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Eseguito un arresto nella zona industriale Predda Niedda di Sassari. Un pregiudicato è stato fermato nella serata di ieri dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno del noto esercizio commerciale Tecnomat. L’uomo, trovato in possesso di uno sfollagente artigianale, è stato arrestato e il provvedimento è stato convalidato dal giudice.

L’arresto nella zona industriale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella prima serata di ieri, quando gli agenti hanno agito nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori nella zona industriale di Sassari.

La presenza sospetta di un uomo all’interno del negozio Tecnomat era stata segnalata alle forze dell’ordine, che hanno inviato sul posto una pattuglia della Squadra Mobile di Sassari. Gli agenti, dopo una breve ricerca all’interno dell’esercizio commerciale, hanno individuato il sospetto e lo hanno fermato per un controllo.

Il controllo e la scoperta della refurtiva

Durante la perquisizione, gli operatori hanno trovato nello zaino dell’uomo merce per un valore complessivo di 300 euro. Gli accertamenti immediati hanno permesso di stabilire che gli oggetti erano stati appena sottratti dal negozio Tecnomat, configurando così il reato di furto in danno dell’esercizio commerciale.

Il ritrovamento dello sfollagente artigianale

Oltre alla refurtiva, nello stesso zaino è stato rinvenuto anche uno sfollagente di fattura artigianale, realizzato con una sbarra di metallo dotata di impugnatura e cinghietta per il trasporto. Secondo quanto ipotizzato dagli agenti, l’arma avrebbe potuto essere utilizzata dall’uomo per garantirsi la fuga in caso di intervento da parte dei dipendenti del negozio, aggravando così la sua posizione.

L’arresto e la convalida del giudice

Alla luce degli elementi raccolti, i poliziotti hanno proceduto all’arresto del pregiudicato. Nella mattinata odierna, l’uomo è stato condotto davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, che ha convalidato il provvedimento restrittivo.

IPA