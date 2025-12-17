Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Savona dove una diciannovenne italiana, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata con le accuse di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico servizio, dopo aver tentato di aiutare un complice armato di coltello a fuggire da un controllo sul bus urbano.

L’intervento della Polizia e la fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri nel centro cittadino di Savona. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di una persona armata di coltello nei pressi di un autobus di linea urbana.

All’arrivo degli agenti, il personale della T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale) ha fornito indicazioni utili per individuare una giovane che stava tentando di allontanarsi rapidamente dalla zona. La fuga della ragazza, tuttavia, è durata poco: uno dei poliziotti l’ha rincorsa e bloccata dopo circa cento metri.

La dinamica dei fatti a bordo del bus

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire quanto accaduto a bordo del mezzo pubblico. La diciannovenne si trovava sull’autobus insieme a un altro giovane, un sedicenne italiano anch’egli con precedenti. Al momento del controllo dei biglietti da parte dei verificatori T.P.L., entrambi hanno reagito in modo violento, arrivando a minacciare il personale di controllo.

L’uso di armi e la tentata fuga del complice

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, la giovane avrebbe estratto un lungo cacciavite, nascosto sotto i vestiti, per minacciare i controllori e favorire la fuga del suo complice, armato di coltello. Grazie alle descrizioni raccolte, la Squadra Volante è riuscita a individuare anche il minore coinvolto.

Il ritrovamento dell’arma e la collaborazione dei cittadini

Determinante, in questa circostanza, è stata la collaborazione dei cittadini, che ha consentito agli agenti di recuperare il coltello di circa 35 centimetri. L’arma, utilizzata dal sedicenne a bordo dell’autobus, era stata abbandonata sotto un’auto in sosta durante la fuga.

Le conseguenze per i responsabili

Al termine delle formalità di rito, per la diciannovenne è scattato l’arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la giovane si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo. Il minore, invece, è stato segnalato per gli stessi reati alla Procura dei Minori di Genova.

