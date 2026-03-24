Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguita una misura cautelare a Savona nei confronti di una donna di 48 anni che è accusata di tentato omicidio nei confronti della suocera convivente. Il provvedimento è stato disposto dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, dopo che una serie di ricoveri sospetti della vittima aveva fatto scattare le indagini.

Le indagini partite da una segnalazione dell’Asl

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intera vicenda ha avuto origine da una segnalazione della locale Asl, che aveva rilevato diversi ricoveri sospetti in ospedale della donna anziana. Gli accertamenti medici hanno permesso di riscontrare valori anomali nel sangue della paziente, riconducibili all’assunzione di sostanze nocive, in particolare alcuni componenti chimici presenti nel veleno per topi.

Analisi mediche e sospetti sulla nuora

Le analisi di laboratorio hanno evidenziato che l’assunzione delle sostanze tossiche era stata prolungata e ripetuta nel tempo. La vittima, una donna di 73 anni e invalida a causa di una precedente malattia, veniva accudita in casa dalla nuora, risultata essere l’unica persona presente nell’abitazione e responsabile della sua assistenza quotidiana.

La ricostruzione degli investigatori

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra mobile, la 48enne avrebbe somministrato in più occasioni il veleno per topi alla suocera, verosimilmente mescolandolo nel cibo. Questo comportamento avrebbe causato i ripetuti malori e i successivi ricoveri ospedalieri della vittima.

La perquisizione e il rinvenimento delle prove

Nel corso della perquisizione dell’abitazione, i poliziotti hanno effettivamente rinvenuto una confezione di veleno per topi, contenente una sostanza compatibile con quella ingerita dalla donna anziana. Il prodotto era stato occultato in un mobile di un ripostiglio, a conferma dei sospetti degli investigatori.

Le misure cautelari e il braccialetto elettronico

L’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla suocera sono state disposte dal Gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Savona. Alla donna è stato inoltre applicato il braccialetto elettronico, per garantire il rispetto delle misure imposte e tutelare la sicurezza della vittima.

IPA