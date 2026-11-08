Saveria Dandini de Sylva, i 90 anni dell'Istituto Vaccari: “Nonna, quello che desideravi l'ho fatto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Novant’anni di storia, una visione pionieristica della disabilità e un’eredità che attraversa le generazioni. Il 12 novembre 2026, a Roma, l’Istituto Leonarda Vaccari celebra il novantesimo anniversario della fondazione con il convegno «L’attenzione e la cura alla persona con disabilità: la spinta innovativa inizia 90 anni fa». Un appuntamento che non vuole soltanto ripercorrere il passato, ma interrogarsi sul futuro della riabilitazione, dell’inclusione sociale e delle tecnologie al servizio delle persone con disabilità. Fondato nel 1936 da Leonarda Vaccari, l’Istituto ha anticipato un principio oggi fondamentale: la cura non può esaurirsi nell’assistenza sanitaria, ma deve comprendere istruzione, formazione professionale e partecipazione alla vita sociale. Una concezione della persona che la nipote Saveria Dandini de Sylva, attuale presidente, ha raccolto e sviluppato, investendo nell’innovazione tecnologica, nella comunicazione aumentativa e alternativa e in percorsi capaci di favorire autonomia e dignità. Proprio queste sfide saranno al centro del convegno, che metterà a confronto competenze diverse: dalla medicina alla pedagogia, dall’intelligenza artificiale alle tecnologie assistive, fino alla sostenibilità energetica e alle nuove prospettive dell’inclusione. Ma dietro la storia dell’Istituto si nasconde anche una vicenda familiare segnata da donne determinate, scelte coraggiose e responsabilità tramandate nel tempo. C’è Leonarda Vaccari, che negli anni Trenta sfidò le convenzioni per offrire ai bambini con disabilità opportunità di istruzione e lavoro. C’è la memoria della guerra, quando nell’Istituto trovarono rifugio anche persone ebree perseguitate. E c’è Saveria Dandini de Sylva, che ha rinunciato alla carriera diplomatica immaginata da giovane e ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi a un’istituzione diventata parte integrante della propria esistenza. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Saveria Dandini de Sylva ripercorre i ricordi della nonna, racconta la nascita della casa famiglia, le conquiste dell’innovazione digitale e le difficoltà ancora presenti nel sistema italiano della disabilità. Ne emerge un ritratto nel quale la memoria privata incontra la storia collettiva, mentre il novantesimo anniversario diventa soprattutto un’occasione per riflettere sulle responsabilità del presente.

Professoressa Dandini, prima di parlare dell’Istituto vorrei partire dal rapporto con sua nonna. Che ricordo conserva di Leonarda Vaccari? Com’era, nella vita privata, questa donna capace di sfidare tante convenzioni?

“Era una donna straordinaria, anche un po’ severa e distaccata. Non era particolarmente affettuosa con i nipoti, perché aveva sempre moltissimo da fare. Oggi mi riconosco nel suo essere costantemente impegnata e la capisco perfettamente. Da bambina, però, la percepivo come una figura piuttosto fredda. Avevo due nonne molto diverse: Leonarda e la madre di mio padre, che invece era una donna dolcissima, una vera pacioccona. Con il tempo ho compreso anche il suo atteggiamento verso il mondo esterno. Per realizzare un’impresa del genere doveva avere un carattere forte. Nei rapporti sociali era quasi costretta a indossare la maschera della donna volitiva e determinata. Era il suo modo di andare avanti”.

Sua nonna fondò l’Istituto nel 1936, quando la disabilità veniva spesso nascosta, talvolta vissuta dalle famiglie come una vergogna. Da dove nacque la sua determinazione? Ci fu un episodio particolare?

“Non ci fu un episodio familiare legato alla disabilità. Mio nonno era un importante magistrato, al quale era stata affidata la direzione delle case di pena presso il Ministero della Giustizia. In quanto moglie di un magistrato, mia nonna visitava le famiglie dei detenuti come Dama di San Vincenzo, secondo una consuetudine dell’epoca. Durante quelle visite si accorse che in molte abitazioni vivevano ragazzi con disabilità fisiche. Allora la disabilità intellettiva non veniva praticamente presa in considerazione. Erano bambini e adolescenti che avrebbero potuto frequentare la scuola, ma incontravano un ostacolo apparentemente banale: le scale all’ingresso degli edifici scolastici. Così rimanevano a casa, spesso su una tavoletta munita di rotelle. Parliamo di ragazzi con disabilità motorie, di mutilatini di guerra e, negli anni successivi, anche di persone con malformazioni legate alla talidomide. Avevano le capacità necessarie per studiare e imparare un mestiere. Mia nonna, come racconto sempre, cominciò allora a tormentare mio nonno, finché non lo convinse a rivolgersi a Mussolini e al podestà di Roma. Alla fine, probabilmente per togliersela di torno, le dissero: ‘Va bene, fate pure’. Fu così che ottenne la possibilità di fondare un istituto destinato ai ragazzi con disabilità, per garantire loro un’istruzione e prepararli al lavoro”.

Nella sua famiglia si parlava spesso dell’Istituto? Era già parte della vostra quotidianità oppure lo ha conosciuto più da vicino soltanto da adulta?

“Fin da piccoli desideravamo frequentarlo. Durante le feste andavamo a distribuire i pacchi e, quando se ne presentava l’occasione, trascorrevamo del tempo con i ragazzi, partecipavamo alle loro attività oppure li accompagnavamo fuori. Era una grande famiglia, proprio come lo è ancora oggi”.

US: Patrizia Biancamano

Da giovane aveva immaginato per sé una carriera diplomatica. Come nacque quel desiderio e perché decise di prendere un’altra strada?

“Mi sono laureata in Scienze politiche perché desideravo partecipare al concorso per entrare in diplomazia. Era il periodo in cui, per la prima volta, questa carriera si apriva anche alle donne. Poi arrivò il mio fidanzato, che era avvocato, e mi disse: ‘Dove vuoi andare? Che vuoi fare? Non ho intenzione di diventare il principe consorte’. A quel punto feci una scelta. Prima intrapresi la strada dell’insegnamento e, successivamente, decisi di dedicarmi all’Istituto Vaccari. Sentivo il bisogno di realizzare qualcosa di mio, ma anche di dare continuità all’opera di mia nonna. Non considero quella rinuncia un rimpianto. È stata una decisione consapevole”.

In seguito è entrata nel Consiglio direttivo, fino a diventare presidente. Quando ha capito che l’Istituto avrebbe occupato un posto centrale nella sua vita?

“Insegnavo, avevo un marito, tre figli e una vita già piuttosto impegnativa. L’Istituto, però, era parte della nostra storia familiare. Quando venne a mancare mia nonna, e avendo perso anche mia madre abbastanza presto, restavamo noi tre nipoti: Serena, Ferdinando e io. Mio fratello disse: ‘No, sono un uomo!”. Mia sorella rispose: ‘Ho troppo da fare’. A quel punto mi feci avanti: ‘Va bene, ci penso io. Non preoccupatevi’. Decisi quindi di lasciare l’insegnamento, ma prima parlai con un dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione, dal quale dipendevano le nomine nel Consiglio e alla presidenza. Gli spiegai che non avrei potuto sostenere entrambi gli impegni e gli chiesi un consiglio. Mi rispose che l’Istituto, pur nelle sue dimensioni contenute, rappresentava una realtà autentica e preziosa, capace di aiutare non soltanto i ragazzi con disabilità, ma anche tutte le persone che vi entravano in contatto. Mi incoraggiò quindi ad andare in pensione. E così lasciai la scuola ancora giovane”.

Una pensione ben diversa da quella che si immagina comunemente: anziché riposarsi, ha iniziato un nuovo lavoro. Come ha vissuto i primi giorni?

“Non sono stati semplici. Entrare quotidianamente in contatto con determinate situazioni, soprattutto quando si hanno una famiglia e dei figli, porta inevitabilmente a pensare a quanto si sia stati fortunati. Dopo una settimana, però, compresi che con quei ragazzi potevo comunicare anche soltanto attraverso gli occhi. Nei loro sguardi vedevo la felicità di avere accanto persone capaci di coinvolgerli, farli divertire e lavorare. Se venisse a trovarci, potrebbe osservare quella gioia e scoprire come si rifletta anche negli occhi di chi la riconosce. È una sensazione meravigliosa”.

Quando ha assunto un ruolo operativo nell’Istituto, quale direzione ha voluto imprimere alla sua attività?

“Ho puntato subito sull’innovazione. All’epoca collaboravo con una persona che si occupava di strumenti digitali per favorire l’apprendimento e la comunicazione dei ragazzi. Insieme abbiamo creato un’ausilioteca, dalla quale si è sviluppato progressivamente tutto il settore tecnologico. Oggi abbiamo acquisito competenze importanti nella comunicazione aumentativa e alternativa, nell’utilizzo dei puntatori oculari e nello sviluppo di programmi che facilitano l’apprendimento. Sono strumenti che permettono di compensare alcune limitazioni motorie e cognitive, rendendo più accessibili sia la comunicazione sia i contenuti didattici”.

C’è stato un incontro che ha cambiato il suo modo di guardare alla disabilità?

“Ci sono state due persone che mi hanno segnata profondamente. Una ragazza, che purtroppo oggi non c’è più, e un ragazzo che vive ancora nella nostra casa famiglia. Erano arrivati all’Istituto da bambini, dopo essere stati abbandonati dai genitori, e avevano continuato a viverci anche durante l’adolescenza. Questa situazione mi faceva soffrire. Così, insieme a mio marito, decidemmo di acquistare un villino e trasformarlo in una casa famiglia. Oggi la struttura può accogliere dodici persone adulte, suddivise in due nuclei, offrendo loro la possibilità di vivere in un ambiente familiare”.

Nella casa famiglia avete introdotto anche soluzioni tecnologiche particolari per favorire l’indipendenza degli ospiti. Come funzionano?

“Alcuni residenti utilizzano la sedia a rotelle, ma grazie alla tecnologia possono addirittura volare! Abbiamo installato sul soffitto un sistema di binari e sollevatori che consente di spostarsi dalla carrozzina e raggiungere autonomamente il bagno. Per una persona adulta è una conquista enorme, perché significa poter conservare la propria autonomia e, soprattutto, la propria dignità”.

Lei parla di dignità, ma viene in mente anche la libertà. Quanto conta poter compiere autonomamente un gesto quotidiano?

“Conta moltissimo. Il sistema di sollevamento collega la camera da letto al bagno, permettendo agli ospiti di muoversi senza dover chiedere continuamente aiuto. Questo aumenta anche la loro sicurezza. Oggi, inoltre, esistono sedie a rotelle elettriche straordinarie. Alcune persone hanno ancora bisogno di essere accompagnate, ma possono comunque scegliere dove andare e come spostarsi. Possono esprimere un desiderio, dire: ‘Voglio andare là’. E allora ci vanno. È una libertà fondamentale”.

Che cosa le restituisce, sul piano personale, il rapporto quotidiano con le persone dell’Istituto?

“Serenità. Me lo chiedono spesso, ma sa che significa vivere serenamente? Significa avere una mente aperta, confrontarsi con gli altri e sentirsi parte della società. All’Istituto accogliamo anche studenti delle scuole superiori per i percorsi di alternanza scuola-lavoro. È bellissimo osservare come alcuni arrivino con una certa riluttanza e, dopo quindici giorni, vadano via con le lacrime agli occhi. Molti tornano poi come volontari. Sono queste le mie soddisfazioni. Da esperienze simili nasce una serenità che mi accompagna anche fuori dall’Istituto, nei rapporti con i figli, la famiglia e gli amici. Per me ha un valore immenso”.

Già nel 1936 sua nonna aveva intuito che la riabilitazione non poteva limitarsi alle cure mediche, ma doveva comprendere scuola, lavoro e vita sociale. Novant’anni dopo, che cosa abbiamo imparato sulla disabilità e quali ostacoli restano da superare?

“Finalmente, almeno sulla carta, la disabilità viene affrontata secondo una visione olistica, che mette la persona al centro e considera l’insieme dei suoi bisogni. Pensi che nello statuto originario dell’Istituto Vaccari, credo all’articolo 3, fosse già previsto un intervento fondato su tre elementi: istruzione, assistenza sanitaria e avviamento al lavoro. Era il 1936. Eppure, ancora oggi, realizzare pienamente quel modello è difficile. Abbiamo leggi che riguardano la scuola, il lavoro e la sanità, ma manca una rete realmente integrata intorno alla persona, capace di coordinare gli interventi sul piano politico, legislativo e sanitario. È proprio il modello che ho cercato di costruire nell’Istituto, dove convivono attività mediche, scolastiche e percorsi di preparazione professionale”.

Qual è, secondo lei, il principale ostacolo alla creazione di questa rete?

“La difficoltà di collaborare tra professionisti di settori diversi. Se chi si occupa di un ambito non è disposto a confrontarsi con chi lavora in un altro, magari utilizzando linguaggi e metodi differenti, ciascuno continuerà a rimanere nel proprio orticello. Per ottenere risultati bisogna superare queste divisioni. È indispensabile lavorare insieme, mettendo al centro i bisogni della persona e non le competenze del singolo professionista”.

La vicenda di sua nonna colpisce anche perché il suo impegno non nasceva da un interesse economico. Nel 1936 doveva muoversi tra due mondi: da una parte la tutela dei bambini con disabilità, dall’altra i rapporti con il potere fascista. Come riusciva a conciliare queste due dimensioni?

“Conserviamo alcune fotografie che la ritraggono accanto ai gerarchi fascisti. Ma bisognerebbe osservare l’espressione che aveva in quelle immagini. Era anche molto amica di Maria De Unterrichter Jervolino, una delle madri costituenti, che faceva parte del Consiglio dell’Istituto come socia benemerita. È incredibile pensare a come riuscisse a tenere insieme rapporti tanto diversi”.

Al di là dei rapporti istituzionali, quali immagini raccontano meglio il suo impegno quotidiano?

“Abbiamo fotografie in cui mia nonna è insieme ai bambini con disabilità. All’epoca andavano a prenderli direttamente a casa, talvolta persino con il tram, per accompagnarli all’Istituto, dove potevano studiare, lavorare e frequentare la scuola. Tutto questo avveniva in un periodo storico segnato dal fascismo e dalle leggi razziali. Ancora oggi mi domando come sia riuscita a fare tanto”.

La storia dell’Istituto attraversa anche gli anni della Seconda guerra mondiale e delle leggi razziali. Cosa accadde in quegli anni?

“È una vicenda straordinaria. In famiglia si è sempre raccontato, e so che è accaduto, che all’interno dell’Istituto, dove operavano anche alcune suore, furono nascoste e protette persone ebree. L’altra mia nonna, Enrica, la madre di mio padre, era nata ebrea e si era poi convertita al cattolicesimo per sposare mio nonno. Le sue figlie trovarono rifugio proprio nell’Istituto, insieme ad altri ebrei. Per questo Leonarda era costretta a mostrare due volti. Era una donna profondamente umana, ma doveva anche indossare una maschera per proteggere ciò che aveva costruito e salvaguardare le persone che vi trovavano accoglienza. Durante la guerra aveva la responsabilità di quattrocento bambini, ai quali riusciva persino a garantire da mangiare. Non so davvero come facesse. La Divina Provvidenza, in qualche modo, è sempre stata presente nell’Istituto”.

Negli anni Novanta ha partecipato al progetto europeo Helios, confrontandosi con esperienze di altri Paesi. Che cosa ha scoperto osservando le realtà straniere?

“È stata proprio quell’esperienza a darmi la spinta per continuare a sviluppare l’Istituto Vaccari. All’estero ho trovato organizzazioni molto più strutturate delle nostre e mi sono detta che dovevamo raggiungere anche noi quel livello. Allo stesso tempo, però, mi rendevo conto che mancava un elemento per noi fondamentale: l’approccio globale alla persona, l’attenzione a ogni singolo individuo e ai suoi bisogni. Ho quindi pensato di unire i due modelli: adottare un’organizzazione più avanzata, senza rinunciare alla nostra visione olistica della disabilità. È lungo questa strada che l’Istituto ha continuato a crescere”.

L’innovazione è al centro anche del convegno per i novant’anni dell’Istituto. Si celebra una lunga storia, ma si guarda soprattutto al futuro. Come lo immagina?

“Vorrei che nel campo della disabilità venissero introdotte sempre più metodologie innovative, attraverso progetti complessi, capaci di considerare la persona nella sua globalità. È quello che cerco di promuovere ogni giorno: far comprendere a tutti i professionisti della riabilitazione quanto sia importante lavorare in équipe. Il confronto tra competenze diverse è il punto di partenza per innovare. In Italia, riuscire a collaborare davvero in modo interdisciplinare rappresenterebbe già un grande passo avanti”.

Pensando al futuro, si pone anche il problema di chi raccoglierà la sua eredità? Come si può garantire continuità all’Istituto?

“È una questione alla quale tengo moltissimo. Sa che tutti i componenti del Consiglio dell’Istituto svolgono il proprio incarico gratuitamente? Non ho mai percepito una lira. Anzi, spesso siamo noi a contribuire. L’Istituto è un ente pubblico non economico. Nel Consiglio sono rappresentati tre ministeri, Sanità, Istruzione e Interno, oltre alla Regione, al Comune, all’INPS e a quattro soci benemeriti. Ciascuno deve offrire il proprio contributo, che si tratti di risorse economiche, progetti o iniziative utili al funzionamento della struttura. Il futuro, quindi, va costruito insieme a tutte queste istituzioni”.

Qual è la difficoltà maggiore nell’individuare una persona disposta ad assumere la presidenza?

“Chi assume la presidenza si fa carico di responsabilità enormi senza ricevere alcun compenso. Non è semplice trovare qualcuno disposto ad accettare un impegno del genere. Posso farlo perché ho una famiglia che mi sostiene, un marito che mi è sempre stato accanto e, soprattutto, una nonna che da lassù continua a guardarci. Vedremo che cosa accadrà”.

Avete mai pensato di trasformare questa storia in un documentario o in un progetto editoriale per rendere la storia dell’Istituto Vaccari patrimonio collettivo?

“Me lo chiedono spesso, ma purtroppo non ho tempo. Il materiale è davvero molto: fotografie, documenti, testimonianze. Conserviamo un patrimonio straordinario che meriterebbe di essere raccontato. Sarebbe bellissimo realizzare un progetto del genere. Bisognerebbe convincere mia sorella Serena. Le ho detto tante volte: ‘Scriviamo, facciamo qualcosa’”.

Se oggi Leonarda Vaccari entrasse nell’Istituto di viale Angelico, che cosa la renderebbe più orgogliosa? E che cosa, invece, la farebbe arrabbiare?

“Credo che si arrabbierebbe davanti all’atteggiamento di alcune persone che arrivano dall’esterno. È successo anche con certi politici. Si fermano all’ingresso e chiedono: ‘Dove sono i ragazzi disabili?’. Li invitiamo a entrare per conoscerli, ma qualcuno risponde: ‘No, ho fretta. Facciamo una fotografia con alcuni di loro’. Ecco, questo la farebbe infuriare”.

E che cosa le darebbe, invece, la soddisfazione più grande?

“Mi viene in mente un ricordo molto preciso. Quando mia nonna era ormai sul letto di morte, appoggiò la sua mano sulle mie e mi disse: ‘Saveria, mi raccomando l’Istituto’. Oggi vorrei poterle rispondere: ‘Nonna, quello che desideravi l’ho fatto’. Le mie figlie mi hanno sempre ricordato quanto fosse importante questa eredità, non soltanto per me, ma per tutta la nostra famiglia. Credo di aver piantato un piccolo seme anche nelle loro vite”.