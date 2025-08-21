Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato in flagranza di reato un uomo di 46 anni a Savona: secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, è stato arrestato per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna, dopo una lunga serie di maltrattamenti e atti persecutori perpetrati tra marzo e agosto. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato trasferito nel carcere di Genova.

Le indagini e la segnalazione della vittima

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine nei primi giorni di agosto, quando una cittadina italiana ha denunciato alle autorità di Savona una situazione di violenze e maltrattamenti subiti dal convivente. La donna, esasperata da episodi ripetuti, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere protezione e porre fine a una spirale di soprusi che si protraeva da mesi.

L’attività investigativa della Squadra Mobile

La Squadra Mobile della Questura di Savona ha immediatamente avviato un’attività investigativa, raccogliendo elementi e testimonianze che hanno confermato la gravità della situazione. Le indagini hanno permesso di documentare ripetuti episodi di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni aggravate commessi dall’uomo ai danni della donna, tra marzo e agosto dell’anno in corso. Grazie a questi riscontri, il 16 agosto l’Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, eseguita tempestivamente dalla Squadra Mobile.

La sorveglianza e l’arresto in flagranza

Per garantire la sicurezza della donna e impedire ulteriori tentativi di avvicinamento, gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile hanno predisposto servizi di controllo mirati, monitorando i movimenti della vittima tra la sua abitazione e il luogo di lavoro. Proprio durante uno di questi servizi, martedì scorso, l’uomo è stato sorpreso mentre cercava di avvicinarsi all’ex compagna presso la sua abitazione. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, procedendo all’arresto in flagranza di reato per la violazione della misura cautelare.

Il profilo dell’arrestato e i precedenti

L’uomo arrestato, un cittadino straniero di 46 anni, risultava irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. Il suo passato criminale aveva già attirato l’attenzione degli investigatori, che hanno agito con particolare attenzione per prevenire ulteriori episodi di violenza e persecuzione nei confronti della vittima.

La convalida dell’arresto e la custodia cautelare

In sede di udienza di giudizio direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere. La notifica del provvedimento è stata eseguita dalla Squadra Mobile, che ha poi accompagnato l’arrestato presso la Casa Circondariale di Genova-Marassi, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dei prossimi sviluppi processuali.

