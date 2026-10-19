Sassi e bottiglie a Olbia contro le guardie giurate sul set di "Un weekend da bamboccioni" con Sandler e Hayek

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Momenti di tensione a Olbia sul set di Un weekend da bamboccioni 3, il film Netflix con Adam Sandler e Salma Hayek. Tre giovani avrebbero lanciato sassi e bottiglie di vetro contro le guardie giurate incaricate di sorvegliare l’area delle riprese. Una di loro è stata colpita alla testa e ha riportato ferite lievi. I carabinieri sono intervenuti e uno dei ragazzi è stato identificato.

Sassi e bottiglie a Olbia contro le guardie giurate

L’episodio è avvenuto nel centro storico di Olbia, in piazza Matteotti, dove sono in corso le riprese di alcune scene del film con Adam Sandler e Salma Hayek.

Secondo quanto riferito dall’ANSA, tre ragazzi avrebbero tentato di forzare l’ingresso dell’area transennata, sorvegliata dagli addetti alla sicurezza, per raggiungere la zona in cui si stavano girando le scene.

Il gruppo avrebbe quindi iniziato a lanciare pietre e bottiglie di vetro contro le guardie giurate presenti all’ingresso della piazza e nel tratto di via Regina Elena. Una delle pietre ha raggiunto alla testa un addetto alla sicurezza, che ha riportato ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno riportato la situazione alla calma. I tre giovani si sono allontanati dopo aver provocato momenti di panico nella zona.

Chi è stato identificato

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti sull’accaduto. Uno dei tre ragazzi è stato già rintracciato e identificato, mentre proseguono le verifiche per ricostruire l’intera dinamica dell’episodio.

L’area era stata chiusa proprio per consentire lo svolgimento delle riprese e impedire l’accesso non autorizzato al set. Il tentativo di superare il dispositivo di sicurezza avrebbe dato origine agli scontri con le guardie giurate.

La produzione di Un weekend da bamboccioni 3, distribuito da Netflix, sta girando alcune scene in Sardegna con due volti noti del cinema internazionale, Sandler e Hayek.

Le polemiche sul film con Sandler e Hayek

Nelle settimane precedenti, le riprese avevano già suscitato discussioni per la scelta di Cala Moresca, nel territorio comunale di Golfo Aranci, come location sul mare.

Alcuni ambientalisti avevano sollevato dubbi sull’impatto dei lavori necessari ad allestire il set in un tratto di costa sottoposto a tutela.

Il Comune aveva risposto precisando che le attività erano regolari. La vicenda delle contestazioni ambientali è distinta dall’episodio avvenuto a Olbia, dove l’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario dopo il lancio di oggetti contro il personale di sicurezza.