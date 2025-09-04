Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto dei Carabinieri a Savona, dove un giovane sudamericano è stato fermato dopo aver tentato una rapina ai danni di due coniugi lombardi ultra sessantacinquenni. L’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa nei pressi dell’area d’imbarco di Vado Ligure. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il tempestivo intervento delle forze dell’ordine è stato reso possibile dalla segnalazione al numero di emergenza 112, che ha permesso di bloccare il presunto autore mentre era ancora sul posto.

La dinamica dell’aggressione: tentata rapina e lesioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando il 26enne, residente in provincia di Cuneo e già destinatario di un divieto di dimora nella provincia di Savona, si è avvicinato a un camper parcheggiato nell’area d’imbarco di Vado Ligure. All’interno del veicolo si trovavano due coniugi lombardi, entrambi ultra sessantacinquenni, intenti a trascorrere la notte prima di imbarcarsi. Il giovane avrebbe tentato di mettere a segno una rapina, aggredendo la coppia e provocando delle lesioni all’uomo.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

La pronta reazione delle vittime, che hanno immediatamente contattato il 112, ha permesso ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona, supportati dai colleghi della Stazione di Albisola, di intervenire in tempi rapidissimi. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno bloccato il presunto autore, ponendo fine alla sua condotta criminosa e impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente. Il giovane è stato quindi condotto presso gli uffici della Compagnia di Savona per le procedure di identificazione e per i primi accertamenti.

Un volto già noto alle forze dell’ordine

Dai controlli effettuati è emerso che il 26enne era già conosciuto dai Carabinieri della zona. Solo pochi giorni prima, infatti, era stato arrestato dalla Compagnia di Albenga per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo essere stato sorpreso in un tentativo di furto all’interno di un’auto e di un’abitazione privata nei pressi di Borgio Verezzi. In seguito a quell’episodio, le autorità avevano disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Savona, misura che il giovane ha violato tornando nella zona e rendendosi protagonista di un nuovo episodio delittuoso.

Le accuse e la posizione dell’indagato

Alla luce dei fatti, il giovane è stato arrestato con le accuse di tentata rapina e di violazione del divieto di dimora nella provincia di Savona. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale. Al momento, il procedimento si trova ancora nella fase preliminare e i provvedimenti adottati non implicano la responsabilità definitiva dell’indagato, in attesa delle decisioni che saranno prese dalla magistratura.

