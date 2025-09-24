Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo sassarese è stato denunciato in stato di libertà per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che la Polizia di Stato ha scoperto una serra artigianale di canapa indiana all’interno della sua abitazione nella notte del 20 settembre. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Sassari, intervenuti a seguito di una segnalazione per una persona in escandescenza in una frazione cittadina. L’uomo, identificato sul posto, ha mostrato segni di nervosismo e ha tentato di ostacolare i controlli, portando così alla scoperta della coltivazione illecita.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è stato richiesto tramite il Numero Unico di Emergenza 112, dopo che una chiamata aveva segnalato una situazione di agitazione in una zona periferica della città. Gli operatori della Squadra Volanti della Questura di Sassari sono giunti rapidamente sul posto, dove hanno trovato un uomo in evidente stato di agitazione. Dopo averlo identificato, gli agenti hanno notato il suo comportamento sospetto e il tentativo di ostacolare le procedure di controllo.

L’intervento della Polizia e la scoperta della serra

La situazione ha insospettito ulteriormente gli agenti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione locale. Durante il controllo, nel giardino dell’abitazione sono state individuate 22 piante di canapa indiana, coltivate in appositi vasi. La scoperta più significativa, però, è avvenuta all’interno della casa, dove dietro una porta abilmente occultata è stato rinvenuto un cavedio trasformato in una vera e propria serra artigianale.

Dettagli sulla serra artigianale

La serra, allestita con tessuti termoisolanti e lampade fluorescenti per l’illuminazione artificiale, era dotata anche di diversi contenitori di biostimolanti e fitostimolanti, strumenti fondamentali per favorire la crescita delle piante. Gli agenti hanno accertato che le 22 piante sequestrate erano provviste di infiorescenze e sono risultate positive al test speditivo per la presenza di THC, il principio attivo della cannabis.

Il sequestro e le accuse

Tutto il materiale rinvenuto, compresi gli strumenti utilizzati per la coltivazione, è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia di Stato ha sottolineato che l’operazione si è svolta nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza dell’indagato.

IPA