Sasso di FN contro Diaco, "non parli di omosessuali prima delle 23": lui replica, "esternazioni primitive"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Rossano Sasso di Futuro Nazionale contro Pierluigi Diaco, di nuovo. “Non si può assolutamente parlare di una coppia omosessuale come ha fatto Diaco in tv”, afferma il deputato vannacciano, secondo cui la televisione pubblica non dovrebbe trasmettere “messaggi che inducono alla confusione sessuale”. Il conduttore replica parlando di “esternazioni primitive” di FN: “Il vaso è colmo”.

Omosessuali in tv, Sasso di Futuro Nazionale contro Diaco

“Non si può assolutamente parlare di una coppia omosessuale come ha fatto Diaco in tv nella fascia dalle 6 alle 23″.

A dirlo a La Zanzara su Radio 24 è il deputato Rossano Sasso, ex Lega ora nelle fila di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

ANSA

“Non si deve fare – aggiunge – soprattutto per i bambini che oggi hanno bisogno di certezze, non possono avere come modello qualcosa che mette in discussione le basi della nostra società”.

Sasso: no a “messaggi che inducono alla confusione sessuale”

Secondo Sasso la Rai non dovrebbe trasmettere “messaggi che inducono alla confusione sessuale“.

“Sono contenuti che inducono alla perdita di identità e per me non devono andare in televisione, e dire in televisione che due uomini possono avere bambini non è normale”.

Non solo, il parlamentare è anche contro il Gay Pride in tv, perché a suo dire sono “atti osceni in luogo pubblico”.

“Andrebbero fermate e identificate le persone che fanno effusioni ai limiti della pornografia, figuriamoci se possiamo trasmetterle in televisione, quello non è orgoglio ma pagliacceria”.

Diaco: “Esternazioni primitive” di FN

La replica di Pierluigi Diaco non si fa attendere: “Quello che si può e/o non si può fare nella tv pubblica, nella fascia oraria in cui conduco BellaMa su Rai2, lo decido io in qualità di autore e conduttore”, commenta all’Adnkronos.

“Ma prima di me – continua – lo decide il mio direttore Angelo Mellone nel rispetto della linea editoriale che concorda con il nostro amministratore delegato Giampaolo Rossi. La Rai è un’azienda solida e libera e noi conduttori rispondiamo solo ai nostri vertici, non alla politica”.

“È l’ultima volta che rispondo pubblicamente ad una forza politica perché non è mio compito”, conclude. “Ma il vaso, con le primitive esternazioni di FN, è colmo”.

Santanchè difende Diaco

Nel dibattito è entrata Daniela Santanchè, l’ex ministra ha difeso il conduttore Rai definendo le parole pronunciate da Sasso “gravi e omofobe, non serve una fascia protetta contro l’amore gay, serve contro l’omofobia”.

L’intervento di Maurizio Gasparri

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e membro della Vigilanza Rai, si è detto “sconcertato di fronte ai ripetuti attacchi che gli vengono rivolti, così come trovo inaccettabili analoghi attacchi fatti a Tommaso Cerno. Evidentemente per qualcuno i pregiudizi valgono più di una valutazione sulla serietà e sulla professionalità di protagonisti dell’informazione e dell’intrattenimento a cui va la mia stima e l’impegno a tutelarne l’autonomia e la libertà”.