Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Polizia di Stato a Savona, dove un minorenne è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato bloccato nel pomeriggio di martedì in Piazza del Popolo, durante i consueti controlli delle Volanti. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il ragazzo è stato trovato in possesso di otto dosi di hashish e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. Insieme a lui, anche un diciannovenne, segnalato per detenzione di droga ad uso personale.

I controlli delle Volanti in Piazza del Popolo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di martedì, quando gli agenti delle Volanti hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nella centrale Piazza del Popolo a Savona. Durante l’attività, i poliziotti hanno notato due giovani che stazionavano con atteggiamento sospetto e hanno deciso di procedere a un controllo approfondito.

Il fermo e la scoperta della droga

I due ragazzi, un minorenne e un diciannovenne, sono risultati sprovvisti di documenti di identità. Al momento della verifica, entrambi hanno consegnato spontaneamente alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente. Il diciannovenne è stato trovato in possesso di 0,12 grammi di hashish, quantità giudicata per uso personale, mentre il minore aveva con sé otto dosi di hashish per un peso complessivo di 8,48 grammi, oltre a un bilancino di precisione e 310 euro in contanti.

Il denaro e il bilancino: indizi di spaccio

La presenza del bilancino di precisione e della somma in contanti ha fatto ipotizzare agli agenti che il minore fosse coinvolto in un’attività di spaccio. Gli elementi raccolti durante il controllo sono stati ritenuti sufficienti per procedere all’arresto del ragazzo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La provenienza del minore e i provvedimenti adottati

Dagli accertamenti successivi è emerso che il giovane si era allontanato da una comunità in Sicilia, dove era stato affidato con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo. Dopo l’arresto, il minore è stato affidato al CPA di Genova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i minori. Il diciannovenne, invece, è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Le garanzie per l’indagato

Si sottolinea che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell’indagato, che potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva e irrevocabile, come previsto dalla legge.

L’arresto del minorenne ha suscitato attenzione nella comunità di Savona, dove il tema della sicurezza e della lotta allo spaccio di droga è particolarmente sentito. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno costante nel presidiare il territorio e nel contrastare ogni forma di illegalità, soprattutto quando coinvolge soggetti minorenni.

IPA