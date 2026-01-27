Sbarca a Olbia con 23 kg di cocaina dal valore di 2,5 milioni di euro, arrestato: il video della scoperta
Arrestato un 30enne con 23 kg di cocaina al porto di Olbia: valore stimato oltre 2,5 milioni di euro.
Stava sbarcando a bordo di una utilitaria nel porto Isola Bianca di Olbia dalla motonave Tirrenia proveniente da Civitavecchia, quando il suo atteggiamento nervoso ha destato sospetti nei finanzieri: un uomo di 30 anni della provincia di Latina è stato così trovato in possesso di 23 kg di cocaina. A scoprire all’interno della vettura su cui viaggiava l’ingente quantitativo di droga è stato il cane antidroga Dante. Dopo una perquisizione, i militari hanno scoperto un sofisticato doppiofondo nascosto nell’abitacolo. Il compartimento segreto, dotato di un sistema di apertura meccanica, custodiva 20 panetti di cocaina purissima, per un peso complessivo di oltre 20 kg. La sostanza, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali ingenti guadagni, per un valore stimato in oltre 2,5 milioni di euro. Il 30enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di traffico di stupefacenti e condotto nel carcere di Bancali a Sassari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.