Un arresto a Sassari, dove un giovane è stato fermato nei pressi dei parcheggi del Teatro S’Arza e trovato in possesso di sostanza stupefacente e denaro in contanti, elementi che hanno portato al suo arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il controllo e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 20.20 in via Guido Sieni, a Sassari, nei pressi dei parcheggi del Teatro S’Arza. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un giovane che si aggirava con atteggiamento sospetto davanti all’ingresso di un’abitazione. Alla richiesta di mostrare un documento di identità, il ragazzo ha dichiarato di non averlo con sé, fornendo solo verbalmente le proprie generalità e senza riuscire a spiegare la sua presenza in quel luogo.

La perquisizione e il rinvenimento della droga

Il comportamento ambiguo del giovane ha indotto gli operatori a sospettare che potesse nascondere un oggetto atto a offendere. Per questo motivo, è stata effettuata una perquisizione personale che ha portato al rinvenimento, all’interno degli indumenti del ragazzo, di una bustina sigillata contenente una sostanza polverosa bianca. Gli accertamenti successivi hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso complessivo di 8 grammi.

Il sequestro del denaro e la perquisizione domiciliare

Nella tasca dei pantaloni del giovane è stata inoltre trovata e sequestrata una somma di denaro in banconote di piccolo taglio. Anche in questo caso, il ragazzo non ha saputo fornire una spiegazione plausibile circa la provenienza del denaro. Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno deciso di procedere anche a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del fermato.

Ulteriori ritrovamenti in casa

Durante la perquisizione in casa, la Polizia ha scoperto un ulteriore involucro contenente cocaina, dal peso di 6 grammi, oltre a un bilancino di precisione perfettamente funzionante e numerosi ritagli di cellophane, materiale tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

L’arresto e gli accertamenti scientifici

Il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia per i rilievi foto-dattiloscopici. La sostanza stupefacente sequestrata è stata sottoposta ad accertamenti da parte del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, che ha confermato la positività al narcotest. L’arresto è stato formalizzato e il ragazzo è stato sottoposto, il giorno seguente, a rito direttissimo.

