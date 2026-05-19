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Due uomini di origine ecuadoregna sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio a Savona, al termine di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. L’azione, che ha portato anche al sequestro di oltre 65 grammi di droga e 2.000 euro in contanti, è stata eseguita nella zona di via delle Trincee, nota per episodi di spaccio e degrado sociale. L’intervento ha visto coinvolti anche altri cittadini ecuadoregni, uno dei quali denunciato per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Operazione antidroga: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione rappresenta il risultato di una lunga attività investigativa volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella città ligure. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Savona, con il supporto delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e della Polizia Locale, hanno condotto un controllo mirato nell’area di via delle Trincee, luogo frequentato da giovani e famiglie per la presenza di impianti sportivi, ma spesso al centro delle cronache per episodi di degrado.

Le indagini e il blitz in via delle Trincee

L’attività investigativa si è conclusa nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti hanno identificato un gruppo di persone, tra cui i due uomini arrestati, già da tempo sotto osservazione. Il controllo è stato effettuato in collaborazione con l’unità cinofila della Polizia Locale, che ha contribuito in modo determinante al rinvenimento della droga grazie al fiuto del cane antidroga Rey.

Sequestri e materiale rinvenuto

Durante l’operazione, sono stati sequestrati complessivamente oltre 65 grammi di droga, principalmente hashish e una parte di marijuana, nascosti tra le siepi e sugli alberi dei giardini di via delle Trincee. Gli agenti hanno inoltre trovato tutto il necessario per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, oltre a 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nel corso delle perquisizioni sono stati recuperati anche due coltelli e due paia di forbici, strumenti utilizzati per suddividere la droga in dosi.

Provvedimenti e conseguenze per gli indagati

Al termine degli accertamenti, i due uomini, rispettivamente di 41 anni e 51 anni, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questa mattina, al termine della direttissima, sono stati disposti gli arresti domiciliari per il soggetto già gravato da precedenti e l’obbligo di firma per l’incensurato. Un terzo uomo, connazionale degli arrestati, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il medesimo reato di detenzione ai fini di spaccio, mentre un quarto ecuadoregno è stato denunciato per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Altri coinvolti e segnalazioni

Nel corso dell’operazione, altri due connazionali degli arrestati, di 26 anni e 29 anni, sono stati denunciati in stato di libertà: uno per concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio, l’altro per aver minacciato e insultato i poliziotti durante l’intervento. Inoltre, una giovane di 19 anni è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti, dopo essere stata trovata in possesso di una piccola quantità di hashish, probabilmente acquistata dagli spacciatori arrestati. Via delle Trincee, nel cuore di Savona, è una zona molto frequentata per il tempo libero, ma negli ultimi tempi è stata spesso teatro di episodi di spaccio e degrado sociale.

IPA