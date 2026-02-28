Sara Pedri scomparsa da Trento, riprese le ricerche al lago di Santa Giustina: le speranze della famiglia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A 5 anni dalla scomparsa sono riprese le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa di Forlì scomparsa da Trento, dove lavorava, nel 2021. Le operazioni si concentreranno sul lago di Santa Giustina, nei pressi del quale furono trovati l’auto e lo smartphone della 31enne. Pedri aveva denunciato mobbing sul lavoro, ma i dirigenti dell’ospedale in cui era stata assunta sono stati tutti assolti a processo.

Sono riprese in Val di Non, in Trentino, le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa di Forlì scomparsa da Trento dopo essersi dimessa dall’ospedale Santa Chiara, dove lavorava.

La famiglia ha spiegato che le autorità hanno accettato di riprendere le ricerche dopo le pressioni dell’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse e delle loro famiglie.

“L’acqua del lago a primavera inoltrata sarà più bassa. Speriamo entro Pasqua succeda qualcosa” ha dichiarato al Corriere del Trentino Emanuela Pedri, sorella di Sara.

La scomparsa di Sara Pedri

Sara Pedri scomparve il 5 marzo 2021. All’epoca aveva 31 anni. Il giorno prima aveva dato le dimissioni dall’ospedale Santa Chiara di Trento, dove lavorava.

Nei mesi precedenti alla scomparsa aveva più volte raccontato alla famiglia di aver subito vessazioni e umiliazioni da parte di colleghi e superiori.

Le autorità trovarono la sua auto e il suo smartphone abbandonati nella zona del lago di Santa Giustina, in Val di Non. L’ipotesi era quella di un suicidio, ma il suo corpo non fu mai ritrovato.

I processi ai dirigenti dell’ospedale

L’azienda ospedaliera di Trento aprì un’indagine interna dopo l’accaduto, mentre la denuncia della famiglia portò a un processo per il presunto mobbing.

Tra gli imputati c’erano il primario di ginecologia dell’ospedale Santa Chiara e la sua vice. Entrambi furono assolti perché il fatto non sussiste il 31 gennaio del 2025.

