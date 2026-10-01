Sbancamento di 10mila metri quadrati in area vincolata a Mirabella Eclano vicino ad Avellino, due denunce

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Quattro persone deferite alla Procura della Repubblica di Avellino a seguito di un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, condotta in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali. Due uomini sono stati accusati di abusivismo edilizio per aver realizzato uno sbancamento di terreno senza autorizzazioni, mentre altre due persone sono state sorprese nell’atto di abbruciamento illecito di residui vegetali.

Controlli mirati dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito di una serie di controlli specifici volti a contrastare i reati ambientali nel territorio di competenza. L’attività ha visto impegnati i militari del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, con l’obiettivo di individuare e reprimere condotte illecite a danno dell’ambiente.

Due deferimenti per abusivismo edilizio: i dettagli dell’intervento

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 40 enne residente a Melito Irpino e un 50 enne di Mirabella Eclano per abusivismo edilizio. Secondo quanto accertato dai militari, i due avrebbero realizzato, nel comune di Mirabella Eclano, uno sbancamento di terreno di circa 10.000 metri quadrati, estirpando numerose piante di alto fusto con le relative ceppaie, allo scopo di creare un piazzale.

L’intervento è stato effettuato senza le necessarie autorizzazioni e in un’area sottoposta a vincolo ambientale e idrogeologico, invadendo anche una parte della strada comunale. Per questi motivi, l’opera è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri.

Abbruciamento illecito di residui vegetali: altri due deferimenti

Nel corso della stessa attività, i militari hanno deferito altre due persone residenti nella valle dell’Irno, sorprese mentre procedevano all’abbruciamento di residui vegetali derivanti dalla pulizia dei loro fondi agricoli. Anche questa condotta è stata contestata come reato ambientale, in quanto l’abbruciamento di residui vegetali è vietato in determinate condizioni e periodi dell’anno, soprattutto in presenza di decreti che sanciscono la massima pericolosità per gli incendi boschivi. L’operazione dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano rappresenta un ulteriore passo nella lotta ai reati ambientali e nella salvaguardia del territorio.

IPA