Saviano contro Marotta, il presidente dell'Inter risponde che "ci penseranno gli avvocati, non so chi sia"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Roberto Saviano piomba nella bufera dopo Inter-Juventus e si scaglia contro i nerazzurri. Il giornalista ha commentato il caos scoppiato nel mondo del calcio dopo l’errore arbitrale durante il Derby d’Italia, parlando di un “campionato falsato” e facendo riferimento alla “sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord” coinvolti nelle indagini sulla criminalità organizzata tra gli ultrà, da parte del club milanese. Un attacco a cui ha risposto duramente il presidente della società Giuseppe Marotta.

L’attacco di Saviano all’Inter

Saviano ha additato il club nerazzurro sul suo profilo Instagram, intervenendo con un post in merito al caso esploso su Inter-Juve.

“Non è una questione di colori. Non è una questione di simpatie o antipatie sportive. Qui non si parla di Inter contro qualcuno. Si parla di sistema – ha scritto – Quando un provvedimento giudiziario afferma l’esistenza di una ‘situazione di sudditanza’ nei confronti della Curva Nord, il tema non è più da bar sport. È istituzionale. È strutturale.”

L’attacco è andato diretto al presidente dei nerazzurri, su cui il giornalista ha scritto che “finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati“.

Secondo quanto sostiene Saviano nel post, inoltre, la rabbia manifestata dal dirigente bianconero Giorgio Chiellini all’intervallo e nel post-partita sembrerebbe quella di chi sa “come funzionano oggi le cose con Marotta“.

“Il campionato oggi è falsato – scrive ancora senza mezzi termini – e se pure lo vincesse l’Inter non varrebbe nulla”.

La risposta di Beppe Marotta

Roberto Saviano fa apertamente riferimento alle “vicende legate alle infiltrazioni della ‘ndrangheta del tifo organizzato” e ai “rapporti” dell’Inter con gli ultrà, riportando un passaggio delle carte sulla vicenda giudiziaria che riguarda curve e criminalità.

“Le indagini svolte hanno evidenziato che la società interista si trovava in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord, finendo, di fatto, per agevolarli, seppur ‘obtorto collo'” si legge nello stralcio di provvedimento riportato dallo scrittore.

“Quando su vicende così delicate, il calcio italiano reagisce con prudenza selettiva, silenzi o versioni ufficiali che poi vengono smentite dai fatti, il problema non è il risultato di una partita” ha scritto ancora Saviano.

La risposta di Giuseppe Marotta non si è fatta attendere: “C’è dispiacere come uomo, io non so neanche chi sia, non mi conosce, non so bene che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza. Ha fatto dichiarazioni che saranno prese in considerazioni da parte degli avvocati” ha affermato il presidente dell’Inter in conferenza stampa, prima dell’assemblea della Lega Serie A.

L’episodio del petardo contro Audero

Nel suo post, Saviano torna anche sul petardo lanciato contro il portiere della Cremonese Emil Audero durante la gara contro l’Inter, legato secondo lui al caso scoppiato per l’errore arbitrale nella partita dei nerazzurri contro la Juventus.

“È l’ennesimo episodio che coinvolge l’Inter, mentre la curva nerazzurra è ancora scossa dalle tensioni – scrive – l’episodio che ha riguardato Audero ne è, probabilmente, una conseguenza che il sistema-calcio italiano ha fatto finta di non comprendere”.

Per l’accaduto, nell’incontro della 23esima giornata di Serie A, è stato arrestato un 19enne appartenente al gruppo del tifo organizzato interista dei Vikings, che ha anche ricevuto un Daspo per quattro anni, mentre a tutta la tifoseria nerazzurra sono state vietate le trasferte fino a fine marzo.

Le minacce a Bastoni

Mentre si consuma il botta e risposta tra Saviano e Marotta, la bufera su Inter-Juve non si sgonfia: Alessandro Bastoni, il difensore nerazzurro accusato della simulazione che ha portato all’espulsione dello juventino Pierre Kalulu, è bersaglio di minacce di morte.

Il calciatore della Nazionale è stato costretto, infatti, a bloccare i commenti sui suoi profili social per la tempesta di insulti che hanno travolto lui, ma anche la moglie e la figlia, tra cui si sono registrate anche tante violente intimidazioni.