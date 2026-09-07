Sarah Khalifa condannata a morte in Egitto, la conduttrice tv sarà impiccata: lacrime in aula dopo la sentenza

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La conduttrice televisiva egiziana Sarah Khalifa è stata condannata a morte per impiccagione insieme ad altre 11 persone. La decisione è stata presa da un tribunale penale del Cairo nell’ambito di un processo per reati legati al traffico di droga. Sarah Khalifa, 39 anni, è nota in Egitto per il programma televisivo Mission Impossible, dedicato a temi di sicurezza e criminalità. Durante il procedimento ha negato le accuse e, secondo i media egiziani, in aula avrebbe pianto chiedendo al giudice di ascoltarla.

Sarah Khalifa condannata a morte in Egitto, le accuse

Secondo quanto riportato dal quotidiano al-Ahram, Sarah Khalifa e gli altri imputati sarebbero stati ritenuti parte di un gruppo criminale organizzato.

L’accusa ha sostenuto che il gruppo importasse dall’estero materie prime usate per produrre sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di venderle. Ai condannati sono stati contestati anche il possesso di armi da fuoco illegali e munizioni.

Nel corso del processo, le autorità hanno riferito di aver sequestrato oltre 750 chili di narcotici e materiali utilizzati per la produzione di droga.

La procura ha parlato anche di prove audio e video, oltre alle dichiarazioni di 20 testimoni.

La difesa della conduttrice tv

Sarah Khalifa ha respinto le accuse.

Secondo il giornale Akhbar al-Youm, lo scorso settembre avrebbe dichiarato di non aver mai visto sostanze stupefacenti prima di essere fotografata con esse negli uffici dell’autorità antidroga.

La conduttrice avrebbe inoltre detto agli investigatori di non aver “mai fumato una sigaretta” nella sua vita, ribadendo la propria innocenza.

Durante una delle udienze, secondo i media locali, Sarah Khalifa sarebbe scoppiata in lacrime.

“La prego, mi ascolti, signore. I miei genitori mi hanno cresciuta bene, sono persone che pregano, e io non ho bisogno dei soldi della droga”, avrebbe detto rivolgendosi al giudice.

Il suo avvocato ha annunciato che presenterà appello contro la condanna a morte.

Dopo la diffusione della notizia della condanna a morte, i profili social della conduttrice tv sono stati invasi da commenti di utenti che chiedono la grazia.

Sarah Khalifa ha oltre 3 milioni di followers su Instagram

Il processo e le condanne a morte

Il caso ha coinvolto complessivamente 28 imputati.

Oltre alle 12 condanne a morte, il tribunale ha disposto l’ergastolo per altri 9 coimputati.

Sette persone sono state invece assolte.

Secondo l’accusa, i membri del gruppo avrebbero avuto ruoli diversi nell’organizzazione: dall’approvvigionamento delle materie prime alla produzione, fino alla distribuzione degli stupefacenti. Le autorità hanno indicato anche l’uso di un immobile residenziale per conservare i materiali e produrre le sostanze.