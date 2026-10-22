Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Disposti 18 Daspo dopo gli scontri tra tifosi al termine della partita Manfredonia-Ebolitana. Gli incidenti sono avvenuti il 20 settembre allo stadio Miramare di Manfredonia, durante il campionato di Serie D 2026/2027. Si è verificata una sassaiola, dopo cui è scattata una violenta rissa: sette operatori di polizia hanno riportato traumi contusivi.

La sassaiola dopo il match Manfredonia-Ebolitana

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alla fine dell’incontro alcuni sostenitori del Manfredonia, con il volto coperto, hanno lasciato il settore riservato alla tifoseria locale e hanno raggiunto i sostenitori dell’Ebolitana. Questi ultimi erano già pronti a partire a bordo dei propri mezzi. Ne è nata una fitta sassaiola, seguita da una violenta rissa. Alcuni partecipanti hanno aggredito anche gli agenti intervenuti per impedire che gli scontri proseguissero.

Identificati e sanzionati

Le indagini, condotte attraverso l’analisi di immagini e filmati, hanno portato all’identificazione di 18 persone: 16 appartenenti alla tifoseria locale e 2 a quella dell’Ebolitana. Gli identificati hanno un’età compresa tra 21 e 52 anni. Il Questore di Foggia ha disposto nei loro confronti il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, il cosiddetto Daspo, per periodi da 2 a 10 anni. La misura è stata motivata dalla pericolosità ritenuta rilevante per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le misure per le prossime gare

In considerazione della gravità degli episodi e del rischio di nuovi disordini, su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e con provvedimento prefettizio, il Manfredonia giocherà tre partite casalinghe a porte chiuse. Per altre tre gare è stato disposto il divieto di trasferta per i tifosi.

Polizia