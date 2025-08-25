Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e danneggiamento sono le accuse mosse a un trentunenne italiano senza fissa dimora, individuato e denunciato dalla Polizia di Stato nella notte tra il 18 e il 19 luglio. L’uomo è stato riconosciuto come autore di una serie di colpi messi a segno ai danni di tre attività commerciali nella Darsena di Savona, grazie a un’operazione che ha visto coinvolti sia gli agenti della Squadra Mobile che il personale delle Volanti.

Le indagini e l’individuazione del responsabile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite dopo che, nella notte del 18 luglio, sono stati segnalati furti e danneggiamenti ai danni di tre attività commerciali situate nella zona della Darsena di Savona. Gli agenti della Squadra Mobile, supportati da accertamenti tecnici, hanno lavorato per ricostruire la dinamica degli eventi e risalire all’identità del responsabile.

Il ruolo decisivo dei controlli sul territorio

Un elemento chiave nell’indagine è stato rappresentato dal servizio di controllo del territorio svolto quotidianamente dalle Volanti. Proprio durante uno di questi controlli, il sospettato è stato fermato e identificato nei pressi della Darsena, circa un’ora prima che venissero scoperti i reati. Questo dettaglio si è rivelato fondamentale: quando gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno potuto riconoscere con certezza l’uomo già fermato poco prima in via Paleocapa.

Le immagini della videosorveglianza

L’analisi dei filmati di videosorveglianza della zona ha fornito ulteriori elementi di prova. Le telecamere hanno immortalato il trentunenne mentre manometteva il sistema di allarme dei locali, danneggiava la porta d’ingresso utilizzando un blocco di cemento raccolto da terra e si introduceva all’interno degli esercizi commerciali. In uno dei casi, è stato ripreso mentre usciva dal locale portando con sé alcune bottiglie di alcolici, confermando così la dinamica dei furti.

La denuncia e le conseguenze

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e danneggiamento. La tempestività dell’intervento e la collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato hanno permesso di chiudere rapidamente il cerchio attorno al responsabile, assicurando una risposta efficace ai reati commessi nella notte.

IPA