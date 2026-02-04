Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per rapina impropria a Savona. Una donna di 49 anni, di origini straniere, è stata fermata dopo aver tentato di sottrarre generi alimentari da un supermercato e aver aggredito l’addetto alla sicurezza.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso un supermercato situato in Corso Tardy e Benech, a Savona. Gli agenti sono stati allertati tramite il Numero Unico di Emergenza 112 NUE, a seguito di una segnalazione che riferiva di una situazione di tensione all’interno dell’esercizio commerciale.

L’arrivo degli agenti e la ricostruzione dei fatti

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno trovato una donna in evidente stato di agitazione. La stessa stava inveendo contro l’addetto alla sicurezza del supermercato, rivolgendogli minacce e frasi dal contenuto discriminatorio. Secondo quanto riferito dall’addetto, la donna era stata fermata subito dopo aver oltrepassato le casse senza pagare alcuni prodotti alimentari.

Il tentativo di fuga e l’aggressione

Nel momento in cui è stata avvicinata dal personale di sicurezza, la donna ha reagito con violenza: ha strattonato e spintonato l’addetto, nel tentativo di guadagnare la fuga. La situazione è ulteriormente degenerata con l’arrivo del marito della donna, anch’egli in stato di agitazione, che è stato calmato dagli agenti intervenuti.

Le indagini e la conferma delle responsabilità

La ricostruzione dell’accaduto è stata possibile grazie alle testimonianze raccolte, in particolare quella della responsabile del punto vendita, e alla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. È stato così accertato che la donna si era impossessata di alcune confezioni di salmone, nascondendole nella propria borsa, e aveva oltrepassato la cassa pagando soltanto una confezione di latte.

L’arresto e la restituzione della refurtiva

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata con l’accusa di rapina impropria e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

