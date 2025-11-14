Saronno, alcol a minori e risse in continuazione: Questore chiude bar per 15 giorni Chiuso per 15 giorni un locale di Saronno: somministrava alcol a minori ed era teatro di violenza e risse, secondo la Polizia di Stato.

È stata disposta la chiusura per 15 giorni di un locale del centro cittadino di Saronno, dopo che il Questore di Varese ha emesso un provvedimento a tutela dell’ordine pubblico. Il provvedimento è stato notificato al titolare dell’esercizio pubblico, in seguito a una serie di controlli che hanno evidenziato episodi di somministrazione di alcolici a minorenni e gravi fatti di violenza.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dopo un’attenta attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese. L’indagine ha avuto origine da controlli effettuati dalla Compagnia Carabinieri di Saronno, che hanno portato alla luce una situazione preoccupante all’interno del locale.

Controlli e ricovero di tre ragazzi

L’ultimo dei controlli svolti dalle forze dell’ordine ha avuto esiti particolarmente gravi: tre ragazzi, di cui due minorenni, sono stati ricoverati in stato di incoscienza a causa di abuso etilico. Questo episodio ha rappresentato solo l’ultimo di una serie di eventi che hanno coinvolto il locale, già noto alle autorità per precedenti situazioni di rischio.

Episodi di violenza e somministrazione di alcolici a minori

Dal mese di febbraio 2025, il locale è stato più volte teatro di gravi episodi di violenza e turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minorenni, una pratica vietata dalla legge e che ha contribuito a rendere il locale un punto di ritrovo problematico per la comunità.

Risse, aggressioni e disturbo della quiete pubblica

Nei mesi precedenti, il locale si è distinto come luogo di ritrovo per persone dedite all’abuso di bevande alcoliche. Le forze dell’ordine hanno documentato diversi episodi di risse e aggressioni, che hanno causato una costante turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica. Questi fatti hanno contribuito a delineare un quadro di pericolosità sociale, che ha richiesto un intervento immediato da parte delle autorità.

Il provvedimento del Questore

A seguito delle risultanze raccolte durante l’attività istruttoria, il Questore Carlo Mazza ha deciso di intervenire per tutelare la sicurezza dei cittadini. È stato quindi emesso un provvedimento di sospensione della licenza del locale per 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. La misura è stata adottata per prevenire ulteriori episodi di violenza e per ristabilire l’ordine pubblico nella zona.

Le motivazioni della chiusura

La chiusura temporanea dell’esercizio pubblico è stata motivata dalla necessità di interrompere una situazione di pericolo per la collettività. Le autorità hanno sottolineato come la presenza di minorenni coinvolti in episodi di abuso etilico e le ripetute risse e aggressioni abbiano reso indispensabile un intervento deciso. Il provvedimento mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a scoraggiare comportamenti illeciti all’interno dei locali pubblici.

Il ruolo delle forze dell’ordine

La collaborazione tra la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Varese e la Compagnia Carabinieri di Saronno si è rivelata fondamentale per individuare e contrastare le criticità presenti nel locale. I controlli effettuati hanno permesso di raccogliere elementi concreti che hanno portato all’adozione della misura restrittiva.

