Sospensione temporanea per un locale del centro di Savona a seguito di ripetuti controlli delle Forze dell’Ordine: la licenza è stata revocata per cinque giorni dopo che sono stati riscontrati episodi di degrado e possibili fatti delinquenziali. Il provvedimento, emesso dal Questore, mira a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Controlli serrati e decisione del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per cinque giorni è stata disposta nei confronti di un locale situato nel cuore di Savona. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rappresenta una misura preventiva volta a contrastare situazioni di rischio per la collettività.

Le motivazioni dietro la sospensione

La decisione del Questore è maturata dopo una serie di controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine a partire dal mese di luglio. Durante tali verifiche, sono stati rilevati diversi episodi che hanno messo in luce gravi criticità nella gestione del locale, nelle frequentazioni e nella possibile commissione di fatti delinquenziali. In particolare, le autorità hanno riscontrato situazioni di degrado e disturbo, spesso segnalate anche dai residenti della zona.

Le segnalazioni dei cittadini e le criticità emerse

Il locale era già stato oggetto di esposti da parte della cittadinanza, che aveva denunciato situazioni di disagio e problematiche riconducibili sia alla gestione dell’attività sia ad alcuni episodi particolarmente gravi avvenuti all’interno e nelle immediate vicinanze del bar. Queste segnalazioni hanno contribuito a rafforzare la necessità di un intervento da parte delle autorità competenti.

Finalità preventiva del provvedimento

Il provvedimento del Questore di Savona ha una chiara finalità preventiva e si propone di avere un effetto dissuasivo nei confronti delle persone ritenute pericolose. La sospensione della licenza, infatti, prescinde da eventuali responsabilità dirette del gestore del locale, puntando invece a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica nel suo complesso.

