Saverio Santangelo, l’intervista all’attore: “Fame d’aria racconta la disabilità oltre le cure”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono ruoli che segnano un debutto e altri che rischiano di restare addosso molto più a lungo del tempo trascorso sul set. Per Saverio Santangelo, Fame d’aria appartiene probabilmente a entrambe le categorie. Siciliano, nato a Palermo e cresciuto a Belmonte Mezzagno, Saverio Santangelo arriva al suo primo film per il cinema con un personaggio che gli chiede soprattutto di sottrarre: le parole, innanzitutto, affidando al corpo, agli sguardi, alle tensioni del viso e persino ai silenzi il compito di raccontare ciò che Jacopo non riesce a esprimere verbalmente. Diretto da Giuseppe Bonito e tratto dall’omonimo libro di Daniele Mencarelli, Fame d’aria racconta il viaggio di Pietro, interpretato da Paolo Pierobon, e di suo figlio Jacopo, un ragazzo autistico. Un guasto all’automobile li costringe a fermarsi in un piccolo paese e quella sosta imprevista diventa lo spazio nel quale, poco alla volta, emerge una verità molto più dolorosa. È la storia di un padre stremato, della solitudine in cui può precipitare una famiglia, del peso materiale ed emotivo della cura, ma anche della dignità di chi troppo spesso rischia di essere raccontato soltanto attraverso la propria disabilità. Bonito sceglie infatti di non fare di Jacopo una figura ai margini della vicenda: prova a restituirgli un punto di vista, una presenza, una precisa individualità. È proprio da qui che parte questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie con Saverio Santangelo. Non soltanto dalla prova d’attore, ma da quello che è accaduto prima, durante e soprattutto dopo. Dal corpo consegnato a Jacopo e dalla difficoltà di riprenderselo completamente. Dalla paura di sbagliare nel rappresentare l’autismo, dalla responsabilità avvertita fin dai provini e dalle ferite, anche fisiche, lasciate dal set. Ma parlare di Jacopo significa inevitabilmente arrivare anche a Saverio. Al ragazzo cresciuto in un piccolo paese siciliano sentendosi, a tratti, fuori posto; alla musica, al corno francese, alla danza e al teatro; alla partenza da casa a diciott’anni per studiare recitazione; a una famiglia che inizialmente faticava a comprendere quella scelta e a una determinazione alimentata proprio dalla necessità di cercare altrove il proprio spazio. Ne viene fuori un’intervista che parte da Fame d’aria e progressivamente si spoglia del film. Rimangono il rapporto con il corpo e con la propria immagine, il bisogno di sentirsi accolti, il sacrificio, l’ambizione senza competizione e una paura confessata senza troppe difese: che un giorno tutto questo possa fermarsi. Perché per Saverio Santangelo recitare non sembra essere soltanto il mestiere che ha scelto. È, prima ancora, il modo che ha trovato per andare oltre il luogo da cui è partito senza dimenticare da dove viene.

Partiamo da una domanda semplice: come sta?

“Sono emozionatissimo. È il mio primo film per il cinema, sono protagonista e interpreto anche un personaggio molto complesso. Poi siamo a Venezia, alle Giornate degli Autori: chi se lo sarebbe aspettato? Sono partito da un paesino siciliano: sono nato a Palermo, ma vengo da Belmonte Mezzagno”.

C’è un aspetto della sua interpretazione in Fame d’aria che mi ha colpito molto: lei non esce mai dal personaggio, neanche quando la macchina da presa non la inquadra direttamente o la riprende da lontano. È costantemente dentro Jacopo. Colpiscono i movimenti del viso, a volte persino il semplice movimento delle labbra. È un film molto duro e immagino le abbia richiesto moltissimo anche dal punto di vista fisico.

“Ho messo tutto me stesso. Ripensandoci, ho dato davvero tutto il mio corpo a questo personaggio. Credo, però, che un attore debba mettere il corpo a disposizione di ogni ruolo, a prescindere dal fatto che si tratti di una parte che richieda un coinvolgimento fisico così totalizzante. Anche in altri ruoli ritengo sia necessario coinvolgere pienamente il corpo, persino quando il movimento non è evidente. Ho fatto molta fatica, perché con Jacopo dovevo necessariamente entrare nella parte fino in fondo. È un ragazzo autistico a basso funzionamento e questo comporta percezioni differenti rispetto, per esempio, a quelle di persone autistiche ad alto funzionamento rappresentate al cinema. Inoltre, ho una persona con disabilità in famiglia. Ovviamente non ho preso spunto direttamente da quella situazione, ma questa esperienza personale mi ha permesso di comprendere meglio alcune dinamiche familiari”.

Il film arriva quasi in concomitanza con una notizia tremenda giunta da Roma: quella di una famiglia con una figlia disabile, coinvolta in una strage familiare perché i genitori non riuscivano più ad andare avanti. È una vicenda che, inevitabilmente, richiama alcuni dei temi affrontati in Fame d’aria.

“Mi si stringe ancora il cuore a parlarne, soprattutto perché mi trovo a raccontare il film proprio in questo periodo. Non me l’aspettavo. Quando ho appreso la notizia sono rimasto sconvolto. Ne ho parlato anche con il referente per l’autismo con cui abbiamo lavorato. È davvero scioccante. Hanno abbandonato tutto, persino il cane. È una vicenda assurda, che mi addolora profondamente. E il film affronta anche questo tema”.

Jacopo: non le chiedo chi sia il personaggio, ma che cosa abbia rappresentato per lei, Saverio.

“Credo che Jacopo rappresenti, prima di tutto, una persona. Prima ancora di essere un personaggio con una disabilità, è una persona. È difficile descriverlo attraverso le parole, proprio perché comunica soprattutto con il corpo, attraverso i gesti”.

E nella sua vita personale e nel suo percorso professionale che cosa rappresenta questo personaggio? È consapevole che, dopo un ruolo del genere, potrebbe trovarsi davanti a un bivio importante?

“Certo. In realtà vorrei spaziare e interpretare ruoli molto diversi tra loro. Mi piacerebbe confrontarmi con tanti personaggi. Ma chi si sarebbe aspettato di affrontare, già al primo ruolo, una parte così difficile? Sono emozionato, lo ripeto. Jacopo rappresenta sicuramente un’aggiunta importante al mio bagaglio culturale e personale. Mi ha arricchito e mi ha portato a comprendere e percepire il mondo in maniera diversa. Dopo l’esperienza sul set mi è rimasto dentro ed è stato difficile prendere completamente le distanze da lui. Anche i mesi successivi alle riprese sono stati complessi, perché dopo aver vissuto per tre mesi dentro un personaggio del genere ci si ritrova improvvisamente fuori, in una realtà completamente diversa. Jacopo mi ha lasciato un modo nuovo di guardare e concepire la realtà. È questa l’eredità più importante che porto con me”.

Quali emozioni covava dentro di sé durante quei giorni? Mi ha detto che è stato difficile abbandonare il personaggio, ma mentre lo viveva che cosa accadeva dentro di lei?

“Cercavo di non pensare. Era un principio su cui avevamo lavorato sia con Giuseppe Bonito sia con Stefania Rodà, casting director e acting coach: non pensare, entrare nel personaggio senza razionalizzare. Allo stesso tempo, quando ero Jacopo, ricevevo gli sguardi di tutti gli altri personaggi e dovevo riuscire a trasmettere qualcosa senza parlare. Credo sia importante sottolineare un aspetto: non parlare non significa non comunicare. Un ragazzo autistico a basso funzionamento, una persona con disabilità che non parla, deve necessariamente trovare altre forme di comunicazione. Può esprimersi anche attraverso gesti che, apparentemente, non permettono di comprendere subito ciò che sta cercando di comunicare. Sul set ero quindi costantemente impegnato in una ricerca interiore, nel tentativo di avvicinarmi a ciò che Jacopo avrebbe potuto pensare o provare. Se dovessi descrivere a parole quello che sentivo dentro di lui durante le riprese, farei fatica. Era una ricerca continua, una sorta di improvvisazione interiore. Non è semplice da spiegare”.

US: Patrizia Biancamano

Proviamo allora a partire dalla fine delle giornate di lavoro. Quando tornava a casa e andava a letto, al di là della stanchezza, quale emozione emergeva? Dolore, tenerezza? Che cosa sentiva Saverio?

“Sicuramente il dolore. Quando finivo di girare avevo circa un’ora di tragitto, perché abbiamo lavorato fuori Roma. Arrivato a casa pensavo già alle scene del giorno successivo, ma quando andavo a letto non riuscivo a staccarmi completamente dal personaggio e da ciò che avevo vissuto sul set. Ripensavo a tutte le scene girate durante la giornata e affioravano una tristezza e un dolore immensi. Ero fisicamente stanco, ma soprattutto sentivo un forte coinvolgimento mentale. Alla fatica fisica si aggiungeva quella emotiva. Per un attore è frustrante non poter parlare, non poter comunicare attraverso le parole, non poter esprimere ciò che vorrebbe dire. Quando andavo a letto ripensavo anche a tutto quello che, durante la giornata, avrei voluto dire senza poterlo esprimere verbalmente”.

Essendo anche molto giovane, non ha mai avuto paura di ferirsi emotivamente? Di toccare corde particolarmente care o delicate della sua intimità?

“Questo personaggio ha toccato molte corde profonde. Nel film ci sono anche scene intime molto potenti, che hanno coinvolto diversi aspetti della mia sfera personale. Parliamo di autismo e di disabilità, ma spesso tendiamo a considerare quest’ultima soltanto dal punto di vista medico. Qui, invece, si parla anche della dignità dell’individuo. Raramente ci soffermiamo sull’individualità della persona, su ciò che vive interiormente e su quello che attraversa la sua famiglia. Quando un ragazzo ha una disabilità, infatti, non è coinvolto soltanto lui, con gli aspetti medici, le cure e le necessità quotidiane. È coinvolto l’intero nucleo familiare, perché quella persona può avere bisogno di un sostegno costante. Ed è anche per questo che il film porta inevitabilmente a riflettere su vicende come quella di cui si sta parlando proprio in questi giorni. Quindi sì, Jacopo ha toccato diversi aspetti della mia intimità e mi ha portato anche a percepire il corpo in maniera differente. Ho lavorato ogni giorno fisicamente, mantenendo una tensione molto forte. In alcune scene mi sono persino fatto male sul set”.

Come si è fatto male?

“In alcune scene dovevo coinvolgere completamente il corpo. Quando Jacopo ha una crisi e compie gesti autolesionistici, dovevo imprimere realmente una certa forza ai movimenti, perché davanti alla macchina da presa quella violenza fisica doveva risultare credibile. Non potevo limitarmi a simularla. Dovevo colpirmi con uno schiaffo sul viso, sulla fronte o sulla testa. Durante una delle crisi di Jacopo mi sono fatto male e mi è venuto un livido alla testa”.

Chi l’ha aiutata nella preparazione del personaggio? Ha sentito la necessità di approfondire la condizione dell’autismo?

“Fin dai primi provini ho avvertito l’enorme responsabilità legata a questo ruolo. Come accade normalmente, mi è arrivato il self tape, poi ho fatto il primo callback, il secondo e così via. Stefania Rodà è stata la casting director e l’acting coach. Quando sono stato scelto, ho saputo che Giuseppe Bonito aveva provinato tantissimi ragazzi e che in me aveva visto Jacopo fin dall’inizio. Con Stefania abbiamo fatto delle prove insieme a Luca Quattrucci, referente per l’autismo. Mi sono documentato molto e, come dicevo, ho anche una persona con disabilità nella mia famiglia. Jacopo, però, è un individuo a sé. Se avessi guardato troppi video, troppe interviste o una quantità eccessiva di materiale, credo che sarei entrato nella confusione più totale, continuando a chiedermi: ‘Devo fare così? Devo entrare nel personaggio in quest’altro modo?’. La scelta, quindi, è stata quella di entrare dentro Jacopo e costruire il suo specifico modo di essere, perché ogni persona autistica è diversa e vive la propria condizione all’interno dello spettro in maniera unica. Prima delle riprese mi sono preparato con Luca Quattrucci e Stefania Rodà, che è stata presente anche durante il set. Poi c’è stato Giuseppe Bonito, che ha dimostrato una grande professionalità, soprattutto nel rispettare i tempi di cui un attore può avere bisogno prima di un ciak. In quei momenti è stato molto presente. Potevo dirgli: ‘Giuseppe, ho bisogno di un minuto, ho bisogno di due minuti’, fermarmi e cercare di capire dove mi trovassi emotivamente. A volte non riuscivo neppure a percepire quando fosse il momento di staccare. Arrivava, per esempio, la pausa pranzo e non riuscivo ad allontanarmi mentalmente dal set. Non riuscivo neanche a mangiare. Interrompere per quarantacinque minuti o un’ora, mangiare, tornare sul set e calarmi nuovamente in Jacopo era durissimo. È stata probabilmente la difficoltà più grande durante le riprese”.

Fame d’aria affronta molti temi, tra cui la solitudine e la disperazione in cui possono ritrovarsi le famiglie che si prendono cura di una persona con disabilità. Quale aspetto del film, della sua storia e anche del libro da cui è tratto le ha fatto più paura a livello personale? Il pensiero del padre, la condizione del ragazzo, l’idea di non avere una via d’uscita?

“Il rapporto tra Pietro e Jacopo. Credo vada analizzato con molta attenzione, perché lo spettatore può percepire in Pietro una frustrazione fortissima, ma penso che non si debba giudicarlo senza provare a comprendere che cosa significhi vivere una situazione del genere. Poi, naturalmente, si parla anche di politica o, più precisamente, delle istituzioni e del sostegno alle famiglie. Quando in un nucleo familiare c’è una persona con una disabilità grave, come in questo caso, bisogna affrontare cure, terapie, assistenza e costi economici che vanno ben oltre un semplice assegno mensile, spesso insufficiente. Gran parte di questo peso ricade sulla famiglia. Purtroppo, quindi, la disabilità assume anche una dimensione economica. È uno degli aspetti del film che mi ha fatto più paura, perché il problema economico si intreccia alla condizione di Jacopo e alla disperazione del padre, fino al desiderio di farla finita insieme al figlio, di fuggire da una realtà che sente di non riuscire più a sostenere. Mi ha trasmesso una tristezza enorme. Daniele Mencarelli, nel libro, che ho letto, ha affrontato tutto questo con una scrittura molto cruda e intensa. E oltre al peso economico c’è quello emotivo, che non va trascurato. Quello che vive un padre comporta un carico emotivo impossibile da quantificare. Posso dire che, nella mia esperienza familiare, i miei nonni sono stati fortissimi. Ho visto quanto possa essere difficile continuare a lottare contro quella tentazione di arrendersi che, purtroppo, può emergere in determinate situazioni”.

Com’è stato condividere il set con attori di grande esperienza come Paolo Pierobon, Milvia Marigliano e Rosa Palasciano? E che cosa pensa di aver assimilato da loro? Non dico necessariamente “imparato”, ma che cosa ha osservato nel loro modo di lavorare che le è piaciuto e che potrebbe aver fatto suo?

“Paolo è un attore che stimo moltissimo, così come Milvia. Entrambi hanno alle spalle una carriera importante. Paolo, soprattutto, è stato un partner di scena straordinario. L’obiettivo era trovare un rapporto che mi permettesse di comunicare senza parlare, attraverso la sua capacità di ascoltare il silenzio di Jacopo. Tra me e Paolo spesso si creava una comunicazione senza parole. Ci capivamo immediatamente e credo che, per un film di questo genere, fosse fondamentale. Da Milvia, invece, ho ‘rubato’ la precisione. È estremamente rigorosa e attenta, e questo mi ha colpito molto. In generale ho legato moltissimo con tutti. Non c’è stato nessuno con cui non abbia instaurato un buon rapporto. Sono stati tutti straordinari e ogni ruolo aveva la sua importanza, da chi aveva una sola posa fino a Rosa Palasciano o Alfonso Santagata, che interpreta il meccanico. Lui è fantastico”.

Il film si intitola Fame d’aria, ma perché Saverio, da Belmonte Mezzagno, ha fame di recitazione? Da dove nasce questo desiderio?

“Sono nato, in un certo senso, come ballerino. Da piccolo ho fatto teatro e ho studiato recitazione, ma credo che questa fame per il mestiere sia nata anche dal desiderio di evadere dal contesto in cui sono cresciuto. È partita dalla curiosità di interpretare tanti personaggi, dalla possibilità di entrare nella vita di qualcun altro senza appropriarsene. Venendo da un paese piccolo, sentivo ancora di più questo bisogno. Ho sempre amato il cinema. Da bambino guardavo tantissimi film e forse trascorrevo persino troppo tempo davanti alla televisione, anche perché era il principale mezzo che avevo a disposizione. Quando trasmettevano film un po’ più vecchi, ero sempre davanti allo schermo. Mio padre mi diceva: ‘Ma sei sempre davanti alla televisione? Muoviti, vai a fare qualcosa’. Poi ho studiato danza e ho iniziato ad avvicinarmi al teatro attraverso i piccoli corsi scolastici, quelli che magari portano alla recita o allo spettacolo di fine anno. All’inizio la mia famiglia non sosteneva particolarmente questa scelta e, forse proprio per questo, il desiderio diventava sempre più forte. Nasceva anche dalla volontà di andare oltre i confini del paese. Ancora oggi credo che per un artista sia difficile affermarsi molto presto, soprattutto quando proviene da un piccolo centro siciliano un po’ isolato. Quella fame è cresciuta poco alla volta. Sono l’unico artista della mia famiglia: non c’è nessun altro che abbia intrapreso un percorso artistico. Quando ho detto a mio padre e a mia madre: ‘Voglio studiare recitazione e iscrivermi a un’accademia a Roma’, avevo diciott’anni e sono andato via di casa. Loro si chiedevano che cosa stessi facendo, perché avrei potuto restare lì e magari andare a lavorare come muratore con mio padre. La fame, quindi, è nata da questo: dal desiderio di uscire dal mio paese, scoprire realtà nuove e conoscere ciò che esisteva al di fuori del contesto in cui ero cresciuto. Non potevo sapere se un giorno sarei arrivato fin qui, ma ho sempre avuto il desiderio di sperimentare e imparare. Ancora oggi continuo a studiare. Sono andato a Madrid, in Spagna, dove ho frequentato un’accademia di recitazione e lavorato sul metodo Čechov. Continuo anche a partecipare a molti workshop. Mi piace imparare da tutto e da tutti. Non c’è una sola persona di cui possa dire: ‘Mi ha dato tutto’. Ognuno mi ha lasciato qualcosa di diverso e ho sempre cercato di fare tesoro di ogni incontro”.

Il fatto che fin da piccolo avesse inclinazioni e ambizioni artistiche, a partire dalla musica e poi dalla danza, ha fatto sì che gli altri la percepissero come distante rispetto al contesto in cui cresceva?

“Questa è una domanda che mi emoziona un po’. Sicuramente avvertivo una certa distanza. Ho sempre avuto una grande passione per la musica. Quando mia madre mi chiese a quale scuola media volessi iscrivermi, le dissi che volevo frequentare quella a indirizzo musicale. Fin da piccolo ho sempre fatto qualcosa legato all’arte. La danza è arrivata un po’ più tardi: tutto è cominciato con la musica e credo sia stata proprio quella passione a smuovere qualcosa dentro di me. Suonavo il corno francese, uno strumento particolare. In realtà lo suono tuttora, perché ce l’ho ancora a casa. Quando poi mia madre mi parlò della scuola superiore, continuavo a dirle che volevo studiare musica. Dopo la scuola media, a quattordici anni, sono andato a Palermo e ho iniziato a frequentare diverse scuole di danza e di teatro. Da lì è nata la passione per tutto il resto, fino al momento in cui ho deciso di andare via. La percezione di essere diverso dagli altri, però, l’ho sempre avuta, da quando ho messo piede nella scuola media a indirizzo musicale fino alla mia partenza da Belmonte Mezzagno. A prescindere dalla retorica, un ragazzo che vuole intraprendere una strada diversa da quella della maggioranza viene inevitabilmente percepito come fuori dagli schemi. Soprattutto allora, quasi tutti i miei coetanei giocavano a calcio. Andavo anch’io al campetto a giocare a calcio ma poi tornavo a casa e guardavo un film, magari anche molto vecchio. Non dedicavo tutto il mio tempo al pallone. Forse andare a giocare era anche un modo per sentirmi incluso nel gruppo dei miei amici, che continuavano a invitarmi. Ma non era davvero quello che desideravo fare. Ho provato comunque il calcio, il basket e tanti altri sport. I miei genitori mi hanno mandato dappertutto, persino a badminton. Alla fine, però, nessuno di quegli sport mi ha appassionato davvero”.

Pensa che, lungo il percorso che l’ha condotta fino a Fame d’aria, sia stata più forte la determinazione o l’ambizione?

“Sono determinato, perché senza determinazione è difficile continuare in questo mestiere. Quando penso all’ambizione, invece, penso soprattutto al sogno che ciascuno di noi coltiva. Il mio è continuare a lavorare e riuscire a vivere di questo mestiere, della recitazione. Direi quindi entrambe: determinazione e ambizione. La prima è fondamentale per andare avanti, la seconda alimenta il desiderio di continuare a vivere di questo lavoro. Sono molto ambizioso, ma per nulla competitivo. Faccio tutto questo perché recitare è la mia passione più grande. Non vorrei fare altro nella vita: voglio fare questo e basta. Tra l’altro, a breve inizierò a girare un altro film come coprotagonista, anche se per il momento non posso dire nulla”.

Possiamo però dire che la vedremo in Màkari 5. Restiamo per un momento fuori dal lavoro: se togliessimo la recitazione dalla sua vita, come racconteremmo Saverio? Chi è quando si spengono le telecamere e torna alla quotidianità?

“Credo di essere una persona che ascolta molto. Al di fuori del mestiere dell’attore, sono molto legato alla famiglia, anche al di là di ciò che ci siamo detti prima. Non sono molto bravo a giudicarmi. Ha davanti una persona che fa fatica a descrivere se stessa. Posso dirle che ascolto molto, sono sicuramente sensibile e attribuisco grande importanza ai rapporti, sia di amicizia sia familiari. Sono anche una persona attenta. Poi faccio davvero fatica ad aggiungere altro su di me”.

Questo è un film che, come dicevamo all’inizio, l’ha portata a recitare soprattutto attraverso il corpo, l’immagine e la fisicità. Ci sono anche scene di nudo. Ha imparato a utilizzare il corpo come strumento di lavoro, ma nel privato che rapporto ha con la sua immagine e la sua fisicità? Si sente in equilibrio con se stesso oppure c’è qualche aspetto che la tormenta?

“È difficile giudicarsi quando ci si guarda allo specchio. Forse tendiamo a essere fin troppo severi con noi stessi e con la nostra immagine. Quelle scene sono state molto forti. Al di là di ciò che si vede nel film, sul set ero completamente nudo e ho dovuto quindi confrontarmi con la mia intimità più profonda. In quelle sequenze venivo anche lavato da Paolo Pierobon, perciò era necessario creare sul set un rapporto di grande fiducia e intimità. Quando mi guardavo allo specchio, a volte provavo persino un po’ di paura. Soprattutto all’inizio non riuscivo a soffermarmi molto sulla mia immagine. Forse perché ero ancora troppo legato al personaggio. Con il tempo questa sensazione è passata, ma inizialmente ho fatto fatica a guardarmi allo specchio”.

Qual è oggi la sua paura più grande, Saverio?

“Quella di dovermi fermare. Ho paura di non riuscire a continuare a fare questo mestiere”.

Sarebbe una sconfitta, per lei, non riuscire a continuare?

“Sì, credo che la vivrei come una sconfitta. Ho fatto davvero tanti sacrifici. Non provengo da una famiglia particolarmente agiata, ma da una realtà umile, di paese. Ho messo tutto me stesso in questo percorso. Ho studiato, mi sono formato, ho viaggiato e continuo ancora oggi a studiare. Per questo, non riuscire a proseguire nel mestiere che ho scelto sarebbe per me una sconfitta enorme”.