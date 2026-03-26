Saviano spiega perché Meloni ha voluto le dimissioni di Delmastro e Santanchè, "l'ha consegnati ai magistrati"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una “mossa tattica” per proteggere la sua immagine dopo la netta sconfitta del governo e della maggioranza al referendum sulla giustizia. Così Roberto Saviano definisce la decisione della premier Giorgia Meloni di chiedere le dimissioni dal governo di Santanchè e Delmastro. Un cambiamento netto per la presidente del Consiglio, che ha sempre difeso, fino a pochi giorni fa, i due esponenti di Fratelli d’Italia, coinvolti da tempo in diversi guai giudiziari.

Saviano spiega le dimissioni di Delmastro e Santanchè

Giorgia Meloni avrebbe “consegnato ai magistrati” Andrea Delmastro e Daniela Santanché.

Così Roberto Saviano interpreta la decisione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di chiedere le dimissioni degli ormai ex sottosegretario alla Giustizia e ministra del Turismo e della capo di gabinetto della Giustizia Giusi Bartolozzi.

ANSA

Una “mossa tattica” quella di Meloni, anche “maldestra”, dice lo scrittore a Otto e Mezzo su La7.

Decisa per evitare che le vicende giudiziarie che coinvolgono Santanchè e Delmastro possano danneggiare l’immagine sua e del governo.

Meloni li ha “consegnati ai magistrati”

Eppure i guai giudiziari dei due esponenti di Fratelli d’Italia non sono certo nuovi: Santanchè è indagata e rinviata a giudizio in tre diverse inchieste, la prima risalente a tre anni fa.

E Delmastro lo scorso anno è stato condannato a otto mesi per rivelazione di segreti d’ufficio nell’ambito del caso Cospito.

Meloni li ha sempre difesi, fino a pochi giorni fa, quando ha definito una “leggerezza” l’ultimo guaio di Delmastro: l’aver fatto affari con la figlia 18enne di un ristoratore condannato in via definitiva per reati di mafia, ritenuto prestanome di un clan di camorra.

Secondo Saviano questo netto cambiamento non viene avvertito come una contraddizione da Meloni e dai suoi, perché l’idea è che “il consenso legittimi qualsiasi tipo di strategia”.

E quando il consenso entra in crisi, con la sconfitta al referendum, la premier si sente “legittimata” a cambiare questa strategia.

Per Saviano le dimissioni di Santanchè e Delmastro sono una mossa strategica di Meloni, fatta “in dialettica con le procure”. “Ve li do io, sta dicendo questo”, afferma lo scrittore.

Giorgia Meloni con “paura”

Secondo Saviano in questo momento “si vede per la prima Giorgia Meloni con paura“, paura di non avere il controllo del partito.

Tanto da aver delegato una figura come quella di Delmastro che ha “di fatto terrorizzato l’elettorato”.

Con le dimissioni da ministra della Santanchè, nota Saviano, cambia anche il metodo con cui Meloni si è rapportata alle questioni giudiziarie rispetto alle figure politiche del suo governo.

Perché, sottolinea, “da domani chiunque è sotto indagine” nel governo “dovrà dare le dimissioni“.