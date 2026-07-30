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È di due indagati e 300.000 euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza a Modena, dove una coppia di coniugi, titolari di una sala giochi, è stata accusata di dichiarazione fraudolenta, occultamento di documenti contabili e esercizio abusivo di servizi di pagamento. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta nei giorni scorsi e ha portato anche all’applicazione di una misura interdittiva per otto mesi nei confronti dei due gestori.

Le indagini e il sequestro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio da un controllo antiriciclaggio che ha coinvolto una ditta individuale gestita da due coniugi nel settore delle sale giochi, in particolare una sala slot e VLT situata a Sassuolo. Il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Modena su richiesta della Procura, ha riguardato denaro e beni patrimoniali per un valore complessivo di circa 300.000 euro.

Il sistema illecito scoperto

Le investigazioni, affidate alla Compagnia di Sassuolo, hanno permesso di scoprire una vera e propria attività abusiva di servizi di pagamento, basata sul cosiddetto sistema “card to cash”. In pratica, i titolari della sala giochi fornivano denaro contante ai clienti, addebitando l’importo richiesto sulle loro carte di debito tramite POS, senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità competenti come la Banca d’Italia o l’Organismo agenti e mediatori. Questa pratica, oltre a rappresentare un reato di esercizio abusivo di servizi di pagamento, incentivava la ludopatia e aumentava i volumi di gioco, con conseguenti profitti illeciti per i gestori.

Violazioni amministrative e sanzioni

Nel corso del controllo amministrativo, i militari hanno riscontrato sistematiche violazioni della normativa antiriciclaggio prevista dal D. Lgs. 231/2007. Per queste infrazioni, il gestore è stato segnalato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, con una sanzione amministrativa che può variare da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 20.000 euro. Inoltre, sono state rilevate 17 violazioni all’ordinanza comunale di Sassuolo relativa agli orari di funzionamento degli apparecchi slot e VLT.

Le successive indagini di polizia giudiziaria hanno portato alla luce un articolato sistema di frode fiscale, attuato attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali. Questo stratagemma ha permesso ai gestori di generare elementi passivi fittizi e di ottenere un’evasione fiscale per un totale di 226.314 euro. In esecuzione del decreto di sequestro preventivo, sono stati confiscati disponibilità finanziarie, denaro contante, gioielli, altri beni di valore e un’autovettura, per un valore complessivo superiore a 220.000 euro.

Le misure interdittive

Oltre al sequestro dei beni, il G.I.P. ha disposto per i due indagati la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi in persone giuridiche e imprese per la durata di otto mesi. Questa decisione è stata presa in considerazione della gravità delle condotte contestate e della necessità di impedire la prosecuzione delle attività illecite.

Conclusioni e prospettive

L’operazione della Guardia di Finanza rappresenta un importante intervento di contrasto ai reati tributari e alle pratiche illecite nel settore delle sale giochi. Il sequestro di beni per 300.000 euro e l’applicazione delle misure interdittive costituiscono un segnale forte contro chi tenta di aggirare la legge e favorire fenomeni di evasione fiscale e riciclaggio. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per verificare la posizione di altri soggetti coinvolti nell’attività della sala slot di Sassuolo.

IPA