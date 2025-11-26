Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio a Savona. I tre uomini, fermati dopo un inseguimento in via Stalingrado, sono stati trovati in possesso di cocaina, hashish, un bilancino di precisione e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Operazione notturna in via Stalingrado

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato nella notte tra lunedì e martedì, quando una pattuglia delle Volanti ha notato un’autovettura sospetta aggirarsi nella zona di via Stalingrado a Savona. Gli agenti hanno deciso di procedere al controllo del veicolo e dei suoi occupanti: un cinquantenne italiano alla guida e altri due uomini di origine straniera a bordo.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Durante le fasi del controllo, uno dei passeggeri, un trentenne originario del Marocco, ha tentato di scappare. Ne è nato un movimentato inseguimento, al termine del quale il giovane è stato bloccato dagli agenti. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di oltre 1700 euro in banconote di piccolo taglio, somma che gli investigatori ritengono collegata all’attività di spaccio.

Le perquisizioni e il rinvenimento della droga

Il controllo è stato esteso anche all’altro passeggero, un trentasettenne di origine egiziana. Addosso a quest’ultimo sono stati rinvenuti circa 3 grammi di cocaina, oltre 57 grammi di hashish e un bilancino di precisione, strumento comunemente utilizzato per la suddivisione delle dosi di sostanza stupefacente.

La perquisizione dell’autovettura ha permesso inoltre di recuperare altri 42 grammi di cocaina, confermando i sospetti degli agenti circa il coinvolgimento dei tre uomini in un’attività di spaccio organizzato.

Le prove raccolte e la collaborazione tra le forze dell’ordine

Gli elementi raccolti durante l’operazione – il possesso di due diversi tipi di sostanze stupefacenti, il bilancino di precisione e la consistente somma di denaro – hanno permesso agli investigatori di ricostruire il quadro indiziario a carico dei tre fermati. Il denaro, in particolare, è stato ritenuto il provento dell’attività di spaccio.

Determinante, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, è stato il supporto fornito da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, che ha collaborato con gli operatori della Squadra Volanti per assicurare i tre uomini alla giustizia. Due dei fermati risultavano già gravati da precedenti specifici per reati analoghi.

Le misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria

Nella mattinata successiva all’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato i tre arresti e disposto diverse misure cautelari: il carcere per il cittadino egiziano, gli arresti domiciliari per il cinquantenne italiano e il divieto di dimora nella provincia di Savona per il cittadino marocchino.

