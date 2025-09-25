Sarkozy condannato, Carla Bruni strappa la spugna al microfono del giornale che aprì l'inchiesta: il video

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gesto di stizza di Carla Bruni nei confronti di un giornalista, dopo che il marito Nicolas Sarkozy è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere nell’ambito del processo sui presunti finanziamenti ricevuti dalla Libia di Gheddafi per la sua campagna elettorale del 2007. All’uscita dall’aula, l’ex “première dame” ha strappato la spugna rossa dal microfono di Mediapart, la testata che per prima ha fatto scoppiare il caso che ha travolto l’ex presidente francese.

Carla Bruni contro il giornalista di Mediapart, strappata la spugna del microfono

Sarkozy, dopo essere stato dichiarato colpevole, fuori dall’aula del tribunale ha incontrato i giornalisti. Al suo fianco la moglie. Carla Bruni, a un certo punto, ha strappato la spugna rossa dal microfono di Mediapart e subito dopo l’ha gettata per terra.

Il gesto dell’ex “première dame” è sembrato una chiara azione di stizza nei confronti della testata che ha fatto scoppiare la vicenda, culminata nelle scorse ore con la condanna a cinque anni dell’ex inquilino dell’Eliseo.

Bruni, dopo aver lasciato il tribunale insieme al marito, ha postato sui social una foto in cui tiene il coniuge per mano. “L’amore è la risposta”, ha scritto l’ex top model, lasciando intendere che, nonostante i guai giudiziari, continuerà a sostenere Sarkozy.

Il tribunale di Parigi ha invece assolto l’ex presidente dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita.

Le dichiarazioni di Sarkozy dopo la condanna: “In carcere ma a testa alta”

“Dormirò in carcere, ma a testa alta“, ha commentato a caldo, dinanzi ai cronisti, l’ex presidente francese per il quale si apriranno fra qualche giorno le porte della prigione.

ANSA Nicolas Sarkozy e Carla Bruni

Sarkozy ha aggiunto che si batterà “fino all’ultimo respiro” per dimostrare la sua “innocenza“.

Sarkozy e i guai con la giustizia

Quello appena terminato è uno dei processi che vedono o hanno visto protagonista Nicolas Sarkozy.

L’ex presidente francese è già stato condannato in via definitiva a tre anni di carcere (uno ai domiciliari e due sospesi con la condizionale) per corruzione e traffico di influenze nel cosiddetto caso “intercettazioni”.

Inoltre gli è stata inflitta una condanna a un anno, sempre per corruzione, nel processo sulla vicenda “Bygmalion”. Il caso riguarda il finanziamento della sua campagna presidenziale del 2012. La sentenza della Cassazione sul suo ricorso è attesa a ottobre.