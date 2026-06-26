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Un uomo denunciato e di una considerevole quantità di prodotti agricoli recuperati presso l’Istituto Agrario di Sassari. L’episodio è stato segnalato dal dirigente scolastico, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver ricevuto notizia di un’intrusione nei terreni della scuola.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione è scaturita da una segnalazione giunta al dirigente dell’Istituto Agrario cittadino. Quest’ultimo, dopo aver appreso della presenza sospetta di un individuo all’interno dell’area coltivata dell’istituto, ha prontamente allertato la Questura di Sassari. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti sul posto per verificare la situazione e hanno effettuato un sopralluogo accurato nei terreni di proprietà della scuola.

La scoperta del furto e l’individuazione del responsabile

Durante il controllo, gli operatori hanno constatato che era avvenuta l’asportazione di un ingente quantitativo di prodotti ortofrutticoli coltivati nell’orto didattico dell’istituto. Le ricerche immediate nei campi adiacenti hanno permesso di individuare un uomo di 44 anni, originario di Sassari e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, mentre si stava allontanando con la refurtiva.

Il fermo e la denuncia

L’uomo è stato fermato dagli agenti e accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto. L’intera refurtiva, composta da una notevole quantità di prodotti agricoli sottratti dai terreni scolastici, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, ovvero l’Istituto Agrario cittadino.

IPA