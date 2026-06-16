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Fermato un cittadino straniero per tentata rapina aggravata ai danni di un gruppo di donne nella zona di un importante centro commerciale. L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe minacciato e aggredito le vittime con un coltello, ferendo una di loro, ed è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Sassari.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi durante la notte, quando le pattuglie della sezione Volanti di Sassari sono intervenute tempestivamente in seguito a una richiesta di aiuto al Numero Unico di Emergenza 112.

Secondo le informazioni raccolte dagli agenti, il cittadino straniero avrebbe avvicinato un gruppo di donne nei pressi di un noto centro commerciale, chiedendo una prestazione sessuale a pagamento. Al rifiuto delle donne, l’uomo avrebbe reagito con un atteggiamento aggressivo, iniziando a lanciare sassi nella loro direzione.

Poco dopo, l’aggressore si sarebbe nuovamente avvicinato, questa volta impugnando un coltello, e avrebbe minacciato una delle donne, intimandole di consegnargli la borsa. Di fronte al rifiuto della vittima, avrebbe tentato di strapparle la borsa dalle mani, ferendola a una mano con l’arma da taglio. Il tentativo di rapina non è andato a buon fine grazie all’intervento delle amiche della donna, che sono accorse in suo aiuto.

L’escalation della violenza

L’uomo si sarebbe quindi allontanato per poi tornare poco dopo, afferrando la donna per i capelli e colpendola alla schiena. Successivamente avrebbe lanciato alcune bottiglie di vetro in direzione della vittima, senza però riuscire a colpirla. La donna, ancora scossa, ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite il 112.

Le pattuglie delle Volanti, già presenti in zona per attività di controllo del territorio, sono giunte rapidamente sul posto, riuscendo a individuare il presunto autore mentre cercava di allontanarsi. L’uomo è stato fermato e, dopo gli accertamenti di rito, sottoposto a fermo di indiziato di delitto e associato presso la Casa Circondariale di Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il fermo e il trattenimento in carcere sono stati successivamente convalidati.

Indagini su episodi precedenti

Nel corso delle indagini, gli operatori hanno raccolto elementi che collegano lo stesso individuo a un episodio analogo avvenuto circa una settimana prima, sempre ai danni di una delle donne presenti. La persona offesa è stata invitata a formalizzare querela presso gli uffici della Questura e l’uomo è stato denunciato anche per i fatti pregressi.

La mattina successiva, un sopralluogo effettuato sul luogo dell’evento ha permesso di rinvenire e sequestrare il coltello presumibilmente utilizzato durante il tentativo di rapina.

IPA