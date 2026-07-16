Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre 3 kg di sostanze stupefacenti sequestrate a Savona, dove un diciannovenne italiano di origine albanese è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’intervento è stato condotto nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di contrasto allo spaccio di droga tra i più giovani.

Le indagini e il ruolo delle unità cinofile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata portata avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Savona, che si è avvalsa anche del supporto dell’unità cinofila antidroga della Polizia Locale. Il contributo del cane antidroga Rey si è rivelato fondamentale soprattutto durante le perquisizioni domiciliari, permettendo agli agenti di individuare i nascondigli della droga all’interno delle abitazioni frequentate dal giovane sospettato.

Il sospetto e la perquisizione

Le indagini sono partite dall’osservazione di un giovane che, pur non svolgendo alcuna attività lavorativa, ostentava un elevato tenore di vita. Gli agenti della Squadra Mobile hanno seguito i suoi movimenti, notandolo spesso nei pressi di due diversi civici nel quartiere Villapiana di Savona. Inizialmente, il ragazzo aveva dichiarato di utilizzare soltanto l’abitazione familiare, ma la presenza ricorrente nei pressi di un secondo appartamento ha rafforzato i sospetti degli investigatori.

Il sequestro della droga

La successiva perquisizione, effettuata con l’ausilio del cane Rey, ha permesso di rinvenire e sequestrare 1,030 kg di hashish, 2,145 kg di marijuana e circa 280 gr di cocaina. La droga era nascosta in vari punti della casa, tra cui un ripostiglio e la cucina, occultata all’interno di contenitori per alimenti, mobili e persino nel frigorifero. Secondo le stime degli inquirenti, la vendita al dettaglio di tali sostanze avrebbe potuto fruttare oltre 50 mila euro sul mercato locale.

Altri sequestri e dettagli sull’arrestato

Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato tutto il materiale necessario per il confezionamento delle sostanze, due cellulari e 1.400 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. La somma di denaro, secondo quanto riferito dalla Polizia, non risulta compatibile con le entrate lecite del giovane, che non risulta svolgere alcuna attività lavorativa.

L’arresto e la custodia cautelare

Al termine degli accertamenti, il diciannovenne è stato condotto presso il carcere di Genova Marassi, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di controlli e attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

IPA