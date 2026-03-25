Saverio Ferrara, intervista allo scrittore: “Il sapere è potere, ma nelle mani sbagliate può essere nefasto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Saverio Ferrara è un uomo diviso, o forse semplicemente completo. Di giorno è imprenditore, radicato nella concretezza, nei numeri, nelle decisioni da prendere. Di notte, invece, si trasforma in scrittore, lasciandosi attraversare da pensieri, immagini e intuizioni che lui stesso fatica a spiegare fino in fondo. La sua scrittura non nasce da un’ambizione editoriale né dal desiderio di successo, ma da un’esigenza più profonda: dare forma a qualcosa che sente arrivargli addosso, quasi come se non fosse lui a guidare davvero la penna. In questo spazio si inserisce La conoscenza proibita (Graus Edizioni), un romanzo che intreccia scienza, spiritualità e introspezione, e che riflette in modo diretto il suo modo di vedere il mondo. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Saverio Ferrara emergono con chiarezza i suoi contrasti: fede e dubbio, razionalità e visione, ambizione e distacco dal successo. Saverio Ferrara parla di Dio con convinzione, del perdono come atto necessario, e di una spiritualità libera da dogmi, costruita sull’esperienza personale più che sull’appartenenza religiosa. Allo stesso tempo, rivendica il valore del lavoro, del sacrificio e della responsabilità verso la famiglia, elementi che tengono saldo il suo lato più concreto. C’è poi il tema del dualismo, che attraversa tutta la conversazione: angeli e demoni, giorno e notte, imprenditore e artista. Non come opposti in conflitto, ma come forze che devono trovare un equilibrio per generare qualcosa di autentico. Anche l’amore, la memoria e il dolore vengono letti attraverso questa lente, senza mai ridursi a definizioni semplici. Ne viene fuori il ritratto di una persona che non cerca risposte definitive, ma continua a interrogarsi. Un uomo che si definisce “eterno insoddisfatto”, che rilancia i propri sogni invece di ridurli, e che nella scrittura trova non un traguardo, ma uno strumento per conoscersi e, forse, per aiutare anche gli altri a fare lo stesso percorso.

Che cos’è La conoscenza proibita?

“Il titolo nasce da una riflessione personale molto precisa: non tutto ciò che è conoscibile può essere appreso correttamente da chiunque. Il sapere, di per sé, è potere e, proprio per questo, se finisce nelle mani sbagliate può diventare pericoloso. Da qui prende forma il concetto di ‘conoscenza proibita’”.

Quando si scrive un romanzo è inevitabile che emerga molto del proprio vissuto. Quanto c’è di lei nel protagonista Simone?

“In Simone è presente molto di me, sotto diversi aspetti: pensieri, sensibilità e anche il mio percorso di studi. Per costruire un personaggio che si muove tra psichiatria e neuroscienze ho svolto ricerche approfondite, da cui deriva la sua componente razionale. La dimensione emotiva, invece, riflette la mia interiorità, così come quella più introspettiva e spirituale”.

Se dovesse racchiudere questa sua spiritualità in una sola parola, quale sceglierebbe?

“Direi ‘mistico’. La spiritualità, per come la intendo, è profondamente soggettiva: ciascuno la interpreta in base alla propria religione e alla propria cultura. Al di là di queste differenze, però, credo esista un’unica spiritualità, così come una sola religione in senso profondo. Non esistono religioni diverse, ma culture differenti. Se si crede in Dio, allora Dio è uno per tutti”.

Questa spiritualità ha mai fatto vacillare alcune sue certezze?

“Più che mettere in discussione certezze, porta a confrontarsi con l’incertezza. Quando si ha a che fare con ciò che non è visibile, è difficile mantenere punti fermi. È un po’ come trovarsi nel buio: è lì che nascono i dubbi. Se non si è pronti o sufficientemente maturi per affrontare determinate esperienze, anche di natura mistica, si può arrivare a provare paura, persino panico”.

Senza entrare troppo nei dettagli del romanzo, per evitare anticipazioni, le propongo un esercizio: come descriverebbe Simone e Ginevra, come farebbe uno sceneggiatore incaricato di raccontare la storia senza svelarla?

“Simone e Ginevra sono due persone che la vita ha fatto incontrare, anche contro la loro volontà. Una forza sembra spingerli continuamente l’uno verso l’altra. Non credo alle coincidenze e, in effetti, sono legati fin dalla nascita. Entrambi credono nell’esistenza di un’altra vita e sono convinti di essersi già conosciuti e amati. Qualcosa di più grande li ha separati, e anche in questa vita cercano di ritrovarsi e riconciliarsi”.

Nella vita si occupa di tutt’altro rispetto alla scrittura. Perché ha sentito il bisogno di scrivere? Che cosa le restituisce?

“Il rapporto con l’espressione creativa nasce molto presto. Da bambino ho iniziato con il disegno, poi sono arrivato alla pittura. Avevo pensato di frequentare il liceo artistico, ma ho scelto un percorso tecnico. L’esigenza di esprimermi, però, è rimasta e si è spostata sulla scrittura. All’inizio scrivevo poesie e pensieri brevi, poi ho deciso di cimentarmi con un romanzo. La prima pagina fu difficile, non sapevo come proseguire. Poi qualcosa è cambiato e non mi sono più fermato”.

Se questa esigenza era già presente, perché non l’ha coltivata prima?

“Perché non mi sentivo all’altezza. Mi consideravo mediocre e, in parte, lo penso ancora. Posso dirle una cosa che può sembrare insolita: non ho la sensazione di essere davvero io a scrivere. È come se qualcosa suggerisse le parole. Dal punto di vista tecnico, non mi considero uno scrittore particolarmente abile”.

In che senso?

“A scuola avevo difficoltà in italiano, soprattutto in grammatica. Tuttavia, quando scrivevo temi, capitava che l’insegnante pensasse fossero copiati. La cosa sorprendente è che, rileggendoli, non mi riconoscevo in quelle parole: non ricordavo di averle scritte. Può sembrare insolito, ma è così. Durante il giorno sono una persona razionale, un imprenditore abituato alla concretezza. Quando scrivo, invece, mi lascio guidare da pensieri e immagini più profonde”.

Non trovo affatto strano quanto dice. Ho parlato con un musicista che mi ha descritto la stessa esperienza: sostiene di non scrivere davvero, ma di raccogliere qualcosa che esiste già.

“Esattamente. Scrittura e musica sono strettamente collegate, non solo perché entrambe si ‘scrivono’, ma perché funzionano in modo simile. Quando scrivo, ad esempio, ascolto musica: alcune sonorità e frequenze mi aiutano a entrare in uno stato particolare, favorendo concentrazione e sintonia interiore”.

In questo stato, in questo “trasporto”, ha provato paura?

“Sì. Con il tempo queste ‘frequenze’ diventano più intense e più presenti. Ho iniziato a fare sogni molto vividi, quasi delle visioni. Alcune incutono timore, altre invece mi aiutano anche nella vita quotidiana, offrendo indicazioni”.

Che cosa le ha permesso di scoprire di sé la scrittura?

“La scrittura conduce a un viaggio introspettivo che considero fondamentale. Conoscere se stessi significa riconoscere i propri limiti e valorizzare le proprie qualità. Senza questa consapevolezza si rischia di ripetere sempre gli stessi errori. Non tutti riescono a compiere questo percorso, ma la scrittura può essere un valido strumento”.

Quali sono, allora, i suoi pregi e i suoi limiti?

“Preferisco parlare di ‘angeli e demoni’ che convivono dentro ciascuno di noi. Da questa dualità derivano quelle che definiamo qualità e debolezze. Non condivido, però, una distinzione troppo netta: anche ciò che consideriamo oscuro può avere un valore. Siamo fatti di equilibrio tra opposti, e proprio da questo equilibrio possono nascere intuizioni molto forti, talvolta geniali”.

Quale demone ha accolto e quale angelo ha respinto?

“Chi può stabilire davvero chi sia angelo e chi demone? È proprio questo il nodo più complesso. Spesso ciò che appare come un angelo può rivelarsi tutt’altro”.

Questo dualismo si riflette anche nella sua vita: imprenditore di giorno, scrittore di notte. Come convivono queste due dimensioni?

“Non sempre convivono. A volte riesco a farle dialogare, altre volte devo mantenerle separate. Se si sovrapponessero troppo, rischierei di non svolgere bene né l’attività imprenditoriale né la scrittura”.

E le persone a lei vicine come vivono questo suo lato da scrittore?

“In generale lo considerano un valore. La scrittura porta con sé arte, riflessione e passione. Quando emerge questo lato, oltre a quello imprenditoriale, viene percepita una dimensione più sensibile. Nel complesso riesco a mantenere un buon equilibrio e, talvolta, a integrare entrambe le dimensioni nella vita quotidiana, nel lavoro e in famiglia”.

Che rapporto ha con la fede?

“Sono un uomo di fede, una fede profonda. Credo in Dio più di quanto creda in me stesso”.

E con il perdono e il peccato?

“Siamo tutti peccatori, è parte della condizione umana. Il perdono, invece, rappresenta il primo passo che una persona saggia può compiere”.

Il suo lavoro, sia da imprenditore sia da scrittore, richiama due concetti: ambizione e ossessione. Quanto incidono nella sua vita?

“Molto entrambe. Sono ambizioso e, in parte, ossessionato, ma da un’idea precisa: l’elevazione. Nell’imprenditoria significa far crescere la propria attività senza fissare un traguardo definitivo, continuando a puntare sempre più in alto. Ricordo un episodio: anni fa, in un momento difficile, un caro amico mi disse ‘o dimezzi i sogni o raddoppi il coraggio’. Non ho fatto né l’una né l’altra cosa: ho raddoppiato i sogni. Ridurre gli obiettivi e raggiungerli facilmente fa perdere slancio. Ho preferito alzare continuamente il livello delle mie aspirazioni”.

È una risposta che richiama anche una frase del suo libro, dove il sogno viene descritto come forma pura di preghiera. In questo senso è giusto raddoppiare i sogni.

“Nella scrittura, però, il discorso è diverso. Non scrivo per ambizione o per successo. Se nessuno mi avesse mai incoraggiato, probabilmente non avrei iniziato. Scrivo per passione. Non penso a ciò che potrebbe piacere al pubblico né scelgo temi in base alla loro diffusione. Mi è stato suggerito, ad esempio, di trattare argomenti di attualità come il femminicidio, ma non seguo logiche di mercato. Il fatto di non essere uno scrittore di professione mi consente questa libertà”.

Nel suo romanzo si legge: “ciò che ami sopravvive”. Che cosa è rimasto nel tempo dentro di lei?

“Tutto ciò che ho amato e anche ciò che ho odiato. L’odio ho imparato a trasformarlo attraverso il perdono, perché il rancore danneggia chi lo prova. L’amore, invece, continua a vivere nel ricordo e nella possibilità di riviverlo in forme diverse: nei legami familiari, nell’amicizia o nel rapporto con una donna”.

Se trovasse una piuma bianca, a chi andrebbe il primo pensiero?

“È una domanda complessa. Verrebbe spontaneo rispondere ‘all’amore’, ma sarebbe riduttivo, perché l’amore ha molte sfumature. Il pensiero andrebbe a una persona capace di completare il mio percorso di vita”.

E se fosse legata al ricordo di qualcuno che non c’è più?

“Ho perso diverse persone care, quindi non riuscirei a sceglierne una sola. In passato, quando pubblicai il mio primo libro, dedicai l’ultima pagina a uno zio, perché prima della sua scomparsa accadde un episodio che considero mistico. Oggi, però, non farei distinzioni: le persone amate e perdute sono più di una”.

Come si relaziona con chi è scettico verso tutto ciò che riguarda il misticismo?

“Con serenità. Cerco di aprire la loro prospettiva, soprattutto quando mi trovo davanti a persone molto razionali o atee. Non è semplice, perché tendono a basarsi esclusivamente su logica e formule. Nel mio libro riporto un pensiero del professor Antonino Zichichi: sosteneva che non esiste una formula matematica o fisica per dimostrare l’esistenza di Dio, ma che smetterà di credervi solo quando qualcuno dimostrerà il contrario. È un esempio che spesso condivido con gli scettici”.

Qual è la sua preghiera preferita?

“Non recito preghiere a memoria. Sono cresciuto in una famiglia cattolica, ma non mi riconosco pienamente in una religione. Le religioni si fondano su dogmi, mentre la mia spiritualità non ne prevede. Credo in ciò che percepisco, in ciò che vedo e nelle esperienze vissute. La mia spiritualità non ha confini, mentre le religioni, a mio avviso, li tracciano”.

All’inizio le avevo chiesto quanto ci fosse di lei in Simone. Proseguendo, emergono sempre più affinità.

“È vero. Probabilmente all’inizio non ho detto tutto: Simone riflette molto il mio modo di credere e anche il mio modo di pregare. Non recita formule, ma dialoga con Dio, lo invoca come architetto dell’universo, non come divinità legata a una specifica religione”.

Le è mai capitato di sentirsi ascoltato da Dio?

“Sì, molte volte. In particolare, ricordo un episodio legato a mia figlia, quando si trovava in condizioni molto gravi. Fortunatamente si è salvata, ed è stato un evento che mi ha segnato profondamente”.

E cosa pensa quando si ha la sensazione che Dio non ascolti?

“Non ho mai pensato che Dio non ascolti. Piuttosto mi chiedo perché, in certi momenti, non intervenga. Credo esista un disegno che non siamo in grado di comprendere subito, ma che si chiarisce col tempo”.

Il percorso che ha scelto la soddisfa oggi?

“Tendo a non essere mai completamente soddisfatto. Cerco sempre nuovi obiettivi”.

Altrimenti non farebbe l’imprenditore.

“Esattamente. Dopo aver pubblicato il mio primo libro e averne fatto la presentazione, ebbi la sensazione di aver raggiunto un traguardo. Subito dopo, però, mi sono chiesto: ‘E adesso?’. Mi venne in mente un antico detto: per essere un uomo completo bisogna piantare un albero, avere un figlio e scrivere un libro. Avevo fatto tutte e tre le esperienze. Mi sembrava mancasse qualcosa: fare del bene agli altri. Per questo oggi considero importante anche l’impegno nella beneficenza”.

Il libro è legato a un evento di beneficenza, il cui ricavato andrà alla Fondazione Posillipon. Perché proprio loro?

“Perché si occupa di bambini, e i bambini rappresentano il futuro”.

Chi era il Saverio bambino?

“Un bambino che ha affrontato molti sacrifici. Provenivo da una famiglia umile, ho studiato e lavorato contemporaneamente. Con determinazione e passione ho costruito il mio percorso. Le difficoltà vissute da piccolo mi hanno reso più forte”.

C’è qualcosa di quel bambino che è rimasto in lei?

“Sì, la mia natura lunatica. Il mio umore cambia spesso, anche in base al contesto e alle sensazioni. Mi considero influenzato da fattori come il clima e, simbolicamente, dagli astri”.

E il Saverio artista, oggi, che cosa sogna?

“Sogno di raggiungere una stabilità, anche economica, che mi permetta di dedicarmi completamente alla scrittura e alla divulgazione. Vorrei trasmettere ciò che studio a chi non ha accesso a determinati contenuti. Distinguo tra libri che ‘alleggeriscono la mente’ e libri che la ‘arricchiscono’. I primi sono, ad esempio, le opere narrative che offrono evasione e intrattenimento; i secondi sono i saggi, che forniscono conoscenza. È raro trovare testi che riescano a unire entrambe le dimensioni. Per questo, quando scrivo, cerco di inserire temi complessi, come l’esoterismo o la religione, all’interno di una struttura narrativa. L’obiettivo è rendere questi argomenti accessibili anche a chi, normalmente, non vi si avvicinerebbe”.