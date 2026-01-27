Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Stava sbarcando a bordo di una utilitaria nel porto Isola Bianca di Olbia dalla motonave Tirrenia proveniente da Civitavecchia, quando il suo atteggiamento nervoso ha destato sospetti nei finanzieri: un uomo di 30 anni della provincia di Latina è stato così trovato in possesso di 23 kg di cocaina. A scoprire all’interno della vettura su cui viaggiava l’ingente quantitativo di droga è stato il cane antidroga Dante. Dopo una perquisizione, i militari hanno scoperto un sofisticato doppiofondo nascosto nell’abitacolo. Il compartimento segreto, dotato di un sistema di apertura meccanica, custodiva 20 panetti di cocaina purissima, per un peso complessivo di oltre 20 kg. La sostanza, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali ingenti guadagni, per un valore stimato in oltre 2,5 milioni di euro. Il 30enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di traffico di stupefacenti e condotto nel carcere di Bancali a Sassari.