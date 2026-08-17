Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di un arresto e una giovane gravemente ferita il bilancio di un grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque antistanti la spiaggia di Su Giudeu, a Chia. Una turista di 17 anni è stata travolta da un’imbarcazione a motore condotta da un gruppo di migranti. L’uomo al timone, un 28enne algerino, è stato arrestato con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime. L’episodio si inserisce nel contesto delle attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, intensificate nel periodo estivo.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, quando una giovane turista di 17 anni, in vacanza con la famiglia, stava nuotando a pochi metri dalla riva della spiaggia di Su Giudeu, a Chia. Improvvisamente, la ragazza è stata investita da un natante in vetroresina dotato di un motore fuoribordo da 85 cavalli, con a bordo un gruppo di migranti.

Il violento impatto ha causato un forte choc alla giovane, che ha rischiato di annegare. I bagnanti presenti sono intervenuti tempestivamente per soccorrerla. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito la ragazza d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

La fuga e l’intervento delle forze dell’ordine

Subito dopo lo scontro, l’imbarcazione ha ripreso la navigazione cercando di allontanarsi rapidamente dalla zona, dirigendosi verso la vicina spiaggia di Tuerredda. Una volta raggiunta la terraferma, i passeggeri sono sbarcati e hanno tentato di far perdere le proprie tracce nell’entroterra.

L’allarme è stato immediatamente diramato dalla Centrale Operativa, facendo scattare l’intervento coordinato dei Carabinieri delle Stazioni di Domus de Maria, di Pula e del Nucleo Operativo di Cagliari. I militari, già presenti lungo il litorale per i controlli straordinari disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, hanno presidiato le principali vie d’approdo e sono riusciti a rintracciare e fermare l’intero gruppo di migranti.

Identificazione e arresto

Il gruppo, composto da 14 uomini adulti di nazionalità algerina, è stato trovato privo di documenti ma in apparenti buone condizioni di salute. Le indagini, avviate immediatamente dai Carabinieri con il supporto della Squadra Mobile della Questura e sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cagliari, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di identificare il presunto conducente dell’imbarcazione: un 28enne algerino.

L’uomo, al termine degli accertamenti di rito, è stato arrestato con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime. Successivamente, è stato condotto nel carcere di Uta.