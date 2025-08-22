Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e due persone ferite il bilancio di un grave episodio di aggressione avvenuto nel pomeriggio del 18 agosto in un quartiere di Sassari. Un uomo, già destinatario di ammonimento e sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico, è stato fermato dalla Polizia dopo aver aggredito la sua ex compagna. L’intervento tempestivo degli agenti è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha assistito ai fatti e ha chiamato la Sala Operativa della Questura.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel pomeriggio del 18 agosto, quando un cittadino ha contattato la Sala Operativa della Questura di Sassari per segnalare una aggressione in corso. L’uomo, mostrando grande senso civico, ha fornito dettagli utili che hanno permesso agli agenti della Squadra Volanti di raggiungere rapidamente il luogo indicato.

La dinamica dell’aggressione

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una situazione particolarmente delicata: una donna di 29 anni, visibilmente scossa e con segni evidenti di violenza, e un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Un’altra persona, intervenuta per separare i due, ha riportato lesioni personali nel tentativo di fermare l’aggressore.

L’arresto in flagranza e i precedenti dell’uomo

L’aggressore, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e dotato di braccialetto elettronico, è stato arrestato in flagranza di reato. Gli agenti hanno immediatamente provveduto a fermarlo e a prestare soccorso sia alla vittima sia alla persona intervenuta in suo aiuto. L’uomo, secondo quanto riferito dalle autorità, era già stato ammonito dal Questore per comportamenti violenti nei confronti della ex compagna.

La convalida dell’arresto e la custodia cautelare

La mattina successiva, il Giudice del Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto nel corso del rito direttissimo. Al termine dell’udienza, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Sassari-Bancali Giovanni Bachiddu, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi sviluppi dell’indagine.

La situazione delle vittime e il supporto offerto

La donna aggredita, di 29 anni, è stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari, mentre la persona intervenuta per difenderla ha riportato lesioni personali ma non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità hanno offerto supporto psicologico e legale alle vittime, sottolineando la necessità di non sottovalutare mai i segnali di violenza e di chiedere aiuto tempestivamente.

IPA