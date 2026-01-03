Saviano smaschera Trump e l’attacco in Venezuela che "non c’entra con il narcotraffico e anzi lo rinforzerà"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sono ore caldissime in Venezuela dopo l’attacco degli Stati Uniti, ordinato da Donald Trump, che ha portato all’arresto di Nicolas Maduro. A commentare quanto sta accadendo nello stato sudamericano è Roberto Saviano che ammonisce sul vero motivo dell’offensiva e su quanto poco influirà sullo stato del narcotraffico.

Saviano contro Trump sul Venezuela

In un video pubblicato su TikTok, Roberto Saviano analizza l’attacco di Trump in Venezuela, sottolinea il reale rapporto tra il narcotraffico e il regime di Maduro e spiega come evolveranno le dinamiche a Caracas.

“Quello di Trump è un attacco che nulla ha a che fare con la lotta al narcotraffico, né con il petrolio. È un’operazione geopolitica. Trump sta cercando di creare Stati filo-trumpiani in Sudamerica. Non solo il Venezuela è corrotto, ma la sua alleanza con il narcotraffico è ben radicata. La strategia di Trump non indebolirà il narcotraffico, lo rafforzerà”, spiega il giornalista e scrittore.

Il parere dello scrittore su Maduro

Tutti gli occhi del mondo sono sul Venezuela dopo l’attacco aereo ordinato dal tycoon che ha portato all’arresto di Maduro e di sua moglie. Secondo Roberto Saviano, le immagini che arrivano da Caracas sono “drammatiche e cruciali per comprendere costa sta accadendo nel mondo”.

Secondo l’autore di “Gomorra”, l’attacco di Trump “non c’entra nulla con la lotta al narcotraffico né con l’appropriazione del bene più prezioso del Venezuela, ossia il petrolio. È anzi un’operazione di geopolitica intelligente”.

Saviano argomenta: “Maduro è un criminale politico, ha perseguitato l’opposizione, ha arrestato e torturato e ha assolutamente rapporti col narcotraffico. Tuttavia, non c’entra perché è il Messico che è il centro del mondo come distributore di cocaina e fentanyl. Perché ci sono stati che continuano a essere i maggiori produttori come Colombia, Perù, Ecuador, Honduras. Qui l’ex presidente Juan Orlando Hernández ha introdotto tonnellate di coca negli Usa eppure è stato graziato da Trump. L’obiettivo è un altro: creare stati filo trumpiani nel Sudamerica. Liberare un presidente come Hernandez significa incentivare i partiti conservatori honduregni a far vincere la fazione filo trumpiana”.

I motivi dell’attacco di Trump

“Perché attaccare il Venezuela? La popolazione venezuelana è allo stremo, i nipoti di Maduro hanno esportato cocaina con i voli di Stato. Come ha fatto Assad in Russia, Maduro ha negoziato la sua uscita e, in perfetto stile da narco dittatore criminale quale è, anche la protezione dei suoi beni per i suoi familiari”, aggiunge.

Infine, in chiusura, sferza ancora la mossa degli Stati Uniti. “Operazione antidroga? No è una farsa. È vero che il governo venezuelano è corrottissimo, violento, ha perseguitato l’opposizione e ha un’alleanza reale con il narcotraffico. Ma c’è altro dietro, non è legata solo al petrolio ma ha dietro di sé una precisa strategia geopolitica. E tutto questo non indebolirà il narcotraffico. Assolutamente, anzi lo rafforzerà”.

Com’è ormai noto, l’attacco a Caracas è avvenuto attorno alle 2: a seguito di esso, come confermato dallo stesso presidente americano, Maduro e la moglie sono stati catturati.