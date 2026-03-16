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Un arresto e diversi feriti il bilancio di un episodio di rapina e violenza avvenuto nei giorni scorsi a Savona, dove una donna di quarantasette anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito dipendenti di un negozio, clienti, agenti e personale sanitario. L’intervento è stato reso necessario a seguito di una segnalazione per furto in un esercizio commerciale del centro cittadino.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il 1 1 2 NUE ha ricevuto una chiamata da un negozio di abbigliamento del centro di Savona. Il personale dell’esercizio aveva notato una donna intenta ad appropriarsi di un capo di abbigliamento senza effettuare il pagamento, dando così l’allarme per un sospetto caso di furto.

La reazione violenta e il tentativo di fuga

Quando le commesse hanno chiesto alla donna di restituire la merce, la situazione è rapidamente degenerata. La quarantasettenne ha reagito con crescente aggressività, colpendo con calci e schiaffi sia le dipendenti che un cliente presente nel negozio. Nel tentativo di darsi alla fuga, la donna ha messo in atto una vera e propria aggressione nei confronti di tre persone, rendendo necessario l’intervento immediato delle Volanti della Questura.

Il fermo e la restituzione della refurtiva

Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, sono riusciti a bloccare la donna e a recuperare il capo di abbigliamento sottratto, del valore di circa 50 euro. Durante le fasi del controllo, la donna ha continuato a opporre una forte resistenza, inveendo contro i poliziotti e tentando di impedire la restituzione della merce.

Violenza anche durante il trasporto in Questura

La situazione non si è placata nemmeno dopo il fermo: durante il tragitto verso la Questura a bordo dell’auto di servizio, la donna ha continuato a dimenarsi, sferrando calci e pugni e danneggiando alcune parti della portiera anteriore del veicolo. Anche una volta giunta negli uffici della Polizia, la quarantasettenne ha proseguito nella sua condotta violenta, minacciando gli operatori e tentando di colpirli con calci, pugni e morsi.

L’intervento del personale sanitario e l’arresto

Vista la situazione, si è reso necessario l’intervento del personale sanitario, che a sua volta è stato oggetto di minacce e tentativi di aggressione da parte della donna. Al termine degli accertamenti, la quarantasettenne è stata arrestata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per rapina impropria, violenza, minacce, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali gravi. È stata inoltre deferita in stato di libertà per lesioni personali dolose.

Le conseguenze giudiziarie e le cure mediche

Successivamente, la donna è stata accompagnata presso l’ospedale cittadino, dove ha trascorso la notte per ricevere le cure mediche necessarie. L’arrestata è stata poi posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, all’esito della “direttissima”, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Si ricorda che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità definitiva dell’indagata, che potrà essere accertata solo con sentenza irrevocabile.

IPA