Sardegna, trovato a 150 metri il peschereccio Luigino (video): si cercano i corpi di Morlè e Piras
Ricerche in corso nel mare di Santa Maria Navarrese per recuperare i corpi delle vittime del naufragio.
Dopo il ritrovamento del peschereccio “Luigino” adagiato sul fondale a 150 metri di profondità, sono riprese questa mattina nel mare di Santa Maria Navarrese le ricerche dei corpi di Antonio Morlè ed Enrico Piras, i due uomini morti nel naufragio della barca, l’11 febbraio scorso. Le attività sono portate avanti dal quarto nucleo sommozzatori della guardia costiera di Cagliari, sotto il coordinamento del capo nucleo, il capitano di fregata, Gianni Dessì. Da ieri pomeriggio alle ricerche partecipa la nave spagnola Artabro, imbarcazione dotata di strumentazione sofisticata, che opera su input dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.