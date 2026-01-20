Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A seguito delle condizioni meteo avverse delle ultime ore che hanno causato dell’allagamento del piano stradale, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 195 “Sulcitana“, dal km 5,221 al km 10,600 a Cagliari. Al momento, è chiusa per allagamento, in entrambe le direzioni, anche la statale 389 “Di Budduso’ e del Correboi”, dal km 27,500 al km 34,900 ad Alà dei Sardi, in provincia di Sassari. Il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau sui social ha scritto un avviso alla cittadinanza: “La situazione rimane critica. È previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni del mare, con un aumento dell’intensità e della forza del moto ondoso, che continua a interessare la costa e alcune strade delle lottizzazioni di Picciau, Maddalena e Frutti D’Oro. Si invita chi risiede nelle zone costiere a evitare qualsiasi spostamento non necessario”.