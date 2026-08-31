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È di tre misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato contro una banda accusata di furti seriali nelle stazioni ferroviarie della linea S3 tra Saronno e Milano Bovisa. I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di due cittadini italiani, sospettati di aver commesso sei furti tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, e di un terzo uomo, ritenuto responsabile di ricettazione dei veicoli usati per i colpi. L’ammanco stimato supera i 300.000 euro.

Il modus operandi della banda

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata avanti dall’Ufficio di Polizia Giudiziaria Compartimentale e dalla Sottosezione Polfer di Milano Bovisa, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano e la collaborazione della Polizia Locale di Caronno Pertusella. Gli investigatori hanno ricostruito una serie di furti avvenuti in sei episodi distinti, tutti caratterizzati da un modus operandi simile: due persone, a bordo di veicoli di provenienza illecita, facevano irruzione nelle stazioni ferroviarie e, utilizzando strumenti da scasso, asportavano le cassette di sicurezza dei distributori automatici di biglietti, impossessandosi del denaro contante custodito all’interno.

Gli episodi contestati si sono verificati tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 lungo la linea S3, che collega Saronno, Milano Bovisa e Cadorna. I due presunti autori materiali, cittadini italiani di 52 anni e 45 anni, sono stati individuati grazie a un’attenta attività investigativa. Secondo quanto ricostruito, i malviventi utilizzavano veicoli rubati per introdursi nelle stazioni, forzavano i distributori automatici di biglietti e sottraevano le cassette di sicurezza, riuscendo così a impossessarsi di ingenti somme di denaro. L’impresa ferroviaria proprietaria dei dispositivi di ticketing self service ha stimato un danno complessivo di circa 300.000 euro in relazione ai sei episodi contestati.

L’identificazione dei responsabili

Le indagini, svolte con il supporto della Polizia Locale di Caronno Pertusella, hanno permesso di identificare i due presunti autori dei reati predatori e di risalire al luogo di ricovero delle vetture utilizzate per le cosiddette “spaccate”. Gli accertamenti hanno inoltre portato all’individuazione di un terzo cittadino italiano, di 55 anni, frequentatore abituale del deposito e sospettato di essere il responsabile della ricettazione dei veicoli di provenienza illecita, messi a disposizione della banda per compiere i furti.

Le misure cautelari eseguite

Il quadro indiziario raccolto dagli investigatori ha consentito all’Autorità Giudiziaria di ottenere l’emissione di tre misure cautelari: custodia in carcere per uno dei due autori materiali, arresti domiciliari per il secondo e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per il presunto ricettatore dei veicoli rubati. Tutti i provvedimenti sono stati regolarmente eseguiti nei confronti dei soggetti coinvolti.

Il ruolo delle istituzioni coinvolte

L’indagine ha visto la collaborazione tra diversi organi di polizia e la magistratura. Il coordinamento tra l’Ufficio di Polizia Giudiziaria Compartimentale, la Sottosezione Polfer di Milano Bovisa, la Procura della Repubblica di Milano e la Polizia Locale di Caronno Pertusella si è rivelato fondamentale per ricostruire la dinamica dei sei furti e per assicurare alla giustizia i presunti responsabili.

IPA