Un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nella notte tra il 10 e l’11 giugno a Sassari. Due donne sono state aggredite da un uomo, ex compagno di una delle vittime, che è stato fermato in flagranza di reato e condotto in carcere. L’episodio si è verificato tra Corso Vittorio Emanuele e via San Donato, dove la Polizia è intervenuta in seguito a due distinte segnalazioni di aggressione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto intorno alle 00.40 della notte odierna, quando una chiamata ha segnalato una aggressione in Corso Vittorio Emanuele. Sul posto sono giunti i poliziotti della Sezione Volanti, che hanno trovato il personale sanitario del 118 e due donne, una delle quali ha raccontato di essere stata aggredita poco prima dall’ex compagno mentre si trovava in compagnia di un’amica in via San Donato.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti, l’uomo l’avrebbe aggredita senza alcun motivo apparente: dopo averla afferrata per la giacca, l’ha colpita ripetutamente con dei pugni e l’ha scaraventata contro un muro. L’amica, intervenuta per difenderla, sarebbe stata a sua volta oggetto di aggressione e minacciata di morte dall’uomo, che si è poi dato alla fuga. La donna, spaventata per la propria incolumità, ha manifestato l’intenzione di non trascorrere la notte nella propria abitazione.

Il secondo intervento della Polizia

Poco dopo, alle 01.20, una nuova segnalazione ha riferito di urla di aiuto provenienti dall’appartamento in cui la coppia aveva convissuto. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, non hanno inizialmente udito rumori riconducibili a una lite in corso, ma hanno comunque deciso di accedere allo stabile e raggiungere l’appartamento indicato. Dopo aver intimato più volte l’apertura della porta senza ottenere risposta, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, anche in considerazione dei numerosi precedenti specifici dell’uomo per maltrattamenti in famiglia ai danni della stessa donna.

L’arresto in flagranza di reato

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’uomo ha finalmente aperto la porta dell’abitazione. All’interno, gli agenti hanno trovato la donna distesa sul letto, con un vistoso ematoma e segni di ecchimosi nella zona occipitale sinistra. La vittima, in evidente stato di agitazione, ha indicato l’ex compagno come autore di una nuova aggressione. La giovane, non avendo trovato ospitalità presso la persona che avrebbe dovuto accoglierla, era rientrata nell’abitazione e l’uomo, dopo averla fatta entrare, è andato nuovamente in escandescenza, colpendola ancora una volta.

Le conseguenze per le vittime e l’arrestato

L’aggressore è stato immediatamente bloccato dagli agenti in flagranza di reato e tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La donna, assistita dal personale sanitario giunto presso gli Uffici della Questura, è stata poi trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassari in codice arancione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bancali.

IPA