Savona, fermato con una bici elettrica da 7.500 euro e un flessibile: era stata appena rubata

Un uomo è stato deferito per ricettazione a Savona dopo essere stato trovato in possesso di una e-bike rubata. L’episodio è avvenuto il 14 giugno 2025 all’interno dello scalo ferroviario della città ligure. La Polizia Ferroviaria ha individuato il sospetto, un cittadino italiano residente a Racconigi, ma di fatto senza fissa dimora, mentre si aggirava con una bicicletta elettrica di ingente valore e un flessibile a batteria nascosto in una borsa. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente.

Il ritrovamento della bicicletta

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’individuo è stato notato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Savona durante un servizio di prevenzione e repressione di reati in ambito ferroviario. L’uomo appariva trascurato e visibilmente alterato, attirando così l’attenzione delle forze dell’ordine. La bicicletta elettrica, del valore di circa 7.500 euro, è risultata rubata qualche ora prima in uno stabilimento balneare di Borgio Verezzi.

Il sospetto e il flessibile a batteria

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un flessibile a batteria, un attrezzo che potrebbe essere utilizzato per commettere furti. Questo era nascosto all’interno di una borsa che l’individuo portava con sé. Gli agenti hanno quindi proceduto a ulteriori accertamenti, scoprendo che la bicicletta era stata rubata poco prima.

Restituzione e provvedimenti

La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario dagli agenti della Polfer. L’uomo, invece, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. È importante sottolineare che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell’indagato fino al definitivo accertamento di colpevolezza, che avverrà con sentenza.

Conclusioni

Questo episodio sottolinea l’importanza dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, che permettono di individuare e fermare individui sospetti prima che possano commettere ulteriori reati. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza nelle aree pubbliche e proteggere i beni dei cittadini.

Fonte foto: IPA