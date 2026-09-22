Sarah Rizea è Miss Italia 2026, chi è la 18enne campionessa di nuoto artistico che sogna le olimpiadi

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Miss Italia 2026 è Sarah Rizea, campionessa di nuoto artistico e atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che arrivava con la fascia di Miss Liguria. Nata da una famiglia di origini romene, a cui ha dedicato la vittoria, Rizea aveva già vinto diverse competizioni internazionali in ambito però sportivo.

La finale di Miss Italia 2026

Nella serata del 21 settembre si è tenuta la finale del concorso Miss Italia 2026, presso il Castello di Santa Severa a Santa Marinella, in provincia di Roma.

A vincere è stata Sarah Rizea, che arrivava al concorso da Miss Liguria. Era dal 1975 che una rappresentate di questa regione non vinceva Miss Italia.

Ufficio stampa Miss Italia

Al secondo posto è arrivata Michela Meli, che rappresentava il Lazio, mentre al terzo Sara Genova, Miss Calabria.

Chi è Sarah Rizea, vincitrice di Miss Italia 2026

Sarah Rizea, 18 anni, è già da diverso tempo un’atleta agonistica nel nuoto artistico (quello che fino al 2017 si chiamava nuoto sincronizzato). Fa parte delle Fiamme Oro, la sezione sportiva della Polizia di Stato.

Rizea è nata a Moncalieri da una famiglia di origine romena e vive a Vado Ligure, in provincia di Savona. Nella sua breve carriera da nuotatrice ha già vinto un argento agli Europei del 2024 e un bronzo ai Mondiali Juniores a Lima.

“L’agonismo mi ha formato profondamente, insegnandomi il valore della disciplina, del lavoro di squadra e del continuo superamento dei propri limiti. Portare questa mentalità a Miss Italia significa dimostrare che la vera bellezza nasce dalla forza di volontà e dalla passione” ha detto la nuova Miss Italia.

Le parole di Rizea dopo la vittoria

Il primo pensiero di Rizea dopo la vittoria è andato alla famiglia, a cui ha dedicato il successo nel concorso. La nuova Miss Italia ha poi parlato al Corriere della Sera:

Non riesco a spiegare quel che sento, forse devo ancora realizzare. Sono contentissima del percorso fatto finora e non vedo l’ora di vedere quello che mi aspetta. Progetti sul futuro? Non spoileriamo, sono scaramantica! Forse ti può interessare Sanremo 2026, Ditonellapiaga replica alle critiche di Miss Italia sulla canzone inedita: "Basta, sono agitata" Il concorso Miss Italia ha annunciato un'azione legale contro Ditonellapiaga, artista attualmente in gara al Festival di Sanremo 2026: la polemica