Saverio Raimondo, l’intervista al comico: “La leggerezza è il modo migliore per affrontare tutto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono dolori che entrano nella vita in punta di piedi e ci restano per sempre. Non fanno rumore, non lasciano segni visibili, non modificano il volto di chi li attraversa. Eppure, abitano il corpo, ne condizionano i ritmi, ne piegano le giornate, costringono a fare i conti con un limite che nessuno ha scelto. L’emicrania è uno di questi dolori: invisibile agli altri, spesso sottovalutata, quasi sempre raccontata male. O peggio ancora, trasformata in una voce da cartella clinica, in un’etichetta da esibire. Una vita a metà, il documentario scritto e diretto da Donatella Romani e Roberto Amato e prodotto da Telomero Produzioni e realizzato con il contributo non condizionante di AbbVie, prova invece a fare qualcosa di diverso: raccontare una patologia senza ridurla a una condanna e senza trasformarla in un’identità. Presentato al Lido di Venezia nell’ambito degli eventi del Giffoni Innovation Hub durante l’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e disponibile su Prime Video, il documentario vede la presenza di Francesca Cavallin, volto e voce narrante, e di Saverio Raimondo. Saverio Raimondo, però, dentro questo racconto occupa una posizione particolare. Perché convive con l’emicrania da quando aveva tredici anni, ma non ha mai permesso che quella condizione dimezzasse davvero la sua vita. Anzi. Nel suo modo di raccontarsi c’è qualcosa che oggi sembra quasi controcorrente: il rifiuto del vittimismo, il sospetto verso la patologizzazione di tutto, la convinzione che si possa convivere con una fragilità senza esserne definiti. Parlando con Saverio Raimondo, si ha l’impressione che la comicità non sia soltanto un mestiere, ma una forma di resistenza. Un modo per non lasciarsi schiacciare dai colpi della vita, per attutirli, per attraversarli con un minimo di leggerezza. Non perché il dolore non esista, ma perché drammatizzarlo ancora di più significherebbe concedergli una seconda vittoria. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Saverio Raimondo racconta di emicrania, compromessi, ambizione, insicurezze, famiglia, giudizio degli altri e tenerezza. E lo fa come fa sempre: alternando ironia e profondità, battute e riflessioni, senza mai cercare di nobilitarsi e senza mai smettere di definirsi, semplicemente, un comico.

Che cos’è per Lei Una vita a metà?

“Mi è stato chiesto di partecipare e ho accettato perché, in qualche modo, rappresento l’altra metà del discorso. La mia vita, infatti, non è stata dimezzata dall’emicrania. Ne soffro da quando avevo tredici anni, quindi dall’età dello sviluppo, ma ho imparato abbastanza presto a conoscerla. Ho imparato a capire quando sta arrivando, a riconoscerne i segnali. E devo dire di essere stato anche molto fortunato, perché praticamente da subito ho trovato risposte farmacologiche che mi hanno consentito di attenuarne gli effetti. Per questo, la mia testimonianza all’interno del documentario è quella di una persona che non ha vissuto una vita dimezzata dall’emicrania. Al contrario, l’ho sempre vissuta pienamente, pur convivendo con l’emicrania”.

È la prima volta che ne parla pubblicamente?

“Sì, perché non ho mai abbracciato, anzi guardo con sospetto e ironia, questa moda di raccontarsi attraverso le cartelle cliniche. Essere vivi non significa necessariamente essere in salute. Anzi, direi il contrario: nel corso della loro esistenza, le persone incontrano infortuni, problemi, fratture, malattie momentanee, patologie. Però si va avanti e si continua a vivere serenamente. Ovviamente dipende dalla gravità di ciò che capita e anche dalla fortuna che si può avere nell’affrontare certe situazioni. Però, se si hanno gli strumenti e le possibilità, si va avanti e si convive serenamente con tutto”.

Nel suo caso, quando ha capito che non si trattava di un semplice mal di testa, ma di una patologia vera e propria?

“Per me è stato abbastanza immediato riconoscerla, perché è una condizione di famiglia. Ho capito subito che si trattava di emicrania perché mia madre ne soffriva, anzi ne soffre ancora. Prima di lei ne soffriva sua madre, e prima ancora la madre di mia nonna. Quello che non mi spiego è perché non ne soffra mia sorella e ne soffra io, visto che fino a quel momento sembrava quasi una sorta di ereditarietà femminile. Però è andata così, e va bene così (ride, ndr)”.

C’è un aspetto molto interessante nel suo racconto: il fatto che la malattia non l’abbia fermata. Anche quando usciva con gli amici, lo racconta chiaramente, Lei se ne infischiava. Non ha permesso che quello che poteva diventare uno stigma sociale lo diventasse davvero. Quanto sforzo le è costato?

“Il tutto è stato abbastanza spontaneo. Probabilmente perché venivo dall’esempio di mia madre e di mia nonna, che avevano, per certi aspetti, un’emicrania anche più forte della mia. Eppure, mia nonna si vestiva e usciva a cena. Mia madre, quando aveva una gita programmata, andava e non rimaneva in casa. Sono persone che non si sono mai lasciate limitare davvero. Quindi per me è stato naturale non lasciarmi limitare da una condizione che, tra l’altro, ho imparato presto anche a gestire e a tenere sotto controllo”.

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Lei svolge un lavoro molto mentale, in tutti i sensi. Come riesce a conciliare le due dimensioni?

“Se ho un attacco di emicrania e devo lavorare, devo attivarmi subito per curarlo, per attenuarlo in qualche modo. Perché stare al computer, e ancora di più affrontare una performance, potrebbe diventare complicato. Però, grazie alla farmacologia e anche a una serie di piccoli accorgimenti che ho imparato nel tempo, riesco quasi sempre a mettermi nelle condizioni di lavorare comunque. Una doccia calda, per esempio. Oppure, se serve davvero, fermarmi quindici minuti, stendermi e chiudere gli occhi. Di solito riesco sempre a trovare il modo di continuare a lavorare anche con l’emicrania”.

Negli ultimi tempi l’emicrania è stata riconosciuta come patologia sociale. Per lei è cambiato qualcosa?

“Sinceramente no. Se questo riconoscimento può cambiare qualcosa per altre persone che ne soffrono, ben venga. Dall’altra parte, però, mi sembra anche che viviamo in un momento di patologizzazione diffusa. Qualunque aspetto della vita rischia di diventare patologico. Perfino le relazioni sono diventate tossiche e patologiche. Temo che questa ipersanitarizzazione, e lo dico da grande fan di Big Pharma, dell’industria farmaceutica e del mondo della medicina in generale, sia più il frutto di una cultura del vittimismo che di una reale sensibilità scientifica. Secondo me, oltre a dare un nome alle patologie, bisogna anche insegnare e imparare a conviverci”.

Convivere con le patologie, ma anche nel suo caso con il successo. Oggi, guardandosi intorno, riesce a capire a che punto è del suo percorso? Dov’è Saverio?

“C’è una battuta in un film di Woody Allen che dice: ‘Se vuoi far ridere Dio, raccontagli i tuoi piani’. Quindi non ho idea di quale sia il punto del mio percorso, perché magari adesso attraverso la strada, finisco sotto una macchina ed ero già al capitolo finale. Scherzi a parte, penso che il segreto del successo sia non averlo. Questa è stata un po’ la mia fortuna. Ero e sono, tutto sommato, un comico di nicchia piuttosto popolare. È inevitabile: se fai questo lavoro da quando hai diciott’anni e adesso ne hai quarantadue, prima o poi la gente finisce per conoscerti. Però mi sono sempre sentito un lavoratore. Mi è sempre interessato fare bene il mio mestiere, cercare di realizzare progetti che mi piacessero, tenendo sempre un occhio al conto in banca, perché tutti dobbiamo pagare l’affitto, il mutuo o anche soltanto il panettiere. Di conseguenza, oggi sono abbastanza sereno e risolto, pur avendo ancora tante ambizioni e tanti sfizi professionali da togliermi. Però non escludo di riuscire a realizzarli nei prossimi venti o venticinque anni”.

Andrà in pensione? Non è attaccato alla poltrona?

“Mi sembra un’età giusta per togliersi di mezzo. Non mi sono mai sentito troppo attaccato alla poltrona: al massimo, allo sgabello, per salirci sopra”.

Quel ragazzo che aveva diciott’anni e stava iniziando, che cosa ha sottovalutato del percorso che aveva davanti?

“Ho avuto la fortuna di iniziare subito a lavorare professionalmente, collaborando con Serena Dandini. Quindi mi sono trovato immediatamente dentro un gruppo di lavoro e accanto a persone che avevano già alle spalle una grande esperienza. Per questo, qualunque illusione o sogno adolescenziale non si è scontrato con la realtà, ma l’ha incontrata molto presto. Ho imparato subito che esistono dei compromessi. Però i compromessi non vanno subiti: bisogna essere capaci di guidarli: non sono mai stato una persona che si faceva grandi illusioni. Non sono deluso. Disilluso sì, ma quello dalla nascita: si viene al mondo e si scopre che bisogna morire. E per di più, nel mio caso, con il mal di testa”.

Che cos’è per lei un compromesso?

“Il compromesso è, in qualche modo, uno scendere a patti con qualcuno o con qualcosa. È cercare una mediazione. E non ci vedo nessun segno di debolezza, né tantomeno di cedimento. Il compromesso è un avanzamento, non un arretramento: è un modo per andare avanti. Magari non si avanza di cento, ma di cinquanta. Però si è comunque andati avanti di cinquanta rispetto a zero. Non credo che il compromesso comprometta. Anzi, penso il contrario. Più che altro, nell’immaginario comune, quando si parla di compromesso, la parola viene sempre caricata di una valenza negativa, mentre invece credo sia molto importante riscoprirne anche il lato positivo. Ovviamente non parlo di quei compromessi che, nel mio ambiente, a volte si immaginano. Purtroppo, nessuno mi ha mai proposto compromessi di quel genere. Naturalmente questa è una battuta”.

Però c’è un’altra parola che viene spesso interpretata in senso negativo e che invece, per me, ha un valore molto positivo: ambizione. Quanta ambizione aveva quel ragazzo di diciott’anni?

“Sicuramente ne aveva. A diciott’anni l’ambizione si mescola inevitabilmente all’incoscienza. Ero ambizioso e lo sono ancora oggi. Del resto, anche quello che faccio è abbastanza ambizioso, perché porto avanti un gusto comico e satirico che è sempre stato un po’ estraneo alla cultura dell’intrattenimento italiana. Però, accanto all’ambizione, sono sempre stato anche molto realista e pragmatico. Questo mi ha aiutato a tenere i piedi per terra, che del resto è l’unico posto in cui si possano tenere”.

Da realista e pragmatico, che cosa ha significato il passaggio dal dietro le quinte al palcoscenico?

“È stata sicuramente un’ambizione, ma anche qualcosa di abbastanza naturale. Ho sempre avuto voglia di fare qualcosa mettendoci la faccia. La scrittura per altri, che all’inizio è stata la mia attività principale, è stata anche una palestra. Mi è servita per formarmi e prepararmi a quella che poi è diventata una carriera da solista e da frontman”.

Ci sono stati momenti in cui si è chiesto: “Ma chi me l’ha fatto fare?”?

“Quelli ci sono ancora oggi. Però la risposta è sempre la stessa: sono stato io. È stata una mia libera scelta, è qualcosa che ho voluto e che continuo a volere. Ho iniziato così presto che, quando ancora dovevo finire il liceo, già facevo questo mestiere. Quindi non c’è mai stato un momento in cui mi sono chiesto che cosa avrei fatto da grande, perché lo stavo già facendo. In qualche modo, ho saltato una fase”.

Sente di aver bruciato qualche tappa?

“Direi che c’è stato un incendio da qualche parte”.

Ma essere serio con lei mi è impossibile: lo si vede anche da come parla dell’emicrania nel documentario. Tende sempre a sdrammatizzarla.

“Sì, assolutamente. Già si sta male: se poi si drammatizza anche, allora tanto vale finirla lì. Sono convinto che la leggerezza sia la chiave per affrontare persino le patologie”.

Una volta Nunzia Schiano mi disse che la comicità, o comunque la risata, è stata il modo per far sparire tutti i dolori che la vita le aveva messo davanti. Vale anche per lei?

“In maniera assoluta. Per me è davvero una postura, qualcosa che mi sono ritrovato addosso. Anche perché la natura mi ha condannato a essere buffo, ridicolo. Però questa natura l’ho accettata e ho scoperto che poteva diventare anche una postura molto utile. Non permette di schivare i colpi della vita, perché quelli li prendiamo tutti. Però può aiutare ad attutirli. E, a volte, anche in maniera decisiva”.

Se dovesse descriversi, si definirebbe prima di tutto un comico oppure un osservatore ironico della realtà?

“Il comico, tutto sommato, è l’etichetta che racchiude tutto questo. Dentro il comico c’è l’umorista, c’è il satirico. Molti comici evitano questa definizione. Magari accettano ‘attore comico’, perché cercano in quella parola, ‘attore’, una sorta di nobilitazione. Io, al contrario, non sono interessato a essere nobilitato. Quindi ‘comico’ mi va benissimo. Fortunatamente non mi è mai stato proposto nulla di tragico, perché altrimenti dovrei rifiutare. La tragedia non mi interessa, il dramma non mi interessa. Mi interessano, al contrario, tutte le possibilità, che sono infinite, che la comicità offre per esprimere ed elaborare la nostra esperienza, ciò che viviamo”.

Che cosa il suo lavoro, o comunque la comicità, Le hanno permesso di capire del Saverio uomo?

“Tutto sommato, mi hanno fatto capire che, nonostante sia una persona fragile, come lo siamo tutti, e come oggi va anche un po’ di moda dire, forse la comicità mi ha insegnato che ho anche una forza e una resistenza che, probabilmente, ero il primo a ignorare. Poi sono pieno di insicurezze. Sono molto insicuro”.

Le insicurezze, riesce a superarle? Si manifestano di più nella vita privata o nel lavoro? Riesce comunque a nasconderle, a spingerle via, a trasformarle in qualcos’altro?

“Sicuramente sul lavoro è più facile affrontare un’insicurezza, vincerla o comunque non farsi bloccare. La vita, invece, è sempre molto più complicata. Perché il lavoro, bene o male, è qualcosa che si impara. La vita, invece, secondo me non si impara mai. Quindi sono senz’altro più schiacciato dalle insicurezze della vita privata che da quelle del lavoro”.

In famiglia come hanno accolto le sue aspirazioni artistiche?

“Assolutamente bene. Non solo non le hanno mai ostacolate, ma non hanno neanche mai espresso dubbi o perplessità. Mi hanno visto farlo, andare avanti nel farlo, e quindi non si sono mai posti grandi domande. O comunque non le hanno poste a me. Forse, da questo punto di vista, mi è mancata la fase della trasgressione. Non ho mai trasgredito nei confronti della mia famiglia, visto che hanno approvato qualunque scelta facessi. Pazienza”.

Chi ha avuto al fianco ha sempre capito quali fossero le motivazioni che la muovevano?

“No, forse no. Però penso che sia normale, che faccia parte delle incomprensioni naturali che esistono tra persone che si amano. L’amore, come sappiamo, è anche un fraintendimento tra persone”.

Da professionista, pensa che le sia stato riconosciuto tutto quello che finora meritava di esserle riconosciuto?

“Forse no, però non penso neanche di avere il mito del riconoscimento. Non è qualcosa che mi interessa davvero. Può essere gratificante, anzi senz’altro lo è quando arriva, ma non è un’aspirazione che ho. Se lei mi chiede quale sia il grande sogno, non è vincere l’Oscar o chissà quale altro premio. Il grande sogno è ritirarmi sapendo di aver fatto tutto quello che volevo fare e di averlo fatto come avrei voluto”.

Come si pone nei confronti del giudizio altrui?

“È chiaro che il mio lavoro dipende dal giudizio altrui. Però non ho mai trovato attraente il plebiscito. Non mi interessa piacere a tutti, perché so che quello che faccio non piace a tutti. Mi interessa intercettare un gusto, anche se di nicchia. Perché la mia vocazione è quella: non per snobismo, ma per una mia autentica e naturale inclinazione verso qualcosa di più ristretto. Mi interessa intercettare quel gusto, facendo in modo che quella nicchia renda il mio lavoro economicamente sostenibile. Non dobbiamo dimenticare che con questo lavoro mi pago la vita. Quindi i conti devono sempre tornare. Ed è anche per questo che, a volte, bisogna fare dei compromessi. Accettare lavori che magari non soddisfano perfettamente i propri criteri, ma che, se si è bravi a gestire i compromessi, si riescono comunque a portare un po’ più verso la propria cifra”.

Una volta una mia amica attrice mi rispose dicendo che nella nicchia si nascondono i grandi numeri. Vale anche per Lei?

“Non ho il complesso delle dimensioni del pene, sono piuttosto soddisfatto e, quindi, i numeri non mi hanno mai affascinato più di tanto. Consideri anche che ho fatto il liceo scientifico, quindi li ho studiati e detestati a sufficienza (ride, ndr). Non lo so, non mi interessano i numeri. Mi interessa riuscire a cogliere aspetti molto precisi. Se poi questi aspetti producono grandi numeri oppure no, oserei dire che non è neanche un mio problema”.

È stato Saverio ma giusto, per citare una sua rubrica, con se stesso?

“Penso di sì. Penso di essere stato giusto con me stesso nel valutare, di volta in volta, una serie di scelte professionali. Forse non soltanto professionali, anche di vita. Senz’altro sono sempre stato piuttosto severo con me stesso, però anche giusto. Devo dire che, al momento, i conti mi tornano in tutti i sensi. Quindi direi che finora mi sono mosso bene. Spero di non inciampare proprio adesso”.

Se il luogo in cui dorme Saverio Raimondo potesse parlare, che cosa racconterebbe?

“Che non mi conosce, perché dormo poco, quindi il luogo in cui dormo mi vede molto raramente. Sono uno che va a letto tardi e si sveglia presto. Di solito mi bastano cinque ore per notte per essere riposato e avere energie. Dopo un po’, dormire mi annoia, quindi tendo a sonnecchiare poco. Intervistatore: La capisco. Per me il letto è quella zona in cui si va soltanto per determinate attività e poi ci si alza”.

Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che Saverio ha concesso a Saverio?

“In realtà, la tenerezza non si può dare a se stessi. È qualcosa per cui dipendiamo necessariamente dagli altri. Solo gli altri possono essere teneri con noi. Possiamo essere gentili con noi stessi, possiamo essere premurosi verso noi stessi, ma non teneri. La tenerezza è qualcosa che può darci solo un’altra persona”.