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Un arresto e una denuncia per ricettazione a Savona, dove un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver commesso una rapina impropria in un negozio del centro cittadino. L’uomo, di origini marocchine, è stato bloccato dagli agenti dopo un inseguimento che si è concluso sulla spiaggia del Prolungamento, dove aveva tentato di confondersi tra i bagnanti gettandosi in mare.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore di Savona, quando la titolare di un esercizio commerciale ha notato un individuo intento a sottrarre alcuni articoli dal proprio negozio. La donna, accortasi del furto, ha immediatamente allertato il 112 NUE e ha affrontato il sospetto, che per garantirsi la fuga l’ha spintonata e minacciata, configurando così il reato di rapina impropria.

L’intervento e l’inseguimento

La prontezza della commerciante si è rivelata decisiva: non solo ha dato l’allarme, ma ha anche inseguito il malvivente fino alla vicina spiaggia del Prolungamento. Qui, l’uomo ha tentato un’ultima disperata manovra, gettandosi in mare nel tentativo di far perdere le proprie tracce tra i bagnanti. Tuttavia, gli operatori delle Volanti, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a individuarlo e a costringerlo a uscire dall’acqua, procedendo quindi al suo fermo.

Il recupero della refurtiva

Durante la fuga, il sospetto ha cercato di disfarsi del bottino, abbandonando diversi oggetti per strada e sugli scogli. Gli agenti, insieme alla titolare dell’esercizio, hanno recuperato via via la merce sottratta. Tra gli oggetti rinvenuti, è stato identificato anche uno zaino griffato, dal quale il fuggitivo aveva staccato il cartellino per tentare di renderlo irriconoscibile. Gli accertamenti immediati hanno permesso di stabilire che lo zaino era stato rubato in un altro esercizio commerciale del centro cittadino.

L’identificazione e i precedenti

Le verifiche svolte dagli agenti hanno consentito di identificare il responsabile: si tratta di un uomo di 42 anni, di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Inoltre, è emerso che lo stesso individuo era stato denunciato pochi giorni prima, sempre dalle Volanti, per aver tentato di rubare merce all’interno di un Centro Commerciale del Capoluogo.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle procedure di identificazione e ricostruzione dei fatti, il sospetto è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata odierna si è tenuta la “direttissima”, al termine della quale il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi trasferito presso il carcere di Marassi a Genova.

IPA