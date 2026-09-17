Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio, il bacio cancella l'estate di liti per l'affidamento della figlia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tra Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio è tornato il sereno dopo le tensioni in estate per l’affidamento della figlia. I due si sono presentati insieme all’udienza fissata per definire le condizioni di affidamento della bambina davanti al giudice della sezione famiglia e si sono scambiati un bacio davanti alle telecamere.

Il bacio tra Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio

Nella giornata di mercoledì 16 settembre, al Tribunale di Milano si è svolta l’udienza per definire le condizioni di affidamento della figlia di Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio davanti al giudice della sezione famiglia.

I due, dopo un’estate di tensioni, si sono presentati a sorpresa insieme, mano nella mano.

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Su X, Leonardo Maria Del Vecchio ha spiegato: “C’è chi sperava che arrivassimo da due ingressi diversi, ciascuno con la propria versione e la propria guerra. Io e Sara arriviamo insieme. Viviamo insieme. Cresciamo insieme Bianca. La lite faceva notizia. La famiglia, a qualcuno, dà fastidio. Pazienza”.

In un messaggio successivo ha poi aggiunto: “Io e Sara siamo e resteremo per sempre una famiglia. Questa calma ci è costata qualche tempesta, è vero. Tutti gli avvoltoi che in questi mesi hanno cercato di costruire una narrazione falsa per i loro sporchi interessi hanno guadagnato un invito a cena, un buon vino prima di mangiarsi il fegato. La famiglia vince sempre, l’amore vero che non capiranno mai“.

Al termine dell’udienza, i due sono usciti sorridenti e, alla domanda dei cronisti “Come è andata”, si sono scambiati un bacio davanti alle telecamere.

Cosa è successo all’udienza tra Soldati e Del Vecchio

La Repubblica ha ricostruito cos’è successo nelle due ore di udienza davanti al giudice della sezione famiglia. I due genitori hanno richiesto di fatto, tramite i loro avvocati, l’estinzione del giudizio. Il senso della loro richiesta è che vivendo insieme e con l’annuncio di un matrimonio imminente, l’accordo sull’affidamento della figlia di un anno formalmente non serve più.

In questi giorni la richiesta di Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio dovrà essere valutata dal collegio giudicante.

Perché Leonardo Maria Del Vecchio ha denunciato Bernardini de Pace

Uscendo dal Tribunale di Milano, Leonardo Maria Del Vecchio ha anche annunciato una querela penale nei confronti di Annamaria Bernardini de Pace, avvocata della compagna.

“Mi ha accusato di corruzione di un teste davanti al giudice“, ha spiegato.

Il difensore di Leonardo Maria Del Vecchio, Domenico Aiello, ha affermato in alcune dichiarazioni riportate da La Repubblica: “Sono meravigliato, non comprendo come si possa svolgere la professione di avvocato in questi termini dicendo in un’aula di giustizia che la controparte, personalmente, avrebbe pagato suon di milioni una teste per cambiare la testimonianza: siamo alla spettacolarizzazione e alle pure insinuazioni”.

La replica di Annamaria Bernardini de Pace: “Invece di apprezzare che grazie al mio lavoro siamo arrivati all’accordo e adesso i genitori si sposano pensano a fare causa a me, che sono l’avvocato. Evidentemente hanno un problema, quando non ci sono argomenti si cerca di abbattere gli argomentatori”.