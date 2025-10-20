Sassi contro il pullman dei tifosi dell'Estra Pistoia, indagini per omicidio dopo la morte dell'autista

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ancora nessun fermo per la sassaiola contro il pullman di tifosi dell’Estra Pistoia. Gli investigatori stanno indagando sui fatti. La ricostruzione dell’aggressione è ormai chiara, ma restano da identificare i responsabili. Intanto sono stati ascoltati una decina di tifosi della curva della Sebastiani Basket Rieti. Si indaga per omicidio volontario dopo la morte dell’autista Raffaele Marianella. Nel frattempo aumentano i messaggi di cordoglio da parte delle comunità sportive e civili coinvolte. La presidente del consiglio ha parlato di un “gesto gravissimo”.

Indagini aperte sulla sassaiola

Dalle fonti investigative si apprende che non c’è ancora nessun fermo per l’aggressione al pullman dei tifosi dell’Estra Pistoia. La sassaiola, avvenuta nei pressi di uno svincolo a Contigliano, dopo circa dieci minuti di viaggio dalla partenza da Rieti, ha portato alla morte di Raffaele Marianella.

Il 65enne, di origini romane ma residente a Firenze, era il secondo autista e sedeva accanto al conducente. Un mattone di grandi dimensioni ha sfondato il parabrezza del pullman e lo ha colpito. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo.

ANSA Sassaiola contro il pullman di tifosi toscani: è morto uno dei due autisti

La ricostruzione della vicenda è quasi completa, ma manca il passaggio fondamentale: scoprire chi sono i responsabili, chi ha organizzato l’assalto e chi ha lanciato le pietre. Giorgia Meloni, sui suoi canali social, ha parlato di una “notizia terribile che lascia senza parole” e ha aggiunto: “Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”.

La ricostruzione dell’assalto

È stata una notte di intenso lavoro per ricostruire tutti gli eventi che hanno portato alla morte di Raffaele Marianella. L’assalto si è consumato sulla superstrada Rieti-Terni, dopo che il pullman dei tifosi toscani aveva percorso diversi chilometri sulla statale 79. Nei pressi di uno svincolo, un gruppo di ultras ha lanciato una sassaiola contro il mezzo.

I tifosi del Rieti avrebbero infatti seguito il pullman per diversi minuti prima dell’aggressione. Dai racconti dei testimoni e dalle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti stanno ora cercando di risalire ai responsabili.

Il parabrezza anteriore del pullman risulta incrinato in diversi punti, anche di fronte al posto di guida. Sul lato del secondo pilota, invece, il vetro ha ceduto: è da lì che il mattone è riuscito a entrare e a colpire Marianella.

Indagini per omicidio volontario

Il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma, intervistato da ANSA ha dichiarato che “non ci sono particolari novità da ieri sera” e che “abbiamo aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti. Sono stati sentiti diversi testimoni ma non sono stati ancora individui eventuali responsabili”.

Tensioni già durante la partita

La partita di basket tra Pistoia e Sebastiani Basket Rieti era stata caratterizzata da forti tensioni sugli spalti, in particolare durante la pausa tra il secondo e il terzo quarto. È stato necessario l’intervento della Polizia e dei Carabinieri.

Al termine della gara, vinta dalla squadra ospite, il pullman dei tifosi è stato scortato dalle forze dell’ordine. Allo svincolo, una volta salutati gli agenti, si è verificato l’assalto con sassi, pietre e altri oggetti contundenti.