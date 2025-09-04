Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e il sequestro di sostanze stupefacenti sono il risultato di un’operazione dei Carabinieri a Sava, dove un 26enne è stato fermato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio predisposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Manduria, con l’obiettivo di contrastare i reati legati alle sostanze stupefacenti.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel centro abitato di Sava, dove i militari della locale Stazione hanno notato un giovane a bordo di un motociclo. Il comportamento sospetto del ragazzo, che ha cercato di disfarsi di un borsello alla vista della pattuglia, ha attirato immediatamente l’attenzione degli agenti.

Il fermo e il sequestro della droga

Il 26enne è stato prontamente bloccato dai militari, che hanno recuperato il borsello lanciato poco prima. All’interno sono state trovate diverse dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio, insieme a 980 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Gli investigatori hanno ritenuto che la somma fosse riconducibile ai proventi dell’attività di spaccio.

Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri

Alla luce degli elementi raccolti e del sospetto che il giovane potesse detenere altra droga, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione. Durante il controllo domiciliare sono stati rinvenuti 180 grammi di marijuana e 120 grammi di hashish, suddivisi in involucri separati e nascosti in vari punti dell’appartamento. Oltre agli stupefacenti, sono stati sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui bustine in cellophane, nastri adesivi e forbici.

Un’attività di spaccio strutturata e continuativa

Il quadro emerso dalle indagini ha delineato una presunta attività di spaccio organizzata e continuativa, che avrebbe coinvolto non solo il territorio di Manduria ma anche i comuni limitrofi. Gli elementi raccolti durante l’operazione hanno rafforzato i sospetti degli inquirenti sulla struttura e la sistematicità dell’attività illecita condotta dal giovane.

Le conseguenze per l’arrestato

Al termine delle formalità di rito, il 26enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la persona indagata deve essere considerata innocente fino a sentenza definitiva di condanna, secondo quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio messo in atto dal Comando Compagnia Carabinieri di Manduria, volto a contrastare i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

