Sara Ciocca, l’intervista all’attrice: “Il dubbio è il luogo in cui continuo a crescereˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che rispondono alle domande e altre che, senza quasi accorgersene, le abitano. Non perché abbiano trovato tutte le risposte, ma perché sembrano aver imparato a convivere con il dubbio. È una differenza sottile, eppure decisiva. La prima appartiene a chi sente il bisogno di arrivare a una conclusione; la seconda a chi considera la ricerca un luogo in cui restare. Parlando con Sara Ciocca per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie si ha proprio questa impressione. Sara Ciocca ha appena diciotto anni, eppure nelle sue parole c’è qualcosa che appartiene raramente a quell’età: non la pretesa di sapere, ma il desiderio di comprendere. Ogni risposta sembra nascere da un tempo di riflessione, come se prima di parlare avesse bisogno di attraversare ciò che sente. È una qualità sempre più rara, soprattutto in un presente che sembra premiare la velocità delle opinioni più della profondità delle domande. Forse dipende dalla scrittura. Sara Ciocca scrive da quando era bambina. Prima sono arrivate le preghiere, poi le poesie, infine i quaderni pieni di pensieri, dubbi, paure, intuizioni. Scrive per capire. Scrive per mettere ordine. Scrive perché alcune emozioni, prima di trovare una voce, hanno bisogno di trovare una pagina. E ascoltandola si comprende che la recitazione, in fondo, nasce dalla stessa esigenza: abitare vite diverse per conoscere un po’ meglio la propria. Il pubblico l’ha vista crescere davanti alla macchina da presa. L’ha incontrata in film molto diversi tra loro, passando da personaggi delicati ad altri attraversati dal dolore, dalla violenza, dalla perdita. Ma ridurre il suo percorso a un elenco di titoli sarebbe il modo meno interessante per raccontarla. C’è un filo più profondo che lega tutto ciò che ha fatto finora: una curiosità quasi ostinata verso l’essere umano. Nei personaggi che interpreta, nei libri che legge, nella filosofia che studia, perfino nel modo in cui parla della memoria, della famiglia o del rapporto con il proprio corpo, ritorna sempre la stessa domanda: come si diventa la persona che siamo? Il film Greta e le favole vere, al cinema dal 6 agosto con Vision Distribution, arriva in questo percorso quasi come una conseguenza naturale. Non perché Sara Ciocca assomigli a Greta, né perché Greta coincida con Sara Ciocca. Piuttosto perché entrambe sembrano condividere lo stesso rifiuto della rassegnazione. L’idea che il mondo non debba essere accettato così com’è soltanto perché qualcuno lo ha deciso prima di noi. Che esista ancora uno spazio per immaginare, dissentire, cambiare. Eppure, durante questa conversazione, il film finisce presto sullo sfondo. Si parla di arte come necessità. Di cultura come forma di libertà. Di una ragazza che sogna di studiare filosofia perché sente di non conoscere ancora abbastanza. Di una nipote che conserva i ricordi attraverso il sapore della ricotta e del pane preparati dal nonno. Di una giovane donna che racconta il rapporto con il proprio corpo senza cercare frasi a effetto. Di un’attrice che considera il successo una parola ancora troppo grande per appartenerle e che continua a misurare la propria crescita non con i riconoscimenti, ma con le domande che riesce ancora a porsi. Alla fine ci si accorge che il cinema, forse, è soltanto uno dei linguaggi attraverso cui Sara Ciocca prova a leggere il mondo. Prima ancora che un’attrice, appare come una ragazza profondamente innamorata della conoscenza. Una di quelle persone che non sembrano avere fretta di arrivare da qualche parte, perché hanno intuito che il senso non si trova necessariamente alla fine del cammino, ma nel modo in cui si sceglie di attraversarlo. Ed è probabilmente questo l’aspetto che colpisce più di ogni altro. In un tempo in cui molti cercano di apparire risolti, Sara Ciocca rivendica il diritto di essere ancora in costruzione. Di non sapere esattamente chi diventerà. Di lasciare che siano il dubbio, lo studio, l’arte e la vita a modellarla, un passo dopo l’altro. Forse è proprio qui che si nasconde la sua autenticità. Non nella sicurezza con cui parla, ma nella serenità con cui accetta di non avere ancora tutte le risposte.

Ho visto Greta e le favole vere e, ancora prima di iniziare questa intervista, mi sono posto una domanda. Sono passati ormai alcuni anni da quel set: che ricordo conserva oggi di quell’esperienza?

“È passato un po’ di tempo ed ero decisamente più piccola, ma ricordo ancora moltissimi momenti. Prima di tutto mi è rimasta dentro la meraviglia di aver realizzato uno dei miei sogni più grandi: portare al cinema uno dei temi a cui tengo maggiormente, cioè la lotta contro il cambiamento climatico e, in qualche modo, dare voce alla salvaguardia dell’ambiente, degli animali e del nostro pianeta. Ricordo poi con enorme affetto tutti i momenti vissuti insieme a Mattia Garaci, che interpreta Sauro. Durante quel film siamo diventati grandi amici: ci siamo trovati benissimo e abbiamo costruito un’amicizia molto forte. L’aspetto più bello è che questo legame è riuscito a emergere anche nelle nostre scene. Era un rapporto così sincero e solido che, secondo me, l’amicizia tra Greta e Sauro è arrivata sullo schermo proprio perché ci volevamo davvero bene. Un altro ricordo importante è Berardo Carboni, con la sua grande fiducia e la tenacia con cui ha creduto in noi. Ci ha lasciato un’enorme libertà, sia all’interno delle scene sia nel modo di vivere i nostri personaggi. I protagonisti del film sono bambini, ragazzi che sognano, desiderano e lottano per realizzare ciò in cui credono. Lui ci ha dato la possibilità di interpretarli con spontaneità, rendendoli ancora più autentici. Sono questi gli aspetti che porto con me: la libertà che abbiamo avuto, il profondo affetto nato tra tutti noi del cast e la fiducia del regista. Sono stati elementi fondamentali perché quei personaggi potessero nascere, crescere e arrivare sullo schermo così come il pubblico li ha conosciutiˮ.

Greta è una bambina che, in fondo, rifiuta di accettare l’idea che il mondo debba necessariamente seguire la direzione indicata dagli adulti. Crescendo, c’è stato anche per lei un momento in cui ha deciso di non credere più in qualcosa che tutti consideravano inevitabile?

“Assolutamente sì. Crescendo, soprattutto oggi, nel 2026, vedo che anche tra noi ragazzi stanno nascendo nuove consapevolezze. Insieme ai miei amici ci rendiamo conto di molti aspetti della realtà e stiamo mettendo in discussione idee che, quando eravamo più piccoli, sembravano quasi intoccabili. Penso, per esempio, al cambiamento dello stile di vita, anche dal punto di vista alimentare. Penso al desiderio di ridurre il nostro impatto sull’ambiente e alla possibilità di guardare a un futuro in cui si investa davvero nelle fonti di energia rinnovabili. Mi piace immaginare una casa alimentata dall’energia solare, eolica o idroelettrica. Quando eravamo bambini questi scenari sembravano quasi delle chimere. Oggi, invece, proprio perché apparteniamo a una generazione molto rivoluzionaria e anche ribelle, non sono più fantasie, ma urgenze concrete. Oltre a questo, sogno anche un sistema educativo fondato sull’empatia, sulla cultura, sulla lettura, sulla conoscenza e sull’educazione all’affettività. Credo che siano tutti aspetti fondamentaliˮ.

Intervistando Berardo Carboni, mi ha colpito una parola che ha utilizzato più volte: ‘incanto’. Mi raccontava che Greta parte da una piccola disillusione, dalla scoperta che Babbo Natale non esiste, e che proprio in quel momento sembra interrompersi una parte dell’incanto dell’infanzia. Lei, che è cresciuta anche davanti alla macchina da presa, si è resa conto del momento in cui quell’incanto stava svanendo oppure sente che esiste ancora?

“Penso che, vivendo nell’arte e avendo bisogno dell’arte per vivere, quell’incanto continui a esistere. Per me l’arte è una necessità. Sento davvero che, senza arte, mi manca il respiro. Chi vive immerso nell’arte vive inevitabilmente anche nell’incanto, perché è un universo talmente affascinante, quasi fiabesco, che uno dei suoi elementi essenziali è proprio questo senso di meraviglia. È vero: la tristezza e anche la crudeltà del tempo che viviamo, a volte, ci riportano a una realtà difficile e piena di pericoli. Allo stesso tempo, però, trovo la mia salvezza proprio nell’incanto del cinema e dell’arte. Per questo spero che quell’incanto non finisca mai, perché rappresenta una delle ragioni per cui riesco a sentirmi viva. È uno dei luoghi nei quali trovo rifugio. In fondo il cinema è magia e, per me, magia e incanto coincidono quasi del tuttoˮ.

Ha iniziato a recitare quando era molto piccola. All’epoca probabilmente non poteva sapere dove questo percorso l’avrebbe portata. Guardandosi oggi indietro, è riuscita a capire che cosa abbia acceso quella scintilla? Che cosa l’ha spinta davvero verso la recitazione?

“Credo che tutto sia nato dalla scrittura. È stato il bisogno di scrivere ad accendere in me la sensazione che il mondo dell’arte potesse essere qualcosa di capace di curarmi e di aiutarmi ad affrontare anche alcune difficoltà. Ho scoperto tutto attraverso la scrittura, attraverso le poesie che componevo da bambina e i testi che continuo a scrivere ancora oggi. Naturalmente il mio modo di scrivere è cambiato moltissimo nel tempo. Non direi che sia diventato migliore o peggiore: semplicemente si è trasformato. Ancora oggi, però, quando metto i miei pensieri sulla carta, riesco a trovare molte risposte. Scrivere mi permette di dare ordine alle incertezze e ai dubbi che porto dentroˮ.

Che cosa scriveva la bambina Sara Ciocca? E che cosa scrive, invece, la Sara di oggi?

“Quando ero piccola ho iniziato scrivendo preghiere. Sono cresciuta molto accanto a mia nonna, una persona profondamente credente. Riponeva tutta la sua speranza e la sua fiducia in Dio. Si affidava a lui per i raccolti, per i pomodori del suo orto, per la sua terra. Vivendo accanto a lei, la mia prima fonte di ispirazione sono state proprio le preghiere. I miei primi testi erano il modo con cui affidavo i miei desideri alla figura di Gesù. Da quelle preghiere sono nate poi vere e proprie poesie, sempre animate dalla speranza e dal desiderio di realizzare i miei sogni. Crescendo, i temi sono cambiati. Verso la quinta elementare ho iniziato a scrivere delle emozioni: l’amore, le prime farfalle nello stomaco, le prime cotte, la prima verifica andata male, la paura, l’ansia e tutte le emozioni che accompagnano la crescita. Alle scuole medie la mia scrittura è cambiata ancora. Era diventata molto artificiosa e complessa, perché mi divertiva utilizzare parole ricercate. C’è un episodio che mi fa sorridere ancora oggi. Quando scrivevo, tenevo sempre aperto sul computer la pagina ‘Sinonimi e contrari’ di Virgilio Parole: senza quella pagina davanti, praticamente non riuscivo nemmeno a iniziare. Cercavo ogni parola, leggevo tutti i sinonimi e sceglievo quello che mi sembrava più ricercato, più musicale, quello che mi colpiva di più. Mi piaceva costruire testi con un lessico più barocco, più elaborato e, in quel periodo, ho scritto moltissimo sulla musica e, più in generale, sull’arte. Oggi, invece, con il liceo, è cambiato di nuovo tutto. La mia scrittura si è rivoluzionata ed è diventata molto più impressionista, molto più astratta. È una scrittura libera, istintiva, carnale e soprattutto viscerale. È proprio questo l’aggettivo con cui la definisco: viscerale. A volte scrivo testi che forse non hanno nemmeno un significato preciso. In quel momento riesco a comprenderli soltanto io e, se li rileggo dopo un po’ di tempo, capita che non li capisca più nemmeno. Eppure è un processo profondamente istintivo, che amo proprio perché rappresenta il mio modo di liberarmi e di trovare una forma di catarsiˮ.

Anche il modo in cui la sua scrittura è cambiata racconta un’evoluzione continua. Significa che è in costante trasformazione, che continua a mettersi in discussione e a ridefinirsi. Le è mai capitato di chiedersi davvero chi sia Sara? E, se sì, ha trovato una risposta?

“Tutti i giorni. Scrivo continuamente su chi sono e, purtroppo, o forse per fortuna, ciò che sto scrivendo oggi sulla conoscenza di me stessa è ancora attraversato da un grande punto interrogativo. Ma va bene così, anzi credo che sia bellissimo. Il dubbio alimenta la maturità, la conoscenza e la crescita. È giusto che ci sia ancora un punto interrogativo sulla mia identità, perché sono in continuo cambiamento. Non posso sapere già oggi chi sono davvero, né chi diventerò o quale persona sceglierò di essere. Per me l’aspetto più importante è concentrarmi sul presente e dedicare tutta la mia attenzione a ogni singolo passo che compio. È questo il lavoro che sto cercando di fare su me stessa. Proprio in questi giorni stavo rileggendo il mio quaderno di scrittura, perché uno degli ultimi testi che ho scritto era dedicato a uno dei miei dubbi esistenziali. Ce n’è anche un altro che ha un titolo molto significativo: Quanto valgo. Penso che la nostra generazione conviva con un grande interrogativo legato proprio al valore personale. A volte arriviamo perfino a ridurlo a un numero, trasformandolo in qualcosa di freddo che finisce soltanto per farci soffrire. Scrivere di questi temi mi permette di sciogliere alcuni dubbi e di affrontare le difficoltà che incontro nel conoscere me stessa e il mondo che mi circonda. Oggi, però, quel grande punto interrogativo è ancora lìˮ.

US: Licia Gargiulo

Svolge un lavoro, sia come attrice sia come doppiatrice, nel quale il giudizio degli altri è inevitabile. A un certo punto si riesce a separare il giudizio sulla professionista da quello sulla persona?

“È una domanda molto difficile perché anche questo è un aspetto che sto ancora esplorando. Credo di non averlo ancora imparato del tutto. Non riesco ancora a separare la mia vita e la mia personalità dalla dimensione artistica che sto costruendo. Ci tengo sempre a sottolineare proprio questo: la sto costruendo. Per me arte e vita sono profondamente intrecciate. Non riesco a dividerle né a prendere le distanze dall’una o dall’altra. Coesistono, si alimentano a vicenda e crescono insieme. Per questo, almeno in questa fase della mia vita, separarle sarebbe quasi doloroso. Oggi desidero semplicemente godermi la bellezza di osservare il mondo e di conoscerlo anche attraverso l’arte e il mio lavoro. Perciò, a questa domanda, forse non so ancora rispondere. Più semplicemente, non l’ho ancora capitoˮ.

Lei oggi ha 18 anni ma molti continuano ancora a identificarla con i ruoli della bambina o della ragazzina. È una definizione che le sta stretta o teme possa limitarla nella crescita artistica?

“Non è una preoccupazione che vivo particolarmente. Sto crescendo poco alla volta e ho accanto tante persone che mi vogliono davvero bene e che seguono con grande attenzione il mio percorso artistico. Mi stanno aiutando moltissimo a capire quali strumenti aggiungere, anno dopo anno, esperienza dopo esperienza, per affrontare ruoli sempre più maturi rispetto a quelli della bambina che sono stata. È un percorso di crescita continua e, lungo questo cammino, ho avuto la fortuna di incontrare tanti maestri e tante maestre che mi stanno accompagnando nella costruzione della donna che diventerò. Per questo oggi mi sento estremamente fortunata. Sono circondata da persone che si prendono cura non solo della mia crescita artistica, ma anche di quella umana. Mi stanno insegnando a fare in modo che ogni esperienza contribuisca alla mia evoluzione. Ogni ruolo, ogni provino, ogni occasione deve diventare un’opportunità di crescita, sia come interprete sia come personaˮ.

È vero che per molto tempo ha interpretato personaggi molto giovani, ma ci sono stati anche film decisamente più duri, come La vita accanto, Mimì – Il principe delle tenebre e Il ragazzo dai pantaloni rosa. Quando affrontava personaggi di questo tipo, dentro di lei scattava qualcosa? Si chiedeva dove andare a cercare quelle emozioni oppure nasceva tutto in modo naturale?

“Spesso, si comprende davvero come sia nato un personaggio soltanto a distanza di anni. Oggi, per esempio, sto iniziando a capire che cosa mi sia servito per costruire Carmilla o il personaggio della ragazza con il ciuffo viola in Io sono l’abisso di Donato Carrisi. Ho avuto la fortuna di girare quei film in un momento di grande transizione della mia vita. Avevo tra i tredici e i quindici anni: stavo attraversando il passaggio dalla pubertà all’adolescenza, una fase in cui si acquisiscono consapevolezze sempre più profonde. È un periodo molto difficile. Dentro si vive una sorta di caos, un grande rumore, tante emozioni che ancora non si riescono a comprendere fino in fondo. Credo che sia stato proprio quel disordine interiore ad aiutarmi a entrare in quei personaggi con estrema spontaneità e istintività. Anche i piccoli dolori di quel periodo, le incertezze e i crucci tipici di quell’età sono confluiti quasi naturalmente in quei personaggi. È accaduto in modo del tutto organico, senza che me ne rendessi conto. Ripeto spesso parole come ‘organico’, ‘naturale’ e ‘istintivo’ perché sono convinta che proprio il fatto di non essere pienamente consapevole di ciò che stavo facendo mi abbia permesso di affrontare anche personaggi molto complessi senza costruire troppe sovrastrutture. Se avessi razionalizzato quel processo, probabilmente avrei perso una parte della loro autenticità e della loro libertà. Forse è stata proprio questa la mia salvezza: essermi affidata completamente a quei ruoli, con spontaneitàˮ.

Quindi, detto in modo molto semplice, non ha mai avuto paura né di sporcarsi con quei personaggi né di uscirne ferita?

“Intende dire che quei personaggi potessero lasciare un segno nella mia vita personale?ˮ.

Sì. Anche perché spesso si trovava ad affrontare temi molto più grandi della sua età.

“È vero. Però, se devo essere sincera, per me è stato quasi il contrario. Ci sono dolori che appartengono alla nostra vita e che sono così profondi da rendere tutt’altro che semplice trasferirli dentro un personaggio. Se devo individuare la difficoltà più grande, direi che è stata proprio riuscire a prendere emozioni che già vivevano dentro di me e darle a un’altra persona, a un altro essere umano. Quel passaggio è stato molto più complesso del rischio di restarne feritaˮ.

Al di fuori della sua famiglia e dei suoi amici più stretti, come la guarda il mondo che la circonda? E, soprattutto, come la guardano i suoi coetanei?

“Ho un rapporto davvero bellissimo con i miei coetanei, soprattutto a scuola. Nel corso degli anni ho cambiato diversi istituti ma oggi frequento un liceo nel quale ho trovato una classe che mi vuole bene ed è sinceramente felice dei miei progressi. La cosa più bella è che questo sentimento è reciproco. Nella mia classe ci sono ragazzi che praticano sport a livello agonistico, altri che partecipano a competizioni nazionali e perfino internazionali. Ognuno porta avanti il proprio percorso e siamo tutti orgogliosi dei risultati degli altri. Mi piace molto il fatto che non ci sia gelosia. Al contrario, c’è il desiderio di vedere gli altri crescere, realizzarsi e raggiungere i propri obiettivi. Credo che questa sia un’energia bellissima. Crea un clima positivo, uno spirito di collaborazione autentico e anche tanto divertimento. Aiutarsi, soprattutto durante gli anni della scuola, è uno degli elementi fondamentali per costruire amicizie destinate a durare nel tempo. Non vorrei mai perdere i miei amici del liceo. Rappresentano una parte fondamentale della mia vita e il rapporto che stiamo costruendo è davvero prezioso. Per questo mi sento molto sostenuta dalle mie amiche e dai miei amici e sono profondamente grata a tutti loroˮ.

Mi viene da pensare che riconoscere il valore della collaborazione sia uno dei primi passi verso l’età adulta. Diventare grandi, però, fa anche paura. C’è qualcosa che fino a qualche anno fa la spaventava e che oggi affronta con maggiore consapevolezza?

“Sì, assolutamente. È una domanda che richiede una certa riflessione, perché le paure possono essere molte. Una delle più grandi, almeno per me, riguarda il diventare donna. È un passaggio tutt’altro che semplice e porta con sé anche molta inquietudine. Cerco sempre di scegliere con attenzione le parole, perché non vorrei essere fraintesa, ma sì: in questa fase della mia vita diventare donna mi incute ancora un certo timore. C’è poi un’altra paura che mi ha accompagnata a lungo e che, in parte, è ancora presente: il timore di non conoscere abbastanza. Ho sempre avuto paura di essere poco preparata, poco consapevole, di sentirmi impreparata rispetto alla cultura generale e di non essere all’altezza di affrontare determinati argomenti. Temevo di non avere la maturità necessaria per comprendere alcune dinamiche della vita. Ed è stata proprio questa paura a spingermi a leggere di più, a studiare con maggiore impegno e a informarmi continuamente. Per questo mi ripeto spesso che, una volta terminato il liceo, voglio iscrivermi subito all’università. Per me la cultura è una delle fonti più grandi di dignità, libertà e felicità. Provo una gioia profonda nel conoscere. Ogni volta che imparo qualcosa, che comprendo meglio il mondo, che mi pongo nuove domande e metto in discussione me stessa, sento di crescere. Qualche anno fa temevo di non essere capace di intraprendere questo percorso. Oggi posso dire di averlo finalmente iniziatoˮ.

Ha già in mente quale facoltà vorrebbe frequentare?

“Mi piacerebbe molto iscrivermi a Lettere e Filosofia oppure a Filosofia. Ho iniziato a studiare filosofia al terzo anno di liceo ed è una disciplina che mi affascina profondamente. A scuola affrontiamo soprattutto la storia della filosofia, mentre mi piacerebbe approfondire direttamente il pensiero dei filosofi e la riflessione filosofica in sé. È senza dubbio una delle materie che amo di piùˮ.

Che significato ha per lei la parola ‘ambizione’?

“Per me ambizione significa entusiasmo. Le considero quasi inseparabili, perché per inseguire i miei obiettivi ho bisogno di sentirmi profondamente coinvolta da ciò che faccio. È proprio quell’energia che mi permette di avvicinarmi ai traguardi che sogno. Per questo associo l’ambizione alla capacità di coltivare i propri sogni con passioneˮ.

Riesce anche a individuare il confine tra ambizione e ossessione?

“Anche ‘ossessione’ è una parola che appartiene molto alla mia vita. Spesso l’arte diventa una vera ossessione. Mi accompagna in ogni momento della giornata, nei sogni, nei pensieri e perfino nelle preoccupazioni. Credo però che, entro certi limiti, sia naturale. Quando si vive un percorso di ricerca e di sperimentazione, è normale che ciò che si ama occupi uno spazio così importante nella propria mente. Naturalmente deve sempre trattarsi di un’ossessione sana. Oggi sento che quel confine è ancora in equilibrio. Forse entrambe queste parole hanno assunto una connotazione negativa, mentre non dovrebbero necessariamente averla: l’etimologia di una parola e il modo in cui la utilizziamo vanno sempre interpretati alla luce del contesto. Parlando della mia vita, oggi, ambizione e ossessione sono due componenti che, se vissute in modo sano, mi aiutano a migliorare e ad approfondire la conoscenza del mio lavoro e di me stessaˮ.

Qual è stata, fino a oggi, la sfida professionale più grande che ha affrontato, l’esperienza che, sul piano personale, l’ha messa maggiormente alla prova?

“Ne cito una che non è un film. Nel 2025 ho portato in scena, al Teatro Off di Roma, Saman. Vita e morte di una ragazza italiana. È stata, fino a questo momento, la sfida più grande del mio percorso artistico. Essere sola sul palco, sostenere un monologo e utilizzare, nello stesso tempo, il corpo attraverso il movimento e la danza e la voce attraverso la recitazione è stata una delle esperienze più intense ed emozionanti che abbia mai vissuto. Credo sia stato anche uno dei momenti in cui ho provato emozioni che non avevo mai conosciuto prima. L’aspetto che più di ogni altro rappresenta quell’esperienza è stato immergermi nel corpo e nella storia di Saman Abbas. Mi sento profondamente grata di aver potuto, nel mio piccolo, darle voce, custodirne la memoria e compiere un gesto di giustizia nei confronti di quella che reputo una mia sorellaˮ.

Non la spaventava il ‘qui e ora’ del teatro?

“Mi spaventava moltissimo, ma quella paura rimaneva dietro le quinte. Bastava fare un passo oltre il sipario e tutto scompariva. Posso assicurare che il teatro possiede una magia, una forza catartica e una capacità di farti entrare completamente nell’opera che difficilmente ho ritrovato altrove. Quando sei sul palco esiste soltanto quell’istante. Ed è proprio questa condizione che ti costringe ad abbandonare completamente la tua vita per entrare nel personaggio. Sai di avere un’unica possibilità e il corpo, insieme alla mente, si organizza spontaneamente perché tutto funzioni e tu possa diventare davvero quel personaggio. Credo che sia stata proprio quella paura a permettermi di compiere quel passaggio. Nel cinema sai che esistono altri ciak, altre possibilità. A teatro, invece, ho avuto la sensazione che tutto scorresse con naturalezza, come il filo che attraversa la cruna dell’ago e ricama un abito fino all’ultima parola dello spettacolo. È questa l’immagine che meglio descrive il livello di immersione che ho vissutoˮ.

Mi viene in mente Andrea Arru, che ci raccontava di essere terrorizzato dal teatro.

“Andrea è meraviglioso. Tra l’altro avremmo dovuto portare in scena insieme anche lo spettacolo tratto da Il ragazzo dai pantaloni rosa. Secondo me la sua è una paura passeggera e sono convinta che, prima o poi, gli passerà. Dietro le quinte tutti ripetono sempre la stessa frase: «Ma chi me l’ha fatto fare?». Poi si entra in scena, si recita, si esce dal palco e l’unico desiderio è tornarci immediatamente. Succede ogni volta. E credo che sarà sempre così. Ed è proprio questo il suo fascinoˮ.

Guardandosi indietro, c’è qualcosa che pensa di aver sottovalutato lungo il percorso che ha intrapreso?

“Ho sottovalutato, almeno in parte, la mia famiglia. Oggi i miei due nonni paterni non ci sono più e sento che, essendo stata sempre molto concentrata, giustamente e doverosamente, sui miei sogni e sulle mie ambizioni, ho finito per trascurare il rapporto con loro. È un pensiero che oggi mi accompagna spesso. Il tempo passa e, inevitabilmente, anche gli equilibri familiari cambiano. È il ciclo naturale della vita: si cresce, si cambia, si invecchia. Per questo sto cercando di dedicare quanto più tempo possibile alle persone che amo. Alle mie cugine, che rappresentano una parte importantissima della mia vita, e alle mie due nonne materne: nonna Stella, che vive in Molise, in campagna, e nonna Amalia. Per me trascorrere del tempo con loro, ascoltare i loro racconti, custodirne la memoria e farne tesoro, così da onorarla nella mia vita, è fondamentale. È qualcosa che desidero fare adesso, nel presenteˮ.

Che rapporto ha con i ricordi?

“Un rapporto molto difficile. I ricordi mi trasmettono una malinconia profonda. Associo i ricordi ai colori e ai sapori del cibo. Ci sono alimenti semplicissimi, come un pezzo di ricotta o una fetta di pane bianco, che ogni volta mi fanno piangere. A volte, quando sono con la mia famiglia, preferisco mangiare da sola, perché ci sono sapori che mi riportano immediatamente a un momento preciso vissuto con mio nonno. Ricordo ancora l’ultima volta che mi preparò pane, ricotta e zucchero. Questa associazione tra sapori, colori e ricordi è del tutto spontanea. Mi riempie di malinconia e di tristezza ma, allo stesso tempo, mi dà il desiderio di continuare a provare quel dolore. Perché, se ogni volta che mangio la ricotta riaffiora quell’emozione, significa che continuo a ricordare mio nonno. Vuol dire che il suo ricordo vivrà sempre dentro di me. E allora va bene cosìˮ.

Che rapporto ha, invece, con se stessa e con il suo corpo?

“Credo che, soprattutto per le donne, il rapporto con il proprio corpo sia molto complesso. Durante la crescita attraversiamo cambiamenti ormonali e fisiologici del tutto naturali che, però, spesso rendono questo rapporto difficile. Anche il mio è cambiato moltissimo nel tempo. Quando frequentavo con grande intensità l’accademia di danza classica e trascorrevo molte ore con le mie compagne, avevo un rapporto con il mio corpo molto rigido. Quella rigidità, probabilmente, mi ha impedito di vivere con maggiore leggerezza una fase della mia vita in cui ne avrei avuto più bisogno. Purtroppo è una dinamica molto diffusa nel rapporto che tante donne hanno con il proprio corpo. La cosa più importante, però, è sapere che tutto questo passa. Arrivano giorni migliori. Il dolore di sentirsi sbagliate, di non sentirsi abbastanza o di percepirsi inadeguate ha un inizio, ma ha anche una fine. È una fase fatta di incertezze e dubbi che, con il tempo, con la crescita, con una maggiore consapevolezza e con una crescente fiducia in se stesse, si riesce gradualmente a superare. Ed è proprio quello che sta succedendo anche a me. Sto crescendo e sto imparando, giorno dopo giorno, ad ascoltare il mio corpo, a conoscerlo, a rispettarlo e anche a nutrirlo nel modo giustoˮ.

Che cos’è, per lei, il successo? Per molti è già un’attrice affermata, tra cinema e televisione. Lei, invece, che vive tutto questo dall’interno, come lo definisce?

“In questo momento è una parola che non sento mia. Non la percepisco affatto. Sono sempre molto concentrata su ciò che sto facendo e su quello che verrà dopo. L’intero percorso che ho compiuto e che continuo a compiere rappresenta, prima di tutto, un cammino di crescita. Ogni esperienza è ancora un’occasione straordinaria di conoscenza. Per questo faccio fatica ad attribuire un significato alla parola ‘successo’. Credo che ci sarà tempo. Ho diciotto anni e, oggi, la cosa più importante è formarmi. Prima di tutto dal punto di vista culturale. Penso che soltanto attraverso la cultura, la conoscenza e lo studio riuscirò, un giorno, a comprendere davvero che cosa significhi questa parola e quale valore possa avere per me. Per ora mi è ancora del tutto estraneaˮ.

Ribellione e leggerezza: qual è stato il Suo più grande gesto di ribellione? E quale, invece, il gesto di leggerezza più importante che sente di aver ritrovato?

“Comincio dalla leggerezza. Per me il gesto di leggerezza più grande è continuare a coltivare il sogno di diventare madre. L’idea di poter trasmettere, un giorno, l’amore che sto costruendo nella mia vita mi colma d’amore. Per quanto riguarda la ribellione, invece, credo che uno dei miei gesti più significativi avvenga proprio a scuola, durante i temi di italiano. Molto spesso mi capita di uscire dagli schemi della traccia per scrivere davvero ciò che penso. Mi piace lasciare che il mio pensiero trovi spazio liberamente all’interno dei temi. A scuola esistono griglie, tracce e regole: è un unto del sistema scolastico che meriterebbe sicuramente una discussione approfondita. Per cui, a volte, sento il bisogno di andare oltre quei confini per concedere maggiore libertà alla mia scrittura. È questo, per me, un piccolo atto di ribellione. È anche una ribellione del pensiero, oltre che della scrittura. Credo che la scuola abbia il compito di educarci e, allo stesso tempo, di insegnarci che cosa significhi essere liberi, aiutandoci a custodire quella libertà con responsabilità. E penso che la scrittura sia uno degli strumenti più potenti per farloˮ.

E come reagiscono i professori quando leggono temi di questo tipo?

“Sono stata molto fortunata. L’insegnante più importante che abbia avuto è stato il mio professore di italiano delle scuole medie, Marcello Cirillo. Credo sia stato lui a trasmettermi questo modo di vivere la scrittura. In generale ho sempre avuto insegnanti di italiano molto aperti, disponibili all’ascolto e pronti al confronto. Ci hanno sempre lasciato esprimere liberamente il nostro pensiero e soltanto dopo costruivano insieme a noi un dialogo e un dibattito. È stata una grande fortuna. Naturalmente esistono anche le valutazioni scolastiche e può capitare che un voto finisca per ridimensionare il valore che attribuisco a ciò che ho scritto. Ma è normale: fa parte del sistema scolastico e va accettato. Quello che porto con me, però, è il rispetto con cui i miei insegnanti hanno sempre accolto i nostri pensieri, anche quando si allontanavano dalla traccia proposta. Con una splendida eccezione: il professor Marcello Cirillo, che ci incoraggiava continuamente a essere il più liberi possibile e a viaggiare con l’immaginazione attraverso la scrittura. È una persona alla quale devo davvero moltoˮ.

C’è qualcosa che, nel corso di questa intervista, avrebbe voluto dirmi e che non le ho chiesto?

“Forse sì, e riguarda proprio il film, Greta e le favole vere. In queste settimane, durante le varie interviste che sto rilasciando, sento sempre il bisogno di aggiungere una riflessione sull’importanza di questo progetto, sulla necessità di vedere il film e di sostenerlo. Prima di questa intervista, mentre camminavo, pensavo che mi sarebbe piaciuto parlare del significato di ‘alberare le città’. Questo film parla di ambientalismo, di cambiamento climatico e di tutela degli animali. Racconta giovani che vogliono custodire e proteggere il mondo e il nostro futuro. Credo che uno dei primi gesti concreti che possiamo compiere, se vogliamo davvero contrastare tutto questo, sia proprio piantare alberi. Alberare le città è una delle azioni più efficaci per contrastare il cambiamento climatico e l’innalzamento delle temperature. Ci tenevo a condividere questa riflessione, perché penso che faccia parte anche del nostro compito: diffondere il maggior numero possibile di messaggi su questi temi. Per me l’alberazione urbana è uno dei punti da cui ripartire e mi sembrava importante che trovasse spazio anche in questa intervista. Se pensiamo ai giorni che stiamo vivendo, al caldo sempre più intenso causato dall’inquinamento atmosferico e dal cambiamento climatico provocato dall’attività umana, alberare le città significa intervenire in modo concreto. Gli alberi creano ombra e, attraverso l’evapotraspirazione delle chiome, contribuiscono ad abbassare la temperatura percepita. Ma non è tutto. Aiutano anche a contrastare l’inquinamento atmosferico, perché le foglie trattengono le polveri sottili e assorbono parte dei gas nocivi. Alberare le città significa quindi migliorare concretamente la qualità della vita delle persone. Inoltre gli alberi contribuiscono a ridurre anche l’inquinamento acustico, perché funzionano come vere e proprie barriere naturali contro il rumore del traffico. Per questo penso che sia uno degli interventi fondamentali per affrontare la grande emergenza verso cui stiamo andando. Bisogna agire adessoˮ.