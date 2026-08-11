Sara Roba morta ad Albenga nell'incidente tra moto e auto, 31enne era maresciallo degli Alpini

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Incidente mortale sull’Aurelia, nel comune ligure di Albenga, in provincia di Savona. Per cause ancora da accertarsi, svoltando ad un incrocio un’auto si è scontrata contro una moto che procedeva in direzione contraria. L’impatto è stato letale per la donna alla guida del mezzo a due ruote. Si chiamava Sara Roba, aveva 31 anni, e aveva prestato servizio tra gli Alpini del 2° reggimento Cuneo.

Tragico incidente tra moto e auto

Il sinistro si è verificato attorno alle ore 23:30 della serata di lunedì 10 agosto, sull’Aurelia che conduce alla città di Ceriale.

Stando alle prime ricostruzioni della polizia stradale, una moto si è scontrata frontalmente con un’automobile che avanzava in direzione opposta.

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Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via dell’Agricoltura, preso dall’auto per entrare nel paese di Albenga.

L’impatto è stato violento e la donna alla guida dello scooter è stata balzata giù dal mezzo a due ruote procurandosi gravissime lesioni.

In soccorso sono giunte due ambulanze della Croce Bianca, una da Albenga e una da Villanova, e un’auto medicale del 118.

Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso della 31enne. Morta a causa di fratture plurime e lesioni interne.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la sequenza del sinistro e chiarirne l’esatta dinamica.

La vittima è il maresciallo Sara Roba

Nell’incidente ha perso la vita la donna alla guida della moto. Si chiamava Sara Roba, aveva 31 anni ed era originaria di Albenga.

Roba era appassionata di equitazione, istruttrice di alpinismo e in possesso del brevetto di mountain warfare.

Aveva vissuto per un periodo a Cuneo, in Piemonte, prestando servizio come colonnello del 2° reggimento degli Alpini.

Nel 2024 era stata al comando dell’esercitazione Extreme Patrol in val Badia, per verificare l’addestramento degli alpini della Taurinense e della Julia in una sequenza impegnativa di test.

Il cordoglio del Comune di Albenga

Sara Roba, riportano i media locali, era molto conosciuta e stimata dall’intera comunità inguana.

Il sindaco Riccardo Tomatis e l’amministrazione comunale tutta hanno dedicato un post social in ricordo della cittadina prematuramente scomparsa

“Profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari per la tragica e prematura scomparsa di Sara Roba”.

I tragici precedenti

Sulla stessa strada che attraversa il comune di Ceriale, poco più di un mese prima, perse la vita un’altra giovanissima. Si trattava della 22enne Sofia Barbieri.

Come Sara Roba, anche lei si trovava a bordo di uno scooter, guidato da un’amica, che andò a scontrarsi contro un’automobile.

A bordo dell’auto c’erano 4 giovanissimi. Alla guida una 19enne neopatentata, negativa all’etilometro, ma denunciata per omicidio stradale e lesioni personali gravissime.