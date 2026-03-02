Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per maltrattamenti contro familiari dai Carabinieri a Sasso Marconi (Bologna). Un 44enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito la madre in stato di alterazione psicofisica, presumibilmente causata dall’abuso di alcol. L’uomo, già destinatario di un ammonimento del Questore per episodi simili, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Sasso Marconi in seguito a una chiamata al 112 da parte di una donna che ha denunciato il comportamento violento del figlio. L’uomo, appena rientrato in casa e in evidente stato di alterazione, avrebbe iniziato a insultare e aggredire fisicamente la madre. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da richiedere l’intervento urgente dei militari.

L’aggressione e i danni in casa

All’arrivo dei Carabinieri, il 44enne si trovava ancora in uno stato di forte agitazione. Aveva già danneggiato diversi arredi dell’abitazione e, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, ha continuato a inveire sia contro la madre sia contro i militari intervenuti. La situazione ha reso necessario il contenimento fisico dell’uomo per evitare ulteriori conseguenze.

I precedenti e la misura di prevenzione

Dagli accertamenti effettuati sul posto, è emerso che il soggetto era già stato destinatario di un ammonimento da parte del Questore per analoghi episodi di maltrattamenti nei confronti della madre. Nonostante il provvedimento, l’uomo ha reiterato le condotte violente, aggravando così la propria posizione agli occhi delle autorità.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

In ragione della recidiva e della gravità dei fatti, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 44enne. L’uomo è stato giudicato con rito direttissimo e l’arresto è stato convalidato dal giudice. Al termine dell’udienza, è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Sasso Marconi, a tutela della vittima e per prevenire ulteriori episodi di maltrattamenti.

