Saviano "spiega" l'attentato a Sigfrido Ranucci e punta il dito contro Governo e social: "Che vi aspettavate?"

Nessuna sorpresa sull’attentato a Sigfrido Ranucci da parte di Roberto Saviano, che chiama in causa anche il Governo. Lo scrittore e giornalista ha espresso il suo punto di vista sull’attacco dinamitardo avvenuto davanti casa del conduttore di Report, a Pomezia, con l’esplosione della sua auto e quella della figlia, rincasata solo qualche minuto prima.

Il messaggio di Roberto Saviano

L’autore di Gomorra ha puntato il dito contro il clima d’odio diffuso e l’isolamento che sottolinea di conoscere bene.

“E cosa vi aspettavate? Sono anni e anni che chiunque prenda posizione attraverso un’inchiesta, un’analisi, riceve un massacro mediatico personale, dossier, isolamento, compromissione del proprio lavoro. Quando non si discute più delle idee, ma sulle persone, e questo riguarda chiaramente questo governo di estrema destra ma anche una cultura social ormai considerata normale” ha chiesto Saviano, “cosa credete accada?”

“La critica è necessaria e fondamentale, la delegittimazione e l’aggressione distrugge la libertà d’espressione” ha aggiunto Saviano, spiegando che si tratta di dinamiche esistenti in Paesi sotto regime, “e poi accade anche nelle democrazie, sempre di più, dove si tende a uccidere civilmente e moralmente la persona”.

“Cosa credete accada quando vieni bersagliato fisicamente, continuamente, come persona? – ha domandato ancora – Che poi lo diventi davvero un bersaglio, non solo negli insulti di uno schermo, non solo nei dossier, sulla tua vita privata”

“La democrazia in tutto questo è morta e ne è prova la bomba che ha colpito un uomo scortato, quindi chi lo ha colpito sapeva che non poteva colpire lui, voleva mandare un messaggio, a lui e a tutti” ha sottolineato infine nel video pubblicato sui suoi profili social.

La reazione di Capacchione all’attentato a Sigfrido Ranucci

Sull’attentato a Sigfrido Ranucci si è espressa anche Rosaria Capacchione, ex giornalista del Mattino sotto scorta dal 2008, che con Saviano ha condiviso per anni la vicenda giudiziaria per le minacce di morte ricevute dal clan dei Casalesi.

“L’attentato a Sigfrido Ranucci è qualcosa di gravissimo e sconcertante, soprattutto perché inatteso – ha dichiarato – E se da un lato ci dice che certi tempi e certi metodi non finiscono, dall’altro richiama il mondo del giornalismo a riflettere su cosa è diventata questa professione, che solo in pochissimi, tra cui Ranucci, portano avanti con serietà, competenza e coraggio”.

“Non commento quello che fa la politica, a me interessa che i giornalisti rialzino la testa. Perché Ranucci da tempo lamenta la solitudine in cui si trova chi fa un certo tipo di lavoro di verifica e approfondimento dei fatti, che invece la stragrande maggioranza dei giornalisti, ormai appiattiti alla scrivania o inchiodati alle continue sollecitazioni provenienti dai social, ormai non fa più” è la riflessione di Capacchione.

Le parole di Milena Gabanelli

Ferma condanna sull’episodio è arrivata anche da Milena Gabanelli, per anni alla conduzione di Report prima di cedere il posto al collega e co-autore Sigfrido Ranucci.

Con un video dal profilo social della sua Dataroom, la giornalista ha definito l’attentato come atto “veramente terribile, non capitava da almeno trent’anni, da più di trent’anni in Italia. Far esplodere l’auto di un giornalista davanti casa vuol dire una cosa sola: ‘non ti devi più fare gli affari nostri'”.

“Intimidire Sigfrido vuol dire intimidire tutta la squadra – ha aggiunto – che io conosco bene perché era la mia squadra, e li conosco uno per uno. E non intimidiranno né Sigfrido né quella squadra, perché hanno tutti scelto di fare questo mestiere e lo stanno facendo da decenni perché ci credono, credono nel valore dell’informazione e la passione è più forte della violenza. Ricordatevelo, voi che avete messo quell’esplosivo sotto quell’auto. Non ce la farete a intimidirli, mai”.